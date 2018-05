Liverpool möter Real Madrid i fotbollens största match

Det är the Grandest Stage of them all, the Showcase of the Immortals och the Granddaddy of sports entertainment. Det är Champions League-finalen och således det närmaste vi kommer ett fotbollens Wrestlemania. Och om någon fotbollsmatch skulle kunna efterlikna det klassiska mötet mellan André the Giant och Hulk Hogan så vore det väl just Real Madrid mot Liverpool.

Det var mötet mellan det oflyttbara objektet och den oemotståndliga kraften på samma sätt som kvällens match kan sägas vara matchen mellan klubben som inte tror den kan förlora mot någon och klubben som tror att den kan vinna mot alla. Real Madrid mot Liverpool således. Bara en av klubbarna kan ens teoretiskt ha rätt så klart – och det är inte Real Madrid.

Real Madrid har självfallet spelat mängder av Champions League-finaler, inte minst under de senaste fem åren. De har chansen att vinna klubbens trettonde Champions League-titel och har möjligheten att göra en three-peat av segrar, där ingen klubb före dem över huvud taget hade vunnit två Champions League i rad. Men de har aldrig riktigt mött en finalmotståndare som Liverpool.

Både 2014 och 2016 mötte Real Madrid i finalen Atlético Madrid, ett extremt defensivt väldrillat lag som taktiskt gick in till respektive match med ambitionen att stänga ned Real Madrid. Det var med ytterst små marginaler i båda finalerna men Real Madrid vann till sist den första finalen efter förlängning och den andra finalen efter straffläggning.

För ett år sedan mötte Real Madrid istället Juventus i finalen, ett Juventus som även de i första hand vilade sig på en enastående defensiv skicklighet, men där Real Madrids överlägsna eldkraft till sist visade sig dem övermäktig och Real Madrid vann finalen övertygande. Men det är tre finaler i rad i vilka Real Madrid har mött motståndare som försökt avväpna dem snarare än skada dem.

Liverpool kommer försöka skada Real Madrid. Liverpool måste försöka skada Real Madrid. Det är helt enkelt inte bara deras bästa chans utan det är troligtvis deras enda chans att vinna en Champions League-final mot Real Madrid. För om varken Atlético Madrid eller Juventus har verktygen att avväpna Real Madrid i en Champions League-final så har Liverpool det definitivt inte.

Om Liverpool vinner Champions League blir de den första eller som mest den andra engelska klubben att vinna Champions League eller ta sig till final utan en riktig solid defensiv som grund. Chelsea 2008 och 2012, Arsenal 2006, Man Utd 2008, 2009 och 2011, Liverpool själva 2005 och 2007, i samtliga fall fanns där en extremt stark defensiv, eller en defensiv approach, i grunden.

Endast Man Utd 1999 kan sägas ha lyckats vinna Champions League med en i första hand offensiv slagsida. De hade kanske inte en direkt dålig defensiv, men det var sannerligen inte lagets starka sida och något av deras akilleshäl, men oftast kompenserat för ett flödande och fritt anfallsspel. Men liksom detta Man Utd hade Jaap Stam i sin backlinje har Liverpool sin egen holländske mittback.

Det kan egentligen sägas samma sak om Liverpool. De har inte en direkt dålig defensiv, men det är sannerligen inte lagets starka sida och det är något av deras akilleshäl. Deras försvar har däremot stabiliserats under våren, inte bara tack vare Virgil Van Dijk, utan i huvudsak då Jürgen Klopp bildat ett mittlås på mittfältet med Jordan Henderson och James Milner.

Engelska klubbar vinner som regel inte Champions League utan ett bra försvarsspel och ett väl fungerande taktiskt system. Varje match som reduceras till en slags shootout om individuell spetskvalitet kommer nästan ofrånkomligen vinnas av Real Madrid eller Barcelona som genom alla tider alltid har varit klubbarna som samlat på sig världens allra bästa spelare.

Men Liverpool har ett väl fungerande taktiskt system, om än kanske inte så värst mycket mer än ett för ändamålet tjänligt försvarsspel. Liverpool är taktiskt och mentalt konstruerat just för sådana här matcher och motståndare, där allt fokus ligger på att pressa, på bollvinst och på blixtsnabba omställningar. Liverpool kan skada Real Madrid mer än vad Atlético Madrid eller Juventus någonsin kunde.

Visst är Real Madrid favoriter på pappret. Ett lag som bland andra består av spelare som Ramos, Marcelo, Kroos, Modric och Ronaldo kommer aldrig kunna vara något annat än favoriter. Men fotboll spelas inte på papper, fotboll spelas på gräs, och fotboll är en lagsport. Ett bättre lag med något sämre spelare kommer normalt sett vinna mot ett sämre lag med något bättre spelare.

Det vore så klart alldeles för simplistiskt att rakt av säga att Real Madrid inte också är fenomenalt bra som lag. De hade inte vunnit tre Champions League-titlar de senaste åren utan att vara ett bra lag. Men precis lika simplistiskt är så klart att anta att Liverpool skulle sakna spelare som kan vända eller avgöra den här matchen genom individuell spetskvalitet.

Det är också en spännande kamp att följa vid sidlinjen. Zinedine Zidane är tränaren som knappt vet hur man förlorar cupfinaler. Jürgen Klopp är å andra sidan en tränare som inte verkar kunna vinna cupfinaler. Efter att ha sett Zidanes två Champions League-finaler, och Jürgen Klopps två cupfinaler med Liverpool, är ett bestämt intryck att Zidane är den väsentligt bättre matchcoachen.

Men Liverpool är ett helt annat lag och ett betydligt starkare lag än vad de var i samband med dessa båda cupfinaler. Liverpool har tagit sig till Champions League-final genom att hela tiden försöka skada sina motståndare. Enda sättet på vilket de kan vinna den här Champions League-finalen är genom att våga försöka skada också Real Madrid.

Det är en väldig skillnad på detta Liverpool och det Liverpool som senast mötte Real Madrid i Champions League. De matcherna var början på slutet för Brendan Rodgers som Liverpools manager. Helt säker på att Real Madrid riktigt har förstått skillnaden är jag inte. De känns som vanligt rätt övertygade om att de inte kan förlora mot något lag.

Men till skillnad från den gången för knappt fyra år sedan så är Liverpool nu övertygade om att de kan vinna mot alla lag. Bakom den förvandlingen hittar vi Jürgen Klopp. Och mycket tack vare Jürgen Klopp har Liverpool också helt rätt i denna övertygelse. Oavsett om de vinner just ikväll eller ej. Men större under har onekligen skett.

Men det vore inte något under, inte något mirakel, inte någon skräll, om det är Liverpool som står som segrare ikväll. Däremot vore det en bra bekräftelse på Liverpools återupprättelse som ett av Englands och ett av Europas bästa fotbollslag. Det vore naturligtvis en stor bedrift, och en stor triumf för den engelska klubb som triumferat mest av alla engelska klubbar i Europa.

Och om nu Liverpool ska vinna sin allra första titel med Jürgen Klopp som manager, vilken fantastisk titel att vinna!

:::

Avspark några timmar tidigare vid 18:00 har fotbollens viktigaste match, det vill säga playoff-finalen i EFL Championship mellan Aston Villa och Fulham. Om den matchen handlade fredagsbloggen som ni så klart hittar i marginalen. Inte precis någon obetydlig match som är tänkt att fungera som förband till fotbollens störst match.