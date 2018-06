Fotbollens fake news går in i högsäsong (med transferkollen)

Det har börjat ryka oroväckande i lögnfabriken. Silly season är i full gång och idag öppnar det internationella transferfönstret. Press och media älskar så klart den här tiden på året, då varenda rykte slås upp som nyhet och läsare och tittar slukar vartenda ord med lystet intresse. Det är lite som jag tänker mig att Bibeln såg på Sodom och Gomorrah.

Fake news är ett begrepp som blivit populärt de senaste åren. Ett begrepp som används strategiskt av lögnaktiga politiker för att avfärda kritisk granskning av dem och slippa bemöta kritiska rapporter om dem och deras arbete, och som därefter adopterats av allt fler människor som på så vis kan undvika att ta med i beräkningen fakta och argument som motsäger deras åsikter och fördomar.

Fake news som koncept utgår från tankegången att det inte spelar någon roll om en story är sann eller falsk, det enda som spelar någon roll är om dess avsedda publik vill att storyn ska vara sann. Och det säger kanske sig självt att i det avseendet finns det få samhällssektorer mer frodiga för fake news än fotbollen, befolkad av supportrar som hela tiden letar efter vad de vill höra.

Det handlar naturligtvis till viss del om pengar. Media vet att sådana här nyheter och rykten drar läsare till sina sidor och fler läsare och besökare innebär så klart högre annonsintäkter. Även privatpersoner kan tjäna pengar genom sponsorer på att producera och distribuera rykten om transfers. Det handlar också om rent sociala faktorer, folk tar upp och sprider rykten för att visa att de vet saker, behovet av att känna sig relevant.

Nytt från och med den här säsongen är emellertid att vi kommer få ett kortare sommarfönster, två månader istället för tre månader, och att detta kommer att stängas några dagar innan Premier League-säsongen drar igång. Ett beslut som fattades för ett knappt år sedan. Naturligtvis ett bra beslut, ofoget att låta fönstret vara öppet under de tre-fyra första omgångarna var direkt skadligt.

Beskedet är att transferfönstret kommer stänga den 9 augusti. Det återstår att se om vi fortfarande lever då, eller har drabbats av Guds vrede och är förvandlade till damm och saltstoder.

Men från och med idag och fram till dess kommer jag göra vad jag normalt sett brukar göra under transferfönstret och dagligen betygsätta de värvningar till Premier League-klubbar som faktiskt har gjorts. Mitt bidrag till silly season och den inte alla gånger helt hälsosamma transferhetsen. Detta enligt nu för tiden förhoppningsvis känd betygsskala.

Vi börjar med en sammanställning av de värvningar till Premier League-klubbar som redan är klara.

TRANSFERKOLLEN

Naby Keita, RB Leipzig till Liverpool. En av de mest omtalade spelarna i Bundesliga de senaste säsongerna, i takt med RB Leipzigs resa uppåt i den tyska fotbollen och ut i Champions League. Keita har varit navet i den resan. En perfekt spelartyp för Liverpool som behöver förstärka på just centralt mittfält. Lite sugen på att dra av ett plus för tveksam disciplin, men va tusan. Berömlig – (+++++)

Ricardo Pereira, Porto till Leicester. Tung förstärkning på högerbacken för Leicester där de fortfarande har haft Danny Simpson men nu alltså värvar en portugisisk landslagsman. Ytterback som är stark både defensivt men inte minst också offensivt, med erfarenhet som yttermittfältare. En klar förstärkning för Leicester som börjar värva intressant. Med beröm godkänd – (++++)

Leon Balogun, Mainz till Brighton. Brighton värvade riktigt smart inför den här säsongen och ser ut att göra detsamma inför nästa säsong. Med värvningen så breddar Brighton sin mittbacksuppsättning, vilket var något de behövde göra, och Balogun har fått mycket beröm under sina säsonger i Mainz. Och Brighton har fyndat i Bundesliga förut. Väl godkänd – (+++)

Florin Andone, Deportivo La Coruña till Brighton. Något börjar man kanske känna att Brighton överbelastar sin anfallsbesättning, givet att de redan har Glenn Murray och Jürgen Locadia, men Andone har gjort en bra säsong med La Coruña och kan bli ett intressant tillskott, i synnerhet kanske som Murray börjar komma till åren. Godkänd – (++)

Martin Dubravka, Sparta Prag till Newcastle. Kom på lån till Newcastle i januari och var ett omedelbart lyft på målvaktsposten under våren. Det var ingen tillfällighet att Newcastles första business det här transferfönstret var att säkra Dubravka som permanent värvning. Man kan också räkna med att det var en värvning som Rafa Benitez såg som viktig. Väl godkänd – (+++)

Fabinho, Monaco till Liverpool. Ytterligare en förstärkning till mittfältet för Liverpool som onekligen gör stora kliv framåt på det området under sommaren, en spelare som har haft stor framgång med Monaco. Det här skulle kunna vara en femplus-värvning men ett plus ryker via Bakayoko-faktorn, misstanken att spelare i Monaco kan få det svårt i England. Med beröm godkänd – (++++)

Ben Hamer, Leicester till Huddersfield. Med Jonas Lössl som ordinarie målvakt är det svårt att tänka sig något annat än att Ben Hamer går från reservmålvakt i Leicester till reservmålvakt i Huddersfield. Kanske inte en värvning som kommer få någon större betydelse för Huddersfield, men som nu åtminstone har vettig backup på målvaktsposten. Godkänd – (++)

Stephan Lichtsteiner, Juventus till Arsenal. Hur hade reaktionerna blivit om Arsene Wenger hade gjort den här värvningen? Då hade vi nog varit tveksamma, men det förändrar å andra sidan inte att det är en spelartyp och en personlighet som Arsenal har saknat och som Arsenal behöver. Mängder med erfarenhet, kommer göra nytta. Väl godkänd – (+++)

Fred, Shakhtar Donetsk till Man Utd. Man Utd presenterade Fred och plötsligt var det många som visste en jäkla massa om Shakhtar! Vad vi om Fred är att han har varit viktig för Shakhtar som gick vidare från gruppen i Champions League, är en teknisk och spelintelligent balanserande mittfältare som är väldigt stark i övergångsspelet, vilket Man Utd har saknat. Med beröm godkänd – (++++)

Ryan Fredericks, Fulham till West Ham. Möjligen EFL Championships allra bästa ytterback förra säsongen och West Ham har under ett par säsonger nu saknat en riktigt bra högerback. Defensivt skicklig och offensivt konstruktiv som ytterback. Överraskande att Fredericks väljer att lämna Fulham i detta läge, men West Ham gör ett kap. Med beröm godkänd – (++++)

Diogo Dalot, Porto till Man Utd. Väldigt lovande ytterback från Porto som 19 år gammal anses som en av Europas bästa spelare på den positionen i sin åldersgrupp (men som mest får mig att tänka på Wonder Woman). Framför allt högerback men har spelat också vänsterback, och José Mourinho var noga med att påpeka Dalots taktiska intelligens. En typ av värvning man vill se fler av. Väl godkänd – (+++)