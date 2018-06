Vilka är frågorna Gareth Southgate brottas med inför VM?

England har klarat av en av två träningsmatcher inför VM, mot Nigeria i lördags, en match som slutade med 2-1-seger för England. En match som möjligen avslöjade två saker vi nog alla redan visste, nämligen att varken England eller Nigeria kommer vinna VM, om inte något fullständigt osannolikt inträffar där borta i Ryssland.

Ikväll genomför England sin andra och sista träningsmatch inför VM, mot Costa Rica. Detta landslag som inte minst vi i Sverige har en besvärlig relation till och som närmast instinktivt genom generna sänder en kall råd längs ryggraden på oss alla. Hernan Medford, brrr… Ett Costa Rica som vi kommer ihåg hade ett alldeles utmärkt VM för fyra år sedan i Brasilien.

England befinner sig i ett i mina ögon märkligt mellanläge så här ganska precis en vecka inför VM. Å ena sidan känns det som att det finns rätt många möjliga frågetecken och flera okända faktorer kring Englands landslag och hur de ställer upp i VM. Å andra sidan känns det som att det med kanske någon tveksamhet går att säga med exakthet åtminstone hur startelva i första matchen ser ut.

Vem står i målet?

Nick Pope är tredjemålvakt i detta VM, han kommer närmast med säkerhet inte få stå något. Återstår frågan om Jordan Pickford eller Jack Butland tar förstatröjan. Det kunde möjligen ses som en öppen fråga men det allra mesta tyder på att Gareth Southgate har valt Pickford som sitt startval. Dels har han fått tröja nummer ett. Dels känns det så pratet runt omkring. Pickford kommer helt säkert stå, så länge han inte gör något helt avgörande misstag.

Backlinjen känns självklar, men wingbackarna?

Jag tror vi kan säga med säkerhet att England kommer köra med en så kallad trebackslinje, eller med fembackslinje om man så vill. Det har prövats alldeles för många gånger redan nu för att det ska bli annorlunda i VM. Och i mittförsvaret kommer närmast med säkerhet följande tre spelare ingå i startelvan – Kyle Walker, John Stones och Gary Cahill. Det vill säga de som spelade och startade mot Nigeria.

Mer oklarhet råder i så fall på ytterbackspositionerna, eller för wingbackarna som man kanske ska kalla dem när de kombineras med trebackslinje. Här känns det som en ganska trygg utgångspunkt att det blir Kieran Trippier som tar platsen på högerkanten, även om det blir intressant att se vad Trent Alexander-Arnold hittar på mot Costa Rica, eftersom jag tror han startar ikväll.

Vänsterkanten är en betydligt svårare nöt. Ashley Young eller Danny Rose? I mina ögon är det lätt anmärkningsvärt att Rose ens är med i VM-truppen, men han verkar onekligen vara något av en favorit hos Gareth Southgate, vars idé var att Rose skulle spela båda matcherna mot Nigeria och Costa Rica, men där han tydligen fortfarande inte var fit nog att starta mot Nigeria. Jag gissar att Young har goda chanser till spel.

Mittfältskombinationen?

Kommer Gareth Southgate att köra en 3-1-4-2-uppställning eller en 3-4-3-uppställning? Givet att Jordan Henderson inte spelade mot Nigeria så gav det utrymme för en 3-1-4-2 med Eric Dier som defensiv mittfältare. Därmed fick Southgate plats med både Dele Alli, lägre ned i planen, och Jesse Lingard på centralt mittfält. Men hur gör Southgate om han, som det verkar, verkligen vill spela med Jordan Henderson i VM?

Då tvingas han till ett val. På två platser måste han välja två av Henderson, Alli och Lingard. Experimentet med Alli längre ned i planen mot Nigeria tyder för mig på att det är mellan Henderson och Alli som Southgates funderingar först och främst går, och att detta alltså skulle betyda att Lingard har spelat till sig en plats i startelvan. Svettigt val i så fall för Southgate. Den lite mer rutinerade och lugne i Henderson, eller den något mer kreativa och dynamiske i Alli?

Personligen tror jag att England med både Eric Dier och Jordan Henderson på centralt mittfält kommer bli för långsamt och att det förmodligen kommer bli för stort avstånd mellan lagdelarna i England.

Två eller tre man i anfallet?

By hook or by crook så hamnar vi alltså med två anfallare i England, även om positionerna så klart är flytande. Harry Kane är naturligtvis given som renodlad anfallare i startelvan och precis lika given är Raheem Sterling som forward. Vid sidan av dem kommer framför allt Marcus Rashford och Danny Welbeck att fylla på från bänken.

Englands startelva mot Tunisien i VM?

(3-1-4-2) Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones, Gary Cahill – Eric Dier – Kieran Trippier, Dele Alli, Jesse Lingard, Ashley Young – Raheem Sterling, Harry Kane.