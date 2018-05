Swansea City 2017-18: (+)

En gång i tiden var Swansea en speciell klubb inom engelsk fotboll, men det är nu rätt länge sedan Swansea var speciella. Ett lag som i flera år har sett ut att vara på väg ut ur Premier League kunde inte den här säsongen längre fördröja det oundvikliga. Managerkarusell, dåliga värvningar och ligans sämsta offensiv förklarar Swanseas nedflyttning.

PREMIER LEAGUE: P18 (2016-17: P15), 33pts (-8pts) – (+)

FA-CUPEN: 6:e omg. vs Tottenham (h) – (+++)

LIGACUPEN: 4:e omg. vs Man Utd (h) – (++)

Det säger ändå något om Swanseas överlevnadsinstinkt i Premier League att trots att de gav sig själva de allra sämsta av förutsättningar inför säsongen så var de i praktiken bara en vinst hemma mot Southampton i den näst sista omgången från att ändå hålla sig kvar i Premier League. Nedflyttningen borde egentligen ha varit garanterad långt tidigare än så.

Detta är naturligtvis ett rasande underbetyg till Swanseas ägare och klubbledning som rimligtvis måste ha sett de här problemen under ett flertal år men som inte bara misslyckats med att åtgärda dem, utan i flera fall aktivt har förvärrat dem. Den karusell av misslyckade manageranställningar och direkt undermålig spelarrekrytering som klubbledningen ansvar för är den direkta orsaken till att Swansea åker ur Premier League.

Paul Clement visade sig vara ett slag i solar plexus på alla de som ställt sig upp på såpalådan och pratat sig varma om engelska och brittiska managers. Det var tvärtom bara ännu ett exempel på de lättviktsanställningar på managerposten som Swansea har ägnat sig åt de senaste åren. Carlos Carvalhal visade sig lite mer hårdför men verkade stundtals mest bara glad över att vara i Premier League.

Det kan diskuteras hur mycket värde som ska tillskrivas cupinsatserna, allra helst som det slutar med en rätt andefattig förlust mot Tottenham i den sjätte omgången, men det var ändå en resa Swansea gjorde i FA-cupen, de slog ut några bra lag längs vägen och det var några av säsongens höjdpunkter för Swanseas supportrar. Så det var ett ljus i det övriga mörkret.

Swansea är en klubb som till synes har trampat vatten under flera säsonger och som alltmer har fått kämpa för att hålla näsan och munnen ovanför vattenytan. Den här säsongen drunknade de till sist. För Swansea handlar nu framtiden först och främst om att hitta fast mark under fötterna igen, och hitta tillbaka till det koncept som gjorde dem framgångsrika till att börja med.

Managerbetyg: Paul Clement (+)

Kom in som en frälsare mot slutet av förra säsongen men att det är något annat att planera och genomföra en hel säsong var givet. Clement gavs en dålig hand givet att Swansea under sommaren sålde iväg flera viktiga spelare som Gylfi Sigurdsson, Fernando Llorente och Andre Ayew, men han verkade inte ha någon klar idé hur hans lag skulle spela, eller en spelidé som utgick från spelartruppens styrkor och svagheter.

Managerbetyg: Carlos Carvalhal (++)

Många blev förvånade av den här anställningen då Carvalhal precis fått sparken av Sheffield Wednesday i EFL Championship. Men Carvalhal började bra, gav laget och supportrarna mycket energi och Swansea vann fem av Carvalhals första nio matcher och hade hopp om att hålla sig kvar. Men efter den första tidens energitillskott visade det sig att Carvalhal inte hade något med vilket han förmådde hålla uppe luftballongen.

Bloggen om Swansea City 2017-18:

Managerkarusellen har snurrat snabbare i Swansea de senaste åren än vad den har gjort i egentligen någon annan klubb. Ett tydligt tecken på betydligt större och djupare problem med Swansea så klart. En klubb som länge betraktats som en väldigt speciell klubb är inte längre på något sätt speciell. En idé som inte var möjlig att på lång sikt anpassa till Premier League, eller en idé som har fördärvats av Premier League-pengarnas kalla logik?

Lagets stjärna: Alfie Mawson

Kanske den enda spelaren att verkligen hålla riktigt hög klass för Swansea under säsongen. Mittbacken har fått något av ett genombrott, trots Swanseas bekymmer, och det får betraktas som ett smärre mirakel om Swansea lyckas hålla kvar den här spelaren. Borde ha varit aktuell för Englands VM-trupp.

Lagets hjärna: Sam Clucas

Motorn på Swanseas mittfält som låg bakom det mesta av Swanseas spel den här säsongen. När Sam Clucas var bra så var ofta Swansea bra, men tyvärr borta en hel del matcher under säsongen på grund av skada, samtidigt som Paul Clement aldrig riktigt verkade ha något förtroende för honom.

Lagets kanon: Lukasz Fabianski

Det har pratats massor om både David De Gea och Nick Pope, men tillsammans med dem har Lukasz Fabianski varit ligans kanske bästa målvakt. Har svarat för flertalet matchvinnande eller poänggivande målvaktsinsatser. Vore en extremt värdefull spelare för Swansea att behålla.

Lagets kalkon: Renato Sanches

Den viktigaste talangen sitter i huvudet. Det är tveksamt om det finns någon spelare inom världsfotbollen som illustrerar detta lika tydligt just nu som Renato Sanches. Superlöftet som slog igenom på världsscenen i EM 2016 var helt anonym i Bayern München och har inte gjort något som helst avtryck med Swansea den här säsongen.

Kritiska framgångsfaktorer (KFF):

Varför gick det som det gick för Swansea? Swansea var på god väg ut ur Premier League redan förra säsongen men höll sig då kvar till stor del tack vare Gylfi Sigurdsson och Fernando Llorente och deras offensiva produktion. Båda dessa spelare såldes inför den här säsongen och Swanseas försök att ersätta dem kan bara beskrivas som ett fullständigt fiasko där namn som Roque Mesa, Renato Sanches, Wilfried Bony och i något mindre utsträckning Tammy Abraham måste nämnas.

Vad måste Swansea förbättra? Swanseas allra främsta problem är offensiven, kanske inte så konstigt när de tappar lagets båda bästa offensiva spelare inför säsongen. Enbart sett till defensiven hade Swansea mycket väl kunnat hålla sig kvar i Premier League men med ligans sämsta defensiv, Swansea presterade både lägst antal chanser per match samt var bland de lag som behövde flest antal chanser per gjort mål, var nedflyttningen över tiden oundviklig.

Höjdpunkt: 3-1 vs Arsenal (h)

Det firades och sjöngs hymner och arior på Liberty Stadium när Swansea vann mot Arsenal i slutet av januari. Det var i början av Carlos Carvalhals tid med klubben då laget började vinna fotbollsmatcher igen och med den här segern kändes det ändå som att jodå, visst skulle Swansea hålla sig kvar i Premier League trots allt.

Low-point: 0-1 vs Southampton (h)

Några månader senare och verkligheten var en helt annan. Swansea tappade luften även med Carlos Carvalhal och säsongen avslutades med åtta raka matcher utan vinst. Swansea hade ändå allt i egna händer ända fram till den sista omgången men hade helt enkelt inte energin och kunnandet att vinna den helt avgörande matchen mot Southampton.

Swansea 2017-18 by ”Trump”:

Inför 2018-19:

Hur ser framtiden ut för Swansea efter att de nu lämnar Premier League efter sju år i den högsta divisionen? Det är ett lag med potential att ta sig tillbaka men en klubb som slits av inre stridigheter inte minst med sina supportrar, ett missnöje med klubbledningen, och med en organisaton som inte har hållit måttet på flera år. Swansea har sett ut att vara på väg ur Premier League i flera år utan att klubbledningen har agerat handlingskraftigt, så vad tyder på att de plötsligt skulle göra det nu?

Positivt för Swansea är ändå att de har ett i grunden bra spelarmaterial där de borde kunna ha hyfsat goda förhoppningar om att behålla flera av sina viktiga spelare, som inte nödvändigtvis kommer få Premier League-klubbarna att springa efter sina plånböcker. Swansea är fortfarande en klubb med gott renommé och hittar de en tränare som kan rekonstruera lagets offensiv så finns alla chanser att konkurrera högt upp i EFL Championship nästa säsong.

BETYG: Underkänd (+)