Förspel: FIFA VM 2018 - Grupp E & F

GRUPP E – Costa Rica, Serbien, Brasilien, Schweiz

Costa Rica vs Serbien – [17/6 14:00]

Brasilien vs Schweiz – [17/6 20:00]

Brasilien vs Costa Rica – [22/6 14:00]

Serbien vs Schweiz – [22/6 20:00]

Serbien vs Brasilien – [27/6 20:00]

Schweiz vs Costa Rica – [27/6 20:00]

COSTA RICA

Förbundskapten: Oscar Ramirez

Nyckelspelare: Bryan Ruiz

Håll ett öga på: Joel Campbell

Seedning: Gruppen (FIFA: 25)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/06/costa-rica-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Costa Rica tog sig hela vägen till kvartsfinal i förra VM genom en väldigt tajt och organiserad defensiv, och det är exakt samma sak att vänta sig den här gången från Costa Rica. De kommer ligga lågt med sin fembackslinje och hoppas kunna kontraslå där antingen Marco Ureña eller Joel Campbell kommer ha i uppdrag att pressa och fiska efter misstag från motståndarna. Farliga så länge de har ett fotfäste i matchen men hamnar de i underläge kan de få det svårt. Tung start mot Brasilien.

SERBIEN

Förbundskapten: Mladen Krstajic

Nyckelspelare: Sergej Milinkovic-Savic

Håll ett öga på: Luka Jovic

Seedning: 1/8-final (FIFA: 35)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/07/serbia-2018-world-cup-team-guide-tactics-key-players-sergej-milinkovic-savic

Sparkade sin förbundskapten Slavoljub Muslin efter VM-kvalet sedan laget avslutat sin kvalgrupp mycket svagt och så när höll på att missa sin VM-plats, samt valt att peta landets store talang Milinkovic-Savic. Krstajic kom in efter VM-kvalet och återkallade Milinkovic-Savic. Mittfältstrion med denne, med Nemanja Matic och med Luka Milivojevic ser väldigt starkt ut. Dusan Tadic och Adem Ljajic måste ge Aleksandr Mitrovic stöd i anfallet. Försvaret med bland andra Branislav Ivanovic och Aleksandr Kolarov ser rätt trögt ut.

BRASILIEN

Förbundskapten: Tite

Nyckelspelare: Neymar Jr

Håll ett öga på: Douglas Costa

Seedning: Semifinal (FIFA: 2)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/06/brazil-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-philippe-coutinho

Tolv av 22 av Sportbladets skribenter tippar Brasilien som blivande världsmästare, ytterligare tre har dem i VM-final. Jodå, brasseromantiken lever i högsta grad i Sverige. Men visst, Brasilien har ett på pappret alldeles strålande lag där Neymar så klart är den klarast lysande stjärnan, men där även maskinrummet runt omkring denne ser väldigt starkt ut. Men det finns som vanligt frågetecken kring försvarsspelet, anfallsspelet har en benägenhet att kunna bli för långsamt, och efter förra VM måste man undra hur deras psyken pallar ett europeiskt toppmotstånd i ett slutspel.

SCHWEIZ

Förbundskapten: Vladimir Petkovic

Nyckelspelare: Xherdan Shaqiri

Håll ett öga på: Breel Embolo

Seedning: 1/8-final (FIFA: 6)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/07/switzerland-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-vladimir-petkovic

Enligt FIFA-rankningen borde Schweiz vara klara favoriter att tillsammans med Brasilien ta sig vidare från den här gruppen. I realiteten är de förmodligen gruppens svagaste lag. Den stora frågan för Schweiz känns som en oklarhet kring hur de över huvud taget ska göra mål. Deras tänkte anfallare Haris Seferovic får knappast knäskålarna att darra av skräck till att börja med och han har dessutom haft en väldigt svag säsong med Benfica. Ett tungt lass vilar på Shaqiri vars förmåga att producera från till synes ingenstans kan bli guld värt för Schweiz i sommar.

Prognos

Svårt att käfta emot Brasilien redan i gruppspelet. Det här är en grupp som de nästan med säkerhet kommer vinna. Bakom dem är det ändå helt öppet om andraplatsen i gruppen, där utfallet kommer till stor del bero på vilket lag som helt enkelt bäst hittat formen och harmonin under sommaren. Där känns det som att framför allt Serbien har rätt balans av organisation och kreativitet.

(1) – Brasilien

(2) – Serbien

(3) – Costa Rica

(4) – Schweiz

:::

GRUPP F – Tyskland, Mexiko, Sverige, Sydkorea

Tyskland vs Mexiko – [17/6 17:00]

Sverige vs Sydkorea – [18/6 14:00]

Sydkorea vs Mexiko – [23/6 17:00]

Tyskland vs Sverige – [23/6 20:00]

Sydkorea vs Tyskland – [27/6 16:00]

Mexiko vs Sverige – [27/6 16:00]

TYSKLAND

Förbundskapten: Joachim Löw

Nyckelspelare: Toni Kroos

Håll ett öga på: Timo Werner

Seedning: Final (FIFA: 1)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/09/germany-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Aldrig sämre än semifinal? Om Tyskland möjligen började se lite förstelnade ut efter sin VM-titel för fyra år sedan så sopades det under mattan med förra sommarens Confederations Cup då mer eller mindre ett reservlag åkte till Ryssland och vann turneringen på ett strålande sätt. Det gav ny energi och ny konkurrens till en redan fantastisk spelartrupp. Vi får gå tillbaka till tidigt 1960-tal när något land försvarade en VM-titel men Tyskland har faktiskt god chans den här gången med mängder av världsstjärnor och taktisk flexibilitet.

MEXIKO

Förbundskapten: Juan Carlos Osorio

Nyckelspelare: Giovani dos Santos

Håll ett öga på: Hirving Lozano

Seedning: 1/8-final (FIFA: 15)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/08/mexico-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

En ständig närvaro i VM och ständigt lika charmig, denna eviga konflikt mellan uppenbar teknisk kvalitet å ena sidan och kaos och bristande taktisk disciplin å andra sidan. Osorio verkar tro mycket på att göra svagheter till styrkor då han närmast verkar ha tillämpat kaos som taktisk princip i kvalspelet, där han körde en mängd olika taktiska uppställningar och spelaruttagningar. Osorio väljer alltså närmast uteslutande att anpassa sitt lag efter motståndet, och det är inte omöjligt att det kan bära frukt i ett VM. Får ses som knappa favoriter att ta sig vidare till slutspel efter Tyskland.

SVERIGE

Förbundskapten: Janne Andersson

Nyckelspelare: Victor Claesson

Håll ett öga på: Emil Forsberg

Seedning: Gruppen (FIFA: 23)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/08/sweden-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Vi vet att Sverige är välorganiserade defensivt, vilket helt enkelt är den styrka Sverige måste bygga på i VM. Det är samtidigt en styrka som riskerar överskattas något. Det stora frågetecknet ligger naturligtvis offensivt, hur Sverige ska producera något som liknar ett riktigt konstruktivt anfallsspel, där Ola Toivonen och Marcus Berg knappast känns som VM:s mest skräckinjagande anfall. Mycket antas hänga på Forsberg, som är bra, men knappast så bra att det ensamt kan räcka. Kanske avgörs Sveriges VM redan i första matchen mot Sydkorea. Sverige kan gå vidare ur gruppen, men är inte favoriter att göra det.

SYDKOREA

Förbundskapten: Shin Tae-yong

Nyckelspelare: Heung-min Son

Håll ett öga på: Hwang Hee-chan

Seedning: 1/8-final (FIFA: 61)

https://www.theguardian.com/football/2018/jun/09/south-korea-world-cup-2018-team-guide-tactics-key-players-and-expert-predictions

Sydkoreas offensiva linje skrämmer en smula med spelare som Kwon Chang-hoon, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan och Tottenhams Heung-min Son, som under säsongen har utvecklats till en spelare i världsklass. Son kan räkna med att få spela som renodlad anfallare under VM, något han också har gjort i Tottenham när Harry Kane har varit skadad. Ki Sung-yueng är en viktig motor på mittfältet men Sydkorea är också skadedrabbat inför VM. Bland andra Kwon Kyung-won har fått lämnas utanför VM-truppen. Utan den defensive mittfältaren kan det gå att utnyttja Sydkoreas backlinje där Shin Tae-yong inte riktigt verkar veta hur han vill ha det.

Prognos

Att Tyskland vinner gruppen känns nästan som en föregången konklusion, och det går inte att se något annat realistiskt utfall. Bakom dem slåss Mexiko, Sverige och Sydkorea om andraplatsen. Teknik och taktik, mot organisation, mot energi och rörlighet. Tyvärr tror jag Sverige drar kortaste strået i den kampen, det är ett lag som tyvärr saknar nödvändig spetskvalitet. Mexiko har fördelen att ha blivit varma i benen innan de möter någon av de andra två.

(1) – Tyskland

(2) – Mexiko

(3) – Sydkorea

(4) – Sverige