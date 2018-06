Tottenham Hotspur 2017-18: (+++)

Champions League för tredje säsongen i rad, ett kliv upp till den europeiska eliten i Champions League, och semifinal i FA-cupen. Inte så illa för ett trots allt något nedskrivet Tottenham inför säsongen. Men fortfarande irriterar det att Tottenham ännu inte vunnit någon titel. Laget fortsätter däremot göra framsteg och individuella spelare fortsätter utvecklas, Tottenham kan se framåt med tillförsikt.

CHAMPIONS LEAGUE: 1/8-final vs Juventus – (++++)

PREMIER LEAGUE: PL3 (2016-17: PL2), 77pts (-9) – (+++)

FA-CUPEN: Semifinal vs Man Utd (n) – (+++)

LIGACUPEN: 4:e omg. vs West Ham (h) – (+)

Det är lätt att glömma bort att Tottenham faktiskt var en smula nedskrivna inför säsongen. Båda Manchesterklubbarna investerade stort, Chelsea var regerande mästare och Liverpool såg ut att göra stora framsteg. Tottenham å andra sidan hade svårigheten att vara piskade att spela sina hemmamatcher på Wembley, de flesta tänkte att de nog skulle få det svårt att nå Champions League.

Spola framåt ett drygt halvår när det återigen står klart att Tottenham trots dessa svårigheter kommer ta sig till Champions League igen, dessutom har tagit sig till slutspel i Champions League efter att ha vunnit dödens grupp, och där ha gett Juventus en sjuhelvetisk match, och det gnölas fortfarande om hur Tottenham har stagnerat, misslyckats och hur de inte kan vinna några titlar.

Någonstans säger det så klart mycket om vilka framsteg Tottenham trots allt har gjort under de senaste tre-fem åren. Att prestationer som då hade ansetts som historiska och anmärkningsvärda nu mest ses som mellanmjölk, något att rycka på axlarna åt. Men högre ambitioner kommer med att vara en engelsk storklubb och det signalerar åt Tottenham behovet att hela tiden utvecklas.

Utveckling var annars en av de mest positiva aspekterna med Tottenham den här säsongen. Det är imponerande att Mauricio Pochettino fortfarande, under sin fjärde säsong med klubben, fortfarande förmår utveckla flera av sina spelare och göra dem bättre. Christian Eriksen, Heung-Min Son, Ben Davies med flera är spelare som tagit stora kliv under säsongen upp mot världsklass.

Det avgörande för Tottenham är att de nu inte nöjer sig med detta. Att de klart och tydligt visar att de vill mer. Mauricio Pochettino fyller här ett viktig ansvar som ledare, både att signalera mot spelarna att han själv vill mer och kräver mer, och att signalera till klubbledningen att de måste vilja mer för att kunna behålla honom i klubben. Hans nya kontrakt visar att signalerna har gått fram.

Managerbetyg: Mauricio Pochettino (++++)

Fortsätter göra ett alldeles strålande jobb med Tottenham där de så här långt varje säsong kan räkna hem mätbara framsteg. Framför allt Champions League var den scen där Tottenham verkligen utmärkte sig den här säsongen och gjorde en betydligt bättre säsong än förra. Tar Tottenham till Champions League för tredje säsongen i rad, vilket är gott nog en säsong som dels varit tuffare än förut och dels skulle spelas på Wembley. Pochettino har klarat den övergången på ett utmärkt sätt.

Bloggen om Tottenham 2017-18:

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2018/04/03/vad-tottenham-har-astadkommit-ar-viktigare-an-vad-de-annu-inte-astadkommit/

Det finns en närmast ensidig tendens från vissa håll att vilja värdera Tottenham utifrån vad de inte har åstadkommit. Det kan bara betraktas som någon slags försvarsmekanism. Mer värdefullt menade jag i den här bloggen det var att värdera vad Tottenham faktiskt har åstadkommit, inte underskatta det såväl svåra som något slumpmässiga med att på relativt kort tid vinna titlar, och inte minst se till att inte glömma bort det där inte helt oviktiga ordet ännu efter det rent sakliga konstaterandet att Tottenham inte har vunnit några titlar.

Lagets stjärna: Harry Kane

Världens mest värdefulla spelare sett till förväntat transfervärde enligt ett av dessa fotbollens sifferinstitut. Världens för närvarande kanske bäste anfallare enligt mig under säsongen, lite beroende på vilka man ser som anfallare, och det finns väl just ingen större anledning att revidera den uppfattningen just nu.

Lagets hjärna: Christian Eriksen

Har under säsongen tagit klivet från vad jag skulle beskriva som en väldigt bra offensiv mittfältare till en offensiv mittfältare av hög världsklass. Otroligt viktig för Tottenhams matchtempo och definitivt den spelare som kanske främst låg bakom Tottenhams bedrifter i Champions League.

Lagets kanon: Ben Davies

Ben Davies kommer knappast som någon total överraskning den här säsongen men det var nog ändå ganska oväntat att han mer eller mindre skulle göra vänsterbackspositionen till sin egen, före Danny Rose. Har varit bra under säsongen och vänsterbacken har varit ett mindre problem än högerbacken.

Lagets kalkon: Toby Alderweireld

Det finns olika skäl att kunna ses som en kalkon och alla skäl är kanske inte helt och hållet upp till spelaren. Vissa skadebekymmer för Alderweireld så klart men har trots att han är Tottenhams förmodligen främsta mittback knappt spelat under säsongen, till synes för att han befinner sig i kontraktstvist.

Kritiska framgångsfaktorer (KFF):

Varför gick det som det gick för Tottenham? Hur gick det egentligen för Tottenham den här säsongen, är glaset halvfullt eller halvtomt? Utifrån synen att det gick bra för Tottenham, vilket det gjorde, hamnar vi i förklaringar som har att göra med Tottenhams väl utvecklade och väl fungerande taktiska system, men framför allt också att individuella spelare i detta system fortfarande utvecklas och blir bättre, såsom Christian Eriksen och Heung-Min Son bland andra.

Vad måste Tottenham förbättra? Det finns två punkter jag känner att Tottenham fortfarande kan utveckla för att ta det sista klivet mot genuin storhet. För det första, när de jagar matcher, att verkligen kunna skifta upp tempot och införa ett mått av desperation både i matchen och hos motståndet. Nu känns det oftast som att de maler på i samma tempo. För det andra, att undvika de fånigaste försvarsmisstagen i avgörande situationer, där framför allt högerkanten den här säsongen har varit Tottenhams akilleshäl.

Höjdpunkt: 3-1 vs Real Madrid (h)

Tottenham saknade sannerligen inte höjdpunkter under säsongen med imponerande vinster både på hemmaplan och bortaplan. Men den här vinsten gav Tottenham ett helt nytt självförtroende i den europeiska fotbollen och säkrade i praktiken gruppvinsten i vad som på förhand beskrevs som en mardrömsgrupp med både Real Madrid och Dortmund.

Low-point: 1-2 vs Man Utd (n)

Säsongen saknade heller inte sina besvikelser där inte minst förlusten mot Juventus på Wembley nog sved rejält. Men frågan är ändå om inte den här förlusten i FA-cupens semifinal sved värre. Framför allt för att den kändes så onödig och för att den gav ytterligare näring till föreställningen att Tottenham inte kan vinna titlar.

Inför 2018-19:

En säsong som lovar mycket inte minst eftersom Tottenham då ska flytta in på sin nya arena. Det finns naturligtvis även goda skäl för Tottenham att se fram emot nästa säsong rent sportsligt, då de kan ta nya tag i ligaspelet och inte minst se om de kan ta ytterligare ett steg i Champions League. Potentialen finns definitivt i både klubben och laget.

Ett orosmoment just för närvarande är så klart vad som händer med Mauricio Pochettino, även om det mesta i skrivande stund tyder på att han ändå blir kvar i Tottenham. Att det blir så är inte enbart viktigt för att behålla Pochettino och för att ha ordning på planeringen inför nästa säsong, utan också för att övertyga spelare om att stanna kvar eller komma till klubben.

BETYG: Väl godkänd (+++)