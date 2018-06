Man Utd 2017-18: (++)

När Man Utd var bra var Man Utd faktiskt rätt bra men när Man Utd var dåliga så var de avgrundsdjupt dåliga. Ungefär så kan en mycket ojämn säsong i Man Utds historia sammanfattas. Man Utd brottas med frågor om de har gjort några egentliga framsteg, om José Mourinhos fotboll fortfarande är relevant, om kulturen i spelartruppen, men Man Utd fortsätter också vara Man Utd.

CHAMPIONS LEAGUE: 1/8-final vs Sevilla – (+)

PREMIER LEAGUE: PL2 (2016-17: PL6), 81pts (+12) – (+++)

FA-CUPEN: Final vs Chelsea (n) – (++++)

LIGACUPEN: 5:e omg. vs Bristol City (b) – (++)

Bristen på jämnhet är kanske det främsta medtaget från Man Utds precis avslutade säsong. Strålande resultat blandade med ursvaga prestationer och oförsvarbara resultat. Vissa matcher där spelet flödar varvade med matcher där spelet står helt stilla. Man Utd kunde vara rätt bra när de var bra men när Man Utd var dåliga var de å andra sidan avgrundsdjupt dåliga.

Problemet förvärrades av att Man Utd valde att vara avgrundsdjupt dåliga vid allra sämst tillfällen, när matcherna förmodligen gällde som allra mest. Returen mot Sevilla på Old Trafford är naturligtvis det klarast lysande exemplet på just detta, men även FA-cupfinalen mot Chelsea samt hemmamatchen mot Man City i ligaspelet.

Oroväckande är också konflikterna i spelartruppen, möjligen mellan spelare men även mellan spelare och José Mourinho. Förvisso inte något unikt alls i ett lag där spelet inte riktigt stämmer och där resultaten inte riktigt kommer, och den positiva vinklingen är att det speglar ett missnöje och att man vill mer. Men det visar ändå på brist på harmoni och en pågående kamp om makten över laget.

De stora frågetecknen gäller i vilken utsträckning José Mourinho faktiskt har utvecklat och förbättrat Man Utd och naturligtvis om det räcker till i den konkurrens som nu råder. Det finns framför allt gnagande funderingar på om José Mourinhos fotboll och taktiska spelidé fortfarande har en plats under 2010-talet, om den fortfarande kan vara vinnande, eller är passerad.

Trots alla dessa besvär slutar alltså Man Utd tvåa i ligan och det finns naturligtvis betydligt sämre utgångslägen att ha att sluta tvåa i ligan trots alla sina brister och svagheter, att även i en förhållandevis svag stund fortfarande kunna hålla den nivån. Ändå kommer kraven på Man Utd härifrån bara att öka, och kritiken naturligtvis inte minska om inte dessa krav till slut infrias.

Managerbetyg: José Mourinho (++)

Blir laget och spelarna bättre med José Mourinho som manager? Det måste sägas vara minst sagt tveksamt, allra helst om vi sätter det i relation till vad vi ser i flera andra av de engelska storklubbarna. Det är också den stora invändningen mot Mourinho, ser det ut som om Man Utd befinner sig närmare någon slags färdignivå än vad det gjorde för två år sedan när Mourinho tog på sig jobbet? Samtidigt ska inte heller resultaten blundas för eller underskattas vilket kulturellt förfall som faktiskt ägt rum i det där laget under de tre åren dessförinnan.

Lagom innan åttondelsfinalerna mot Sevilla drog jag en blogg med den kanske något provocerande frågeställningen om Man Utd kanske var den europeiska fotbollens mest överskattade storklubb. Något som inte oväntat fick ett och annat lufthuvud att höja rösten och visa att de inte riktigt förstått vare sig ämne eller innehåll. Vad jag kontrasterade var snarare avståndet i position mellan vad Man Utd är just nu jämfört med den bild av Man Utd som de flesta av oss har vant oss vid under mer eller mindre hela vår uppväxt. Problemet, menade jag, är att folk utgår från bilden när de ska kommentera Man Utd, inte verkligheten.

Lagets stjärna: David De Gea

Möjligen den ende spelaren i Man Utd att verkligen kunna utmana om epitetet världens bäste på sin position. Åtminstone den ende som under den här säsongen, och tidigare säsonger, verkligen har presterat på den nivån. Väldigt viktig för Man Utd naturligtvis.

Lagets hjärna: Romelu Lukaku

Svåra omständigheter att göra sin debutsäsong i Man Utd under men Lukakus säsong går inte att vara missnöjd med. Den med marginal mest betydelsefulla spelaren för Man Utds slutliga tabellposition, många mål, assists, och värdefull som targetman i anfallsspelet. Arbetade och slet hårt även när det gick som tyngst i mitten av säsongen.

Lagets kanon: Jesse Lingard

Scott McTominay i all ära men den stora överraskningen under säsongen var nog snarare Jesse Lingards utveckling från marginalspelare till nyckelspelare med matchavgörande kvaliteter. Motsvarar kanske inte mallen vi har hunnit vänja oss vid med egna produkter från Man Utd, men ändå en egen produkt.

Lagets kalkon: Henrikh Mkhitaryan

En spelare som blev en stor besvikelse på Old Trafford. Var under långa stunder av säsongen närmast avgrundsdjupt dålig i Man Utd och det kom knappast som någon överraskning när han släpptes i januari. Att klaga på ett för defensivt lag är en enkel cop-out för Mkhitaryan men klingar illa när ett skäl att offensiven inte fungerar är att han själv inte presterar.

Kritiska framgångsfaktorer (KFF):

Varför gick det som det gick för Man Utd? Hur utskällda Man Utd än har varit under säsongen så slutade de trots allt på klar andraplats. Riktigt så dåliga som de var i sina sämsta stunder kan de alltså inte gärna ha varit. De har generellt gjort ett bra jobb med att hålla motståndarna borta från målchanser samt varit effektiva framåt. Två faktorer som tillsammans brukar betyda ganska många poäng i ligaspelet.

Vad måste Man Utd förbättra? Det är mer eller mindre ofattbart att Man Utd fortfarande, efter två säsonger med José Mourinho som manager, inte har en bättre backlinje. Där finns ett par mycket kapabla spelare med utvecklingspotential men ingen som leder och organiserar backlinjen. Offensivt krävs mycket arbete med att hitta en samordnad anfallsidé och med att bli betydligt snabbare i omställningarna från försvar till anfall.

Höjdpunkt: 2-1 vs Liverpool (h)

Det var matchen som i mångt och mycket skulle sätta storyn mellan de här båda klubbarna efter säsongen, något beroende på den slutliga tabellplaceringen. Det var det skönspelande Liverpool mot det negativa Man Utd. Desto mer tillfredsställande så klart att blåsa dem av banan och visa att tabellen möjligen dribblar med sanningen men inte ljuger.

Low-point: 1-2 vs Sevilla (h)

Men inga träd växer till himlen, som det brukar sägas. Bara några dagar senare gjorde Man Utd sin förmodligen allra sämsta insats under säsongen, när det gällde som allra mest. Sevilla var knappast bra på Old Trafford, problemet var bara att Man Utd var ännu sämre. Ett misslyckande som kommer förfölja laget till dess att det fått upprättelse.

Inför 2018-19:

Vi har att se fram emot ännu en sommar med stora förändringar för Man Utd som rimligtvis måste ha insett behovet av att investera ytterligare i spelartruppen om de ska kunna hävda sig i en allt tuffare konkurrens. Det går knappast att säga att Man Utd har fått full utdelning på sina pengar de senaste åren så nu börjar kraven minst sagt öka.

José Mourinho har haft ett rejält ombyggnadsjobb att göra, men heller inte riktigt åstadkommit de framsteg som ändå måste ansetts som rimliga. Inför den här säsongen börjar ursäkterna ta slut, Mourinho måste helt enkelt visa att kan göra framsteg med det här laget, inte bara i ligatabellen utan även i själva spelet på planen.

BETYG: Godkänd (++)