Är Neil Warnock rätt manager att hålla Cardiff kvar i Premier League?

Ett av de mer tröttsamma uttryckssätten i det ständigt pågående samtalet om fotboll är kategoriska omdömen om hur den och den spelaren, och den och den tränaren, inte ”har vad som krävs för att lyckas på den här nivån”. Oftast sagt om spelare och tränare på en nivå utan tidigare erfarenhet från nivån omedelbart ovanför. Ett uttryckssätt som uppvisar en rätt trist människosyn och vanligtvis säger mer om den som säger det än om den det handlar.

Det utesluter inte att det för den sakens skull ibland faktiskt stämmer. Det finns så klart ofrånkomligen många exempel på både spelare och tränare som har tagit ett kliv uppåt en nivå utan att faktiskt riktigt ha klarat av det. Precis som det lika självklart finns många exempel på spelare och tränare som antogs inte ha vad som krävdes för att lyckas på en högre nivå men som trots detta antagande ändå lyckades mycket bra.

Vad kan vi utifrån denna inledning säga om Neil Warnock? Är Warnock en manager som bekräftar uttryckssättet att inte ha vad som krävs för att lyckas i Premier League? Eller är Warnock tvärtom ett av dessa exempel på en manager som trots uppfattningarna om honom mycket väl har vad som krävs för att lyckas i Premier League?

Neil Warnock är en av dessa vattendelare inom engelsk fotboll, en person som helt enkelt delar åsikterna mer eller mindre längs mitten. Många hyllar honom för vad han har lyckats med i engelsk fotboll. Många andra uppskattar däremot inte vad han representerar och står för inom engelsk fotboll. Utifrån ett visst perspektiv är han emellertid obestridligen framgångsrik. Han har rekordet för antalet uppflyttningar i engelsk fotboll med totalt åtta uppflyttningar.

Hans senaste bragd i det avseendet är alltså att ha tagit Cardiff till Premier League lagom till nästa säsong. Detta med en fotboll som mer eller mindre gick på tvären med den större tendensen både i Football League och i engelsk fotboll i stort. Det var något helt oväntat. En lyckad säsong för Cardiff hade på förhand varit att sluta någonstans i mitten av tabellen. Istället blev det automatisk uppflyttning efter att förra säsongen ha kämpat mot nedflyttning.

Cardiff är den tredje klubben som Neil Warnock tar upp i Premier League. Han tog 2005-06 upp Sheffield United i Premier League liksom han fem år senare tog upp QPR i Premier League 2010-11. Med QPR var det precis som med Cardiff den här gången något minst sagt oväntat på förhand. Tre uppflyttningar till Premier League gör Warnock närmast unik även på det viset. Vad man än anser om Neil Warnock så kan han sitt Football League.

För bra för Football League, men för dålig för Premier League? Frågan kan tyckas elakt formulerad men är samtidigt motiverad för Neil Warnock. För Warnock har nämligen inte bara rekordet i antalet uppflyttningar inom engelsk fotboll, utan också i att vara den manager som trots en handfull olika försök faktiskt aldrig har lyckats hålla en klubb kvar i Premier League. Med andra ord, åtminstone till ytan definitionen av att inte ”ha vad som krävs för den nivån”.

Med Sheffield United åkte Neil Warnock 2006-07 ur Premier League under kontroversiella omständigheter, sedan West Ham räddat sig kvar på deras bekostnad med hjälp av den tredjepartsägda Carlos Tevez. Sedan blir det kanske kinkigare men Warnock fick sparken av QPR drygt halvvägs in på 2011-12 med QPR under nedflyttningsstrecket i en ”svår tabellsituation”. Exakt samma sak hände några år senare med Crystal Palace.

(Efter nedflyttningen med Sheffield United blev Neil Warnock dessutom enligt egen uppgift utskälld efter noter av Bladessupportern Sean Bean, vilket minst sagt låter något huvudlöst.)

Att Neil Warnock åkte ur med Sheffield United, och befann sig under nedflyttningsstrecket när han fick sparken av både QPR och Crystal Palace, betyder så klart inte att Warnock kommer åka ur med Cardiff. Vad som har hänt förut är inte nödvändigtvis en bra barometer för vad som händer härnäst. Men det reser motiverade frågetecken gällande Warnocks metoder. Vilket leder till frågan om Warnock har utvecklat sina metoder?

Det får ses som tveksamt. Cardiff har hittills den här sommaren varit en av de mer aktiva klubbarna på transfermarknaden med fyra spelare redan värvade till klubben. Men inte en enda av dessa spelare har tidigare erfarenhet av Premier League, istället kommer de alla från Football League. Josh Murphy från Norwich, Greg Cunningham från Preston, Alex Smithies från QPR och Bobby Reid från Bristol City. Neil Warnock kan sitt Football League.

Det är inga dåliga spelare och således inga dåliga värvningar. I någon mening är det verkligen fyra russin ur den stora Football League-kakan. Men återigen, som kanske också var problemet med Sheffield United, med QPR och med Crystal Palace, så ger det också ett intryck av att Neil Warnock försöker navigera en bedräglig Premier League-terräng med en Football League-kompass. Det har inte fungerat förut, men Warnock ser ut att vilja försöka igen.

Det kan självfallet också vara en funktion av att Cardiff helt enkelt inte riktigt har de ekonomiska förutsättningarna att rikta in sig mot andra spelare. Men minst lika troligt är att det handlar om att Neil Warnock håller sig fast vid vad han vet och vad han känner till, vilket inte är oklokt i sig kanske, men är begränsad i vad vad han vet och vad han känner till. Andra klubbar, som Huddersfield och Brighton, har en bredare scoutingkompetens.

Mycket av Neil Warnocks framgångar som manager tillskrivs också hans förmåga att skapa harmoni, sammanhållning och ett gott humör i sina lag. Men en byggsten i detta är normalt sett att ett lag vinner mer än det förlorar, vilket kan bli svårt i Premier League. Warnock är allmänt sett också bra på att hantera förväntningarna på det egna laget, men förväntningarna den här säsongen kan inte gärna bli lägre än att lyckas hålla sig kvar i Premier League.

Neil Warnocks metoder har alltså gett honom stora framgångar i Football League men har än så länge visat sig otillräckliga i Premier League. Hans metoder med Cardiff ser inte ut att ha utvecklats. Det betyder inte att Cardiff under Neil Warnock nödvändigtvis kommer åka ur Premier League. Men det betyder också att Cardiff med klubbledning behöver ha med sig en tanke in i kommande säsong.

Nämligen att Neil Warnock gjorde ett fantastiskt jobb som tog Cardiff upp i Premier League, men kanske kommer visa sig vara helt fel manager att hålla Cardiff kvar i Premier League.

:::

VM-KOLLEN

Perfektion – 99,3% av alla domslut under VM:s gruppspel har varit korrekta, menar domarchefen Pierluigi Collina, som menar att VAR har varit en väldigt stor förklaring till detta. Endast två av 335 större domslut har varit fortsatt inkorrekta även efter VAR-intervention. So say we all.

Bleu – Argentina har Leo Messi men är alldeles för långsamma och förutsägbara i sitt anfallsspel och på tok för struliga i sin defensiv. De räddade sig på mållinjen ur gruppen men det vore ändå en rejäl missräkning för detta Frankrike om de skulle förlora mot Argentina idag och åka ur redan i åttondelsfinalen.

Politiker – Regeringen kovänder vad gäller VM. Samma regering som skulle bojkotta VM av politiska skäl under invigning och gruppspel har nu plötsligt, med Sverige i slutspel, precis gjort en about face. Det är valår, politiker kan bara vara politiker, men outar sig precis som värsta sortens medgångssupportrar.

:::

TRANSFERKOLLEN

Mohamed Elyounoussi, FC Basel till Southampton. Southampton fortsätter förstärka sin offensiva besättning vilket vi som har sett dem de senaste säsongerna vet behövs. Elyounoussi har å sin sida ägnat de senaste säsongerna åt att spotta in mål i god mängd i Basel. Intressant värvning, vi får se om han har vad som krävs på den här nivån. Väl godkänd – (+++)

Ki Sung-yueng, Swansea till Newcastle. Smart värvning på fri transfer från ett nedflyttat Swansea där sydkoreanske Ki under flera säsonger har varit en stark spelare på mittfältet. Med Ki förstärker Rafa Benitez Newcastles mittfält och får samtidigt in en erfaren spelare och ledarfigur på planen. En värvning som lär växa med tiden i Newcastlesupportrarnas huvuden. Väl godkänd – (+++)