Sju spaningar inför Rotherham mot Shrewsbury i League One

Knappt har krutröken skingrats på Wembley innan det är dags igen. Om vi i lördags såg fotbollens viktigaste och mest värdefulla match spelas mellan Fulham och Aston Villa så är de kommande dagarnas matcher för den sakens skull inte mindre dramatiska till sin karaktär. Motsvarande playoff-finaler i League One och i League Two således.

Rotherham möter Shrewsbury i dagens League One-final. Det är på pappret en inte alls ologisk playoff-final givet att de båda lagen slutade fyra respektive trea i League One den här säsongen. Båda lagen vann sina semifinaler någorlunda övertygande. Shrewsbury genom att besegra Charlton med 1-0 två gånger om, Rotherham genom att göra 2-0 hemma mot Scunthorpe efter 2-2 på bortaplan.

Wigan och Blackburn har redan säkrat uppflyttning från League One till EFL Championship. Om Rotherham vinner dagens playoff-final är det, unless my eyes are cheated by some spell, första gången på över tio år i Football League som exakt samma tre klubbar som förra säsongen flyttades ned till en serie direkt därefter flyttas tillbaka till den högre serien.

Vad finns då att säga om och inför dagens playoff-final? Det borde naturligtvis finnas en hel del, sträckandes från det sublima till det storslagna, från det konkreta till det abstrakta, från det generella till det specifika. Här är några av mina spaningar inför League Ones playoff-final mellan Rotherham och Shrewsbury:

(1) Målen kan komma från många olika håll för Rotherham där målskyttet under andra halvan av säsongen har spritts över nästan hela laget. En klar förändring sedan Rotherham i januari sålde sin överlägset främste målskytt Kieffer Moore till Barnsley. Shrewsburys målproduktion är mer centraliserad, i huvudsak till Stefan Payne men i mindre utsträckning även till Shaun Walley, Jon Nolan, Carlton Morris och Alex Rodman.

(2) The Book of Pauls. Rotherhams Paul Warne och Shrewsburys Paul Hurst har båda ett gemensamt förflutet som spelare i just Rotherham mellan 1999 och 2005. Warne har lyckats få ordning på Rotherham efter deras nedflyttning förra säsongen. Hurst samtidigt nämns som en mycket lovande manager och om inte Shrewsbury vinner idag kan det mycket väl bli så att Ipswich norpar honom. Det kan mycket väl bli så ändå.

(3) Shrewsbury är en av de stora överraskningarna i Football League den här säsongen, överlag tippade i botten av League One men långa stunder av säsongen i toppen av tabellen efter att ha inlett säsongen med 15 raka matcher utan förlust. Wigan och Blackburn blev för svåra i slutänden, men en normal säsong hade Shrewsbury kanske redan varit uppflyttade. Nu måste de vinna på Wembley, vilket de inte gjort på sina fyra senaste matcher där.

(4) Anfall mot försvar. Rotherham och Shrewsbury har tagit sig till den här playoff-finalen baserat på lite olika styrkor. Shrewsbury är väldigt väl organiserade defensivt och har varit ett av ligans absolut bästa lag defensivt, men samtidigt inte alls särskilt produktiva offensivt. Om inte för Stefan Paynes effektivitet hade Shrewsburys säsong sett annorlunda ut. Rotherham å andra sidan är ett av seriens mest produktiva lag offensivt. League Ones Man Utd mot Liverpool simpelt uttryckt.

(5) När trean och fyran har mötts i League Ones playoff-final är det fyran som har vunnit sex av de sju senaste matcherna. Goda omen för Rotherham. Mindre goda omen är att den sjunde matchen även var den senaste, när Preston slog Swindon för tre år sedan.

(6) Om ni undrar vem som springer omkring på Wembley med en magisk hatt på sig så är det Richard Wood, älskad mittback och kultförklarad kapten i Rotherham. Trots att Wood är 32 år gammal och trots att han har gjort snart 500 matcher som professionell fotbollsspelare i Football League är det här första gången han spelar på Wembley. Och som det märktes i semifinalerna där han bar fram Rotherham mot Scunthorpe. ”Richard Wood is magic, he wears a magic hat. And if you throw a brick at him, he’ll head the fucker back!”

(7) Paul Hurst, Shrewsburys manager, är en klubblegend i Rotherham där han spelade hela sin karriär och gjorde 494 matcher på 15 år. Dessutom har han sitt familjehem bara någon mil utanför Rotherham. Ibland är fotbollen väldigt, väldigt stor. Andra gånger är fotbollen väldigt, väldigt liten.

Det finns alla förutsättningar för en riktigt puttrig playoff-final i League One mellan Rotherham och Shrewsbury. Blir den lika dramatisk som finalen i EFL Championship har vi onekligen något att se fram emot.