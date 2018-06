Förspel: FIFA VM 2018 - Grupp C & D

GRUPP C – Frankrike, Australien, Peru, Danmark

Frankrike vs Australien – [16/6 12:00]

Peru vs Danmark – [16/6 18:00]

Danmark vs Australien – [21/6 14:00]

Frankrike vs Peru – [21/6 17:00]

Danmark vs Frankrike – [26/6 16:00]

Australien vs Peru – [26/6 16:00]

FRANKRIKE

Förbundskapten: Didier Deschamps

Nyckelspelare: Paul Pogba

Håll ett öga på: Corentin Tolisso

Seedning: Semifinal (FIFA: 7)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/03/france-2018-world-cup-team-guide-tactics-key-players-didier-deschamps

Nämns genomgående som en av förhandsfavoriterna men känns ändå inte riktigt på samma nivå som till exempelvis Spanien eller Tyskland. Om däremot allt klickar blir de livsfarliga. Har en ramstark backlinje och ett anfall som får munnen att vattnas, men Frankrikes framgångar kommer bero på hur de får mittfältet att fungera och ge anfallet stöd. Dags för Paul Pogba och kliva fram och visa att han kan dominera världsfotbollen på dess kanske allra största arena, vilket är nödvändigt om Frankrike ska kunna vinna.

AUSTRALIEN

Förbundskapten: Bert van Marwijk

Nyckelspelare: Aaron Mooy

Håll ett öga på: Daniel Arzani

Seedning: Gruppen (FIFA: 40)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/02/australia-world-cup-2018-bert-van-marwijk-cahill

Australien försökte spela en modig och expansiv fotboll under Ange Postecoglou med fokus på bollinnehav och hög press, och hade inledningsvis stora framgångar. Men VM-kvalet höll på att ta en ände med förskräckelse och sedan Australien klarat av playoff-spelet fick Postecoglou gå och istället kom van Marwijk in. Vilket innebär en återgång till en betydligt mer defensivt inriktad fotboll och anfall genom företrädesvis kontringar. Kanske passar det Australiens förutsättningar bättre men det lär inte räcka i VM.

PERU

Förbundskapten: Ricardo Gareca

Nyckelspelare: Paolo Guerrero

Håll ett öga på: Renato Tapia

Seedning: Gruppen (FIFA: 11)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/03/peru-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Peru gör sitt första VM sedan 1982 och det märks onekligen på entusiasmen både i landet och bland de mängder av utflyttade peruaner som är utspridda över världen. Bolltekniskt lag som gillar att pressa sina motståndare högt och attackera med intensitet. Har absolut kapaciteten att ta sig vidare från gruppen och blir ingen lätt match vare sig för Frankrike eller Danmark. Kan störas av att lagets store stjärna och målskytt Paolo Guerrero inte har spelat fotboll sedan sista VM-kvalmatchen på grund av dopingavstängning.

DANMARK

Förbundskapten: Åge Hareide

Nyckelspelare: Christian Eriksen

Håll ett öga på: Kasper Dolberg

Seedning: 1/8-final (FIFA: 12)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/02/denmark-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Danmark är svåra att sätta fingret på inför VM. Det kan bli exit redan i gruppspelet likaväl som laget mycket väl kan göra succé i VM. Är behjälpta av en hyfsat bekväm grupplottning som gör att Danmark måste räknas som favorit på förhand att i alla fall ta sig till slutspel. Mycket hänger på Christian Eriksens axlar om denne lyckas reproducera den strålande form han visat med Tottenham och som han visade för Danmark i playoff-spelet mot Irland. Men avgörande att även andra spelare höjer sig.

Prognos

Ingen alldeles självklar grupp med något självklart utfall. Frankrike känns som de stora favoriterna men har visat sig vara allt annat än ofelbara och skulle VM börja gå fel för dem så är det inte säkert att de ens går vidare ur gruppen. Att Australien får svårt att gå vidare känns givet. Kanske hittar vi den avgörande matchen redan i första omgången mellan Peru och Danmark. Den lär sätta tonen för gruppen som helhet.

(1) – Danmark

(2) – Frankrike

(3) – Peru

(4) – Australien

:::

GRUPP D – Argentina, Island, Kroatien, Nigeria

Argentina vs Island – [16/6 15:00]

Kroatien vs Nigeria – [16/6 21:00]

Argentina vs Kroatien – [21/6 20:00]

Nigeria vs Island – [22/6 17:00]

Nigeria vs Argentina – [26/6 20:00]

Island vs Kroatien – [26/6 20:00]

ARGENTINA

Förbundskapten: Jorge Sampaoli

Nyckelspelare: Leo Messi

Håll ett öga på: Giovani Lo Celso

Seedning: Kvartsfinal (FIFA: 5)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/04/argentina-world-cup-2018-team-guide-tactics-lionel-messi

Varje lag som har Leo Messi i sin startelva kommer vara med i förhandssnacket om att vinna VM, men även med Messi i startelvan var det svindlande nära att Argentina inte ens tog sig till VM. Argentinas problem är två. För det första att lagets försvar inte alls har hållit måttet och ständigt har kostat Argentina viktiga mål och poäng. För det andra att alldeles för mycket i anfallet är fokuserat kring just enbart Messi. Spelare som Angel Di Maria, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain och Paulo Dybala måste både kliva fram och tillåtas kliva fram. Men det känns verkligen som sista chansen för detta Argentina-lag som redan har förlorat tre stora finaler i rad.

ISLAND

Förbundskapten: Heimir Hallgrimsson

Nyckelspelare: Gylfi Sigurdsson

Håll ett öga på: Albert Gudmundsson

Seedning: Gruppen (FIFA: 22)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/04/iceland-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Islands fantastiska framgångssaga fortsätter. Frågan är om de verkligen kan upprepa samma succé i VM som de gjorde i EM för två år sedan. Vi behöver inte fundera så mycket på vilken fotboll vi får se från Island, det kommer bli ett rejält fokus på defensiv organisation även om Island under Hallgrimsson har blivit mer 4-5-1 än vad de var under Lars Lagerbäcks klassiska 4-4-2. Skadeläget på viktiga spelare som Gylfi Sigurdsson och Aron Gunnarsson inför VM oroar. Kan gå vidare från gruppen men inget att räkna med.

KROATIEN

Förbundskapten: Zlatko Dalic

Nyckelspelare: Luka Modric

Håll ett öga på: Tin Jedvaj

Seedning: 1/8-final (FIFA: 18)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/05/croatia-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-luka-modric-zlatko-dalic

Med Luka Modric, Ivan Rakitic och Mateo Kovacic har Kroatien ett av VM:s kanske mest imponerande mittfält, som definitivt kommer kontrollera sina matcher och ge Kroatien en försvarlig del av bollinnehavet. Kroatien har däremot haft problem med att omsätta bollinnehavet i genuina chanser och ett riktigt farligt anfallsspel. Kanske blir det lite för mycket av det goda. Kroatien har brottats med sitt eget Gerrard och Lampard-problem i att få Modric och Rakitic att fungera tillsammans, något som Dalic löst genom att flytta fram Modric i planen. Oklart hur det kommer fungera.

NIGERIA

Förbundskapten: Gernot Rohr

Nyckelspelare: John Obi Mikel

Håll ett öga på: Chidozie Awaziem

Seedning: Gruppen (FIFA: 47)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/05/nigeria-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Det pratas mycket om lagets betydelse för Nigeria inför detta VM, möjligen eftersom Nigeria kanske saknar de allra största fixstjärnorna de har haft i tidigare VM. Inte för att de saknar spelare vi känner igen såsom Victor Moses, John Obi Mikel, Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho, Wilfried Ndidi, Ahmed Musa, Odion Ighalo med flera. Absolut inget oävet fotbollslag, med ett riktigt starkt mittfält och inte ofarligt anfall, men backlinjen och målvaktspositionen oroar och riskerar fälla Nigeria i detta VM.

Prognos

Inte heller detta är någon lätt grupp att förutse. Så väldigt mycket beror på hur bra Island egentligen är. Om de kan upprepa sitt extremt effektiva och disciplinerade försvarsspel från EM så kan de blåsa upp den här gruppen på vid gavel. Vare sig Argentina eller Kroatien har visat sig särskilt bra på att komma till tals med organiserade motståndarförsvar. En grupp i vilken känslan är att alla lag kan slå alla.

(1) – Kroatien

(2) – Argentina

(3) – Island

(4) – Nigeria