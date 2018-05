Englands VM-trupp - hur den borde vs kommer se ut!

Det börjar verka VM banne mig! Det måste vara ett av de säkraste tecknen på att en mästerskapssommar ändå är på gång när det för vilken gång i ordningen vet jag inte uppstår en diskussion om att borde ändå inte Jack Wilshere tas med i den engelska mästerskapstruppen?! En diskussion som inte precis blivit mindre absurd med åren.

Gareth Southgate kommer under dagen presentera Englands VM-trupp. Det vill säga den slutliga 23-mannatruppen plus några spelare som placeras på den så kallade standby-listan i händelse av skador. Vilka spelare som alltså får chansen eller det omöjliga uppdraget att försvara Englands färger i VM kommer med andra ord stå klart under dagen.

Hur skulle då Englands VM-trupp se ut om jag tog ut truppen? Det är så klart en fråga om hur England kommer spela relativt hur jag anser att England borde spela, där jag ligger betydligt närmare ett en mer Leicesteriansk fotbollsidé än den mer bolldrillande possessionfotboll som FA och Gareth Southgate menar är eller bör vara Englands DNA.

Ett England som spelar som Leicester kan, om allt faller på plats, vinna VM. Ett England som försöker spela som Spanien får vara nöjda med att ta sig vidare från gruppen. Naturligtvis kommer England försöka spela som Spanien, det är ju Englands DNA! Nåja, Gareth Southgate har åtminstone någon spelidé, till skillnad från flera av hans företrädare, och vi får väl se hur långt det bär.

Några förhållningsregler försöker jag ändå ha när jag ska ta ut en VM-trupp. En sådan är att spelarna helt ska vara ordinarie i sina respektive klubblag och ha fått regelbundet med speltid under säsongen, alternativt ha spelat sig in i laget under säsongen, eller ha spelat sig tillbaka mot slutet av säsongen efter att ha varit borta på grund av skada.

En annan regel är att i första hand utgå från just detta VM, men med ett öga mot framtiden. Om det alltså står mellan två spelare att komma med, där ena spelaren är äldre och på karriärens höst och den andra är ung och på väg uppåt i karriären, där de båda är jämförbara i skicklighet, även om den yngre kanske är något svagare, så kommer jag välja den yngre spelaren.

En viktig faktor är också mångsidighet hos spelare som är med, värdefullt inte minst i sådana här turneringar. Genom att ha med spelare som kan spela i flera positioner öppnar man upp för fler impact-spelare i truppen som kan användas i specifika matchsituationer. Min VM-trupputtagning utgår från ett hyfsat flexibelt 4-3-3-system.

Målvakter

Jordan Pickford, Everton

Jack Butland, Stoke

Nick Pope, Burnley

Den stora frågan kommer förmodligen gälla om det blir Nick Pope eller Joe Hart som tar tredjetröjan. Med hänvisning till mina förhållningsregler väljer jag då Pope. Om inte Hart står från start finns ett större värde i att låta andra se och lära. Märklig signal dessutom till landets målvakter att även om du är bäst i ligan under säsongen så tar du ändå inte tröjan från Joe Hart.

Försvar

Kyle Walker, Man City

Ryan Bertrand, Southampton

John Stones, Man City

Curtis Davies, Derby County

Harry Maguire, Leicester

Trent Alexander-Arnold, Liverpool

Gary Cahill, Chelsea

Inget lätt lagdel att ta ut, vilket hänger ihop med att det förmodligen också är de svagaste. Walker, Bertrand och Stones känns givna om än i olika utsträckning och av olika skäl. Davies och Cahill kommer med på grund av rutin och defensiv skicklighet. Alexander-Arnold har spelat till sig platsen bakom Walker. Rose hade behövt spela mer.

Mittfält

Eric Dier, Tottenham

James Milner, Liverpool

Ruben Loftus-Cheek, Crystal Palace

Jordan Henderson, Liverpool

Dele Alli, Tottenham

Jesse Lingard, Man Utd

Jadon Sancho, Dortmund

Dier och Milner har båda den fördelen att de även vid behov kan komplettera backlinjen, Dier centralt och Milner till vänster. Detta samtidigt som de är utmärkta som mer defensiva rollspelare på mitten. Svårt val mellan Fabian Delph och Loftus-Cheek, där Delph även fungerar som vänsterback, även om det nog håller bättre i ett Man City som dominerar sina matchbilder.

Henderson är knappast något spelgeni och brukar kunna söla ned Englands uppbyggnadsspel, men alternativen är inte många och Henderson verkar även vara en uppskattad spelare socialt i truppen. Personligen vill jag verkligen ha med Jonjo Shelvey på ett hörn, men väljer att tro på de som menar att han inte är med på grund av bristande professionalism.

Anfall

Harry Kane, Tottenham

Jamie Vardy, Leicester

Marcus Rashford, Man Utd

Raheem Sterling, Man City

Ryan Sessegnon, Fulham

Theo Walcott, Everton

Ett anfall bestående av en ren anfallare och så två forward-wingers runt omkring denne. Kane och Vardy är självklara i anfallarrollen, där jag personligen lutar åt att Vardy bör starta före Kane. Rashford en spelare som fungerar som centralt alternativ men också kan utgå från ena vingen, företrädesvis vänstern. Sterling därtill given på andra sidan.

Därefter blir det så klart lite mer spännande. Walcott kommer med dels för att jag saknar bättre alternativ från högerkanten, dels för att han har rutin och viss spetskompetens. Sessegnon är underbarnet som har imponerat stort från ungefär den vänsterpositionen i Fulham under säsongen, och vore ett betydligt fräschare alternativ än andra spelare som redan prövats på nivån utan att lyckas.

Vilka kommer inte vara med i Englands VM-trupp?

Naturligtvis kommer inte Gareth Southgate ta ut samma VM-trupp som jag gör, bland annat av skäl jag redan dragit i långbänk ovan. Av de jag tar med kommer definitivt inte Curtis Davies, Jadon Sancho, Ryan Sessegnon och James Milner vara med. Förmodligen kommer inte heller Theo Walcott, Ruben Loftus-Cheek, Harry Maguire och Nick Pope heller vara med.

Vilka kommer däremot vara med i Englands VM-trupp?

Därför kommer Gareth Southgate ta ut flera spelare i Englands VM-trupp som jag inte har tagit med. Jag är tämligen övertygad om att Phil Jones, Danny Rose, Ashley Young, Adam Lallana och Danny Welbeck kommer vara bland dem. Jag tror dessutom att Joe Hart, Fabian Delph och möjligen Jack Wilshere kommer vara bland dem.

Som sagt, det börjar verka VM banne mig! Och då är bara två saker säkra. Att Jack Wilshere ska vara med i Englands VM-trupp och att England i bästa fall med nöd och näppe tar sig vidare ur gruppen.