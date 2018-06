Vad betyder Zinedine Zidanes avgång för Premier League?

Han vet hur man säger adjö, Zizou! Han tackade för sig som spelare genom att skalla Marco Materazzi i en VM-final och bli utvisad. Han tackar för sig som tränare eller manager, åtminstone för den här gången, genom att helt oväntat meddela sin avgång, efter att precis ha lett Real Madrid till deras tredje raka Champions League-titel. Att sluta på topp har precis fått ny mening.

Att vara manager för Real Madrid, att vara framgångsrik manager för Real Madrid, handlar kanske inte i första hand om att vara taktiskt enastående, även om där så klart måste finnas taktiskt kunnande. Kanske är det även därför som Zidane trots sina framgångar har ifrågasatts. Han har inte utvärderats utifrån de egenskaper som varit de mest centrala för hans uppdrag i Real Madrid.

Min personliga teori är att ett skäl till Zinedine Zidanes stora framgångar som Real Madrids manager byggde på dennes förmåga till karismatiskt ledarskap och auktoritet. Över ett lag bestående av världsstjärnor, väldiga egon och stora personligheter är det inte nödvändigtvis taktiktern och teknokraten som får ett inflytande, utan den ännu större stjärnan och personligheten.

Vilken annan nu aktiv manager skulle exempelvis kunna få Cristiano Ronaldo att underordna sig denne? Vilken annan manager skulle kunna placera en stjärna som Gareth Bale på bänken utan att detta omedelbart ledde till politisk konflikt med den egna klubbledningen?

Det säger sig självt att Zinedine Zidanes avgång som Real Madrids manager rör om i den europeiska fotbollsgrytan. Efter att hyllningskören har sjungit sina sista verser kommer det bli allvar av diskussionen om vem som kommer att ta över jobbet efter Zidane. En diskussion som naturligtvis redan har inletts. En diskussion som ser ut att kunna ha stor betydelse också för Premier League.

Det påverkar Tottenham? Det dröjde så klart inte många timmar innan stor uppmärksamhet riktades mot Mauricio Pochettino som omedelbart pekades ut som förhandsfavoriten att ta över efter Zidane och dessutom nämndes som Florentino Perez personliga önskemål. Pochettino själv har sannerligen inte gjort något för att dämpa Real Madrids intresse.

Tottenham och deras supportrar har att se fram emot en för deras del minst sagt något besvärlig sommarsäsong. Mycket talar för att Real Madrid kommer göra ett rejält försök att locka till sig Mauricio Pochettino, vilket inte bara skulle sätta Tottenham i en situation att behöva byta manager, utan dessutom behöva göra det relativt tätt inpå kommande säsong.

Kanske kan Tottenham och Daniel Levy ändå dra någon sorts suck av lättnad över att bara så sent som för någon dryg vecka sedan ha skrivit på ett nytt och förlängt kontrakt med Mauricio Pochettino. Det ger dem ekonomiskt och politiskt leverage att kort och gott vägra att släppa Pochettino. Därifrån är det bara en fråga om hur omöjlig Pochettino är beredd att göra sig.

Det finns åtminstone goda förhoppningar för Tottenham att kunna behålla Mauricio Pochettino som manager, även om Real Madrid är intresserade och försöker anställa honom. Någon klausul i Pochettinos kontrakt om att vara fri att få gå till Real Madrid eller PSG, som det har rapporterats om från olika håll, finns emellertid inte.

Det påverkar Liverpool? Utöver Mauricio Pochettino är det av olika skäl troligtvis bara Jürgen Klopp som skulle kunna hamna på Real Madrids lista över önskade kandidater. Klopp har så klart gjort stor sak över hur han trivs i Liverpool men det vet vi ju hur det kan vara med sådana saker. Han passar tveklöst in på profilen som karismatisk manager för Real Madrid. Utfallet skulle då bero på svaret på frågan: Om Real Madrid går hårt på Jürgen Klopp, vad säger Jürgen Klopp då?!

Det påverkar Man Utd? Nej, José Mourinho är förmodligen inte aktuell för Real Madrid igen. Been there and done that, liksom. Men för Man Utd kan det ändå vara en väldigt bra sak på sikt om Real Madrid faktiskt skulle anställa Mauricio Pochettino. Det är svårt att se någon manager bli mer långlivad i Real Madrid än kanske två-tre år, och om två-tre år vore det kanske perfekt timing för Man Utd att hämta tillbaka Pochettino till engelsk fotboll, efter att denna haft sitt stora äventyr med Real Madrid. Å andra sidan, Zidanes avgång ökar väl inte chanserna att hämta hem Gareth Bale i sommar.

Det påverkar Chelsea? Gå tillbaka en knapp vecka och Chelsea befann sig i den ändå hyfsat unika och bekväma positionen att vara ensam storklubb i Europa om att leta efter en ny manager. Det gav dem ett rätt bra läge. Nu har de plötsligt fått sällskap av Real Madrid som även de letar ny manager. Chelseas läge har hastigt och lustigt försämrats.

Real Madrids jakt på ny manager kan störa Chelseas. Maurizio Sarri sägs vara på gång till Chelsea, även om det inte riktigt hunnit landa, men plötsligt skulle han kunna tänka att det kan vara klokt att avvakta. Detsamma kan sägas om Luis Enrique. Gick Max Allegri att locka från Juventus vore Real Madrid en formidabel konkurrent. Å andra sidan är Real Madrid en möjlig adress för Antonio Conte.

Det påverkar Arsene Wenger? Gå tillbaka till beskrivningen av vad som var viktigt för en framgångsrik Real Madrid-manager! Taktiskt kunnande visst men inte i första hand, en spelartrupp bestående av världens bästa spelare, en manager med egen stjärnkraft och karismatisk personlighet. Arsene Wenger till Real Madrid kanske låter som en bisarr tanke, men är det någon storklubb i vilken Wenger under viss tid skulle kunna passa väldigt bra så kanske är det enbart just Real Madrid.

Nu kanske det är en filosofisk fråga om Arsene Wenger på något sätt fortfarande har med Premier League att göra. Men det är sommar och strålande sol och då får man släppa lite på petigheten!