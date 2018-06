Förspel: FIFA VM 2018 - Grupp A & B

GRUPP A – Ryssland, Saudiarabien, Egypten, Uruguay

Ryssland vs Saudiarabien – [14/6 17:00]

Egypten vs Uruguay – [15/6 14:00]

Ryssland vs Egypten – [19/6 20:00]

Uruguay vs Saudiarabien – [20/6 17:00]

Saudiarabien vs Egypten – [25/6 16:00]

Uruguay vs Ryssland – [25/6 16:00]

RYSSLAND

Förbundskapten: Stanislav Cherchesov

Nyckelspelare: Anton Miranchuk

Håll ett öga på: Aleksandr Golovin

Seedning: 1/8-final (FIFA: 66)

https://www.theguardian.com/football/2018/may/29/russia-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions?CMP=share_btn_tw

Hemmanationen har alltid fördelar sägs det, men vi såg också att det inte var någon nödvändighet i Sydafrika. Ryssland kan få medvind genom att möta vad jag antar blir gruppens strykgäng i öppningsmatchen. Vinst där och momentum kan ta Ryssland till slutspel. Ryssland har ett förhållandevis starkt mittfält men en desto svagare backlinje, något som förbundskapten Cherchesov har försökt att kompensera för med en trebackslinje. Tungt för Ryssland att ha tappat sin främste anfallare Alexander Kokorin på grund av skada.

SAUDIARABIEN

Förbundskapten: Juan Antonio Pizzi

Nyckelspelare: Fahad al-Muwallad

Håll ett öga på: Abdullah al-Khaibari

Seedning: Gruppen (FIFA: 67)

https://www.theguardian.com/football/2018/may/30/saudi-arabia-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-juan-antonio-pizzi

Det dög tydligen inte att ta sig till VM. Saudiarabien tog sig till VM med Bert van Marwijk som förbundskapten som spelade kontringsfotboll. Men strax efter kvalet anställde Saudiarabien istället Pizzi som fokuserat mer på bollinnehav och ett kompakt försvarsspel. Saudiarabien har ännu inte spelat en tävlingsmatch med Pizzi så det är svårt att säga var de står. Känns som gruppens strykgäng och ska det visa sig feltänkt krävs det nog framför allt att lagets offensiva spelare presterar på topp.

EGYPTEN

Förbundskapten: Hector Cuper

Nyckelspelare: Mohamed Salah

Håll ett öga på: Ramadan Sobhi

Seedning: 1/8-final (FIFA: 46)

https://www.theguardian.com/football/2018/may/30/egypt-world-cup-2018-team-guide-tactics-mohamed-salah-hector-cuper

Egypten har en av världens bästa spelare i Salah men vad som mest får mig att tro en smula på Egypten i detta mästerskap är att Cuper har drillat dem till en defensiv maskin, vilket alltid är värt mycket i dessa mästerskap. Nu är det tveksamt om Salah blir spelklar, när han blir spelklar och hur spelklar han i så fall faktiskt är. Men Egypten är inte bara Salah, där finns inte minst många spelare bekanta från engelsk fotboll som Ahmed Elmohamady, Ahmed Hegazi, Mohamed Elneny, Sam Morsy och Ramadan Sobhi. Kan gå långt.

URUGUAY

Förbundskapten: Oscar Tabarez

Nyckelspelare: Luis Suarez

Håll ett öga på: Rodrigo Bentancur

Seedning: Kvartsfinal (FIFA: 17)

https://www.theguardian.com/football/2018/may/29/uruguay-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Defensiv organisation, med en av världens bästa mittbackar i Diego Godin som förgrundsgestalt, kombinerat med några av världens bästa anfallare i form av Luis Suarez och Edinson Cavani. Ett perfekt recept för att göra Uruguay till ett formidabelt hot i VM men där känslan ändå är att åren har börjat komma ifatt detta Uruguay. Ett Uruguay som ändå har genomgått viss förändring, i synnerhet på mittfältet där det är många nya ansikten. Måste ändå räknas som rätt klar favorit att ta sig vidare från den här gruppen.

Prognos

Vilket lag gör Uruguay sällskap till slutspelet? Det känns som den mest givna frågan i den här gruppen. Där känns det på samma sätt som att det står mellan Ryssland och Egypten. Uruguay till slutspel, Saudiarabien ut i gruppspelet med andra ord. Förmodligen behöver Egypten vinna mot Ryssland för att ta sig vidare från gruppspelet.

(1) – Uruguay

(2) – Egypten

(3) – Ryssland

(4) – Saudiarabien

:::

GRUPP B – Portugal, Spanien, Marocko, Iran

Marocko vs Iran – [15/6 17:00]

Portugal vs Spanien – [15/6 20:00]

Portugal vs Marocko – [20/6 14:00]

Iran vs Spanien – [20/6 20:00]

Iran vs Portugal – [25/6 20:00]

Spanien vs Marocko – [25/6 20:00]

PORTUGAL

Förbundskapten: Fernando Santos

Nyckelspelare: Cristiano Ronaldo

Håll ett öga på: Bernardo Silva

Seedning: Kvartsfinal (FIFA: 4)

https://www.theguardian.com/football/2018/may/31/portugal-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

VM kan bli en rätt hård väckarklocka för Portugal efter drömmen som var EM-slutspelet för två år sedan. VM visade samtidigt att Portugal har ingredienserna som krävs för att gå långt i ett mästerskap, den stabila defensiven och de farliga spelarna framåt. Två år senare har Portugal dessutom fler spelare som kan ge Cristiano Ronaldo understöd i form av de båda Silva André och Bernardo. Men det är också ett Portugal som känns lite stabbigt och grått och som får sikta på slutspel och därifrån ta en match i taget.

SPANIEN

Förbundskapten: Julen Lopetegui

Nyckelspelare: David Silva

Håll ett öga på: Alvaro Odriozola

Seedning: Final (FIFA: 8)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/01/spain-2018-world-cup-team-guide-tactics-key-players-julen-lopetegui

En av de de stora förhandsfavoriterna. Spanien har misslyckats i de två senaste mästerskapen men har inför detta VM genomgått en rejäl och nödvändig förnyelse samtidigt som ryggraden i startelvan från de senaste fyra-fem åren fortfarande är intakt. Anmärkningsvärt i anfallet är att Alvaro Morata missade VM-truppen och att istället är Diego Costa uttagen, något jag tror Spanien har mycket att vinna på i detta VM. Men det är framför allt mittfältet i Spanien som ser riktigt imponerande ut.

MAROCKO

Förbundskapten: Hervé Renard

Nyckelspelare: Hakim Ziyech

Håll ett öga på: Amine Harit

Seedning: Gruppen (FIFA: 42)

https://www.theguardian.com/football/2018/may/31/morocco-world-cup-2018-team-guide-herve-renard-hakim-ziyech

Om någon öppningsmatch i detta VM är viktig så är det Marockos match mot Iran, en match som Marocko måste vinna om de ska ha någon som helst förhoppning om att ta sig vidare från gruppspelet. De har naturligtvis fått en mycket tuff lottning i form av Spanien och Portugal. Men Marocko är alls inte oävna och Renard har fått bra organisation och fart på laget. Försvaret med Benatia och Saïss imponerar och Ziyech är en av de mer spännande kreativa spelarna i Europa, om än en av de mer okända. Målvakten är akilleshälen.

IRAN

Förbundskapten: Carlos Queiroz

Nyckelspelare: Sardar Azmoun

Håll ett öga på: Saeid Ezatolahi

Seedning: Gruppen (FIFA: 36)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/01/iran-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-carlos-queiroz

Iran ser framför allt starka ut offensivt, med spelare som Sardar Azmoun, Alireza Jahanbaksh, Saman Ghoddos och Karim Ansarifard. Defensivt ser det däremot betydligt vekare ut, vilket är något överraskande för ett lag under Queiroz övervakning. En fördel Iran kan ha relativt framför allt Marocko är att ha ett VM-slutspel i ryggsäcken redan, från 2014. Då var Iran ett mycket defensivt lag men har i träningsmatcher inför detta VM visat upp ett mycket mer offensivt spel. Men träningsmatcher är inte mästerskap.

Prognos

Portugal vann som vi kommer ihåg EM, men vad som inte nämns i riktigt samma utsträckning var att de slutade sin grupp som trea. Någon sådan räddningsplanka existerar inte (längre) i VM och det finns en klar risk att det kan bita Portugal i änden. Spanien är alldeles för bra för alla motståndare i den här gruppen och kommer gå vidare. Iran förmodligen för svaga. Marocko tror jag kan ge Portugal en riktigt obehaglig överraskning i sin andra match, givet att de vann mot Iran i öppningsmatchen.

(1) – Spanien

(2) – Marocko

(3) – Portugal

(4) – Iran