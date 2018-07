Vi är nyfikna - Cardiff 2018-19

Cardiff överraskade de flesta förra säsongen men visade att mitt i all modernism och alla utländska influenser finns fortfarande fler än ett sätt att ta sig upp i Premier League. Tror vi att Cardiff även kommer visa oss att det finns fler än ett sätt att hålla sig kvar i Premier League?

Eliasson: Neil Warnock förtjänar ju alla de mest prestigefyllda nomineringarna om han skulle lyckas med detta. Det ska ju inte kunna gå. Cardiff skulle rämna ned mina logikmurar med både murbräcka och katapult om det skulle gå vägen. Warnock mosade ju mer eller mindre den initiala kravbilden som fanns ifjol vilket till exempel betyder att walesarna inte alls är lika förberedda på detta äventyr som sina nykomlingskonkurrenter är vars tilltänkta mål var att låsa upp dörren till finrummet. Samma dörr som Warnock föll in genom med huvudet före. Om man skulle jämföra med klubbar som Bournemouth och Burnley som ekonomiskt är och var i någorlunda liknande sits när de tog klivet upp så är ju dessa klubbars framgångar mer resultatet av ett mycket mer långsiktigt arbete där man tagit ett steg i taget. Warnock måste försöka bygga en ramp utan tillgång till hållbart virke. Det är ett litet annorlunda klimat och konkurrenssituation i Premier League nuförtiden så detta gör att mitt logikcentrum vill hävda att det borde vara mycket svårare för den här typen utav överraskningslag att hålla sig kvar.

Hyllman: Cardiff vore så klart knappast det första laget att hålla sig kvar i Premier League med en disciplinerad och välorganiserad defensiv i första hand, men frågan är om Cardiff ändå inte är lite mer endimensionella än vad dessa andra lag har varit eller är. Det pratas av naturliga skäl mycket om deras skickliga och stundtals hårdföra försvarsspel från förra säsongen, men skälet till att Cardiff faktiskt slutade tvåa och gick upp i Premier League var att detta kombinerades med ett synnerligen effektivt anfallsspel. Max utdelning på så vis således. Det är så klart ingen nackdel i sig med ett effektivt anfallsspel, men det väcker naturligtvis frågan om det är möjligt för Cardiff att behålla samma effektivitet i Premier League och, om det inte är möjligt, vad det i så fall betyder för Cardiffs ackumulering av poäng under säsongen.

Linhem: Det kommer förstås bli svårt för Cardiff att hålla sig kvar. Få trodde de ens hade något på övre halvan av Championship att göra. Men jag tror likt med Burnley och Stoke före dem att Cardiff kommer att underskattas. I vårat kära kommentarsfält har massorna redan oprovocerat kallat Cardiff för tråkiga, ointressanta, och dömda att åka ur direkt. Men är verkligen Cardiff tråkiga? Kan någonsin en udda fågel som Warnock anses ointressant? Är bara jag fascinerad av att få se Filippinernas första spelare (målvakten Neil Etheridge) i Premier League? Jag tror dessutom att få saker är så överskattat som Premier League-erfarenhet. Cardiff har ett starkt försvar med särskilt bra och mångsidiga mittbackar. De har en tydlig spelidé som var mer effektiv än vacker men i rushen att kritisera deras långbollar har man missat att Junior Hoilett gjorde fantastiska saker när de bollarna skarvades ner till honom utanför straffområdet. Dessutom kan få namn i Premier League slå Sol Bamba eller Jazz Richards. Är det där Omar Bogle’s musik?

För exakt tio år sedan välkomnade vi Stoke upp i Premier League, sedan de slutat tvåa i Football League, och de blev under dessa tio år både en inventarie och ett ordspråk i engelsk och europeisk fotboll. Stoke var knappast älskade av alla men de gav obestridligen en charm och en je ne regrette rien till Premier League. Kan Cardiff göra detsamma?

Linhem: Det finns helt klart en chans för Cardiff att bli nästa brötiga gäng att bli oälskade av ligans toppklubbar. Aaron Gunnarsson är trots allt en isländsk Rory Delap och Sean Morrison är byggd i samma fabrik som Shawcross. Framför allt är jag exalterad över att se hur Warnock ska använda sin mittbackstrio bestående av Bamba, Morrison, och Bruno Ecuele Manga. Det vore en stark mur om de får bilda trebackslinje men de hade kanske mest framgång ifjol med Manga som högerback eller med Bamba som defensivt ankare framför de två andra. De ska ta åt sig mycket ära för att man släppte in lika få mål som Wolves klart dyrare kontringsmaskin. Om jag fortsätter på den inslagna vägen av Cardiffs udda taktiska val så måste Callum Paterson nämnas. Från början en offensiv högerback med ett öga för mål. Har i Cardiff ofta använts på offensivt mittfält och på Fellaini-vis (trots att han inte jättelång) som ett vapen i luftrummet. Han är den enda på topplistan över vunna höjddueller förra säsongen i The Championship som inte är en mittback eller centertank. Han gjorde dock likt Cardiff sina flesta mål snarare i andra våg och har riktig fingertoppskänsla för sena löpningar in i straffområdet, de flesta av hans tio mål ifjol kom inte med huvudet. Jag ser iallafall framemot det brutala konstverk, tänk slutet på Rocky 3 fast med höjdduellsarmbågar, som Cardiff-Burnley kommer skapa.

Hyllman: Nej, Stoke var Stoke, Stoke var först, och kopian blir så att säga aldrig bättre än originalet. Det fanns ändå en slags nyhetens behag över Stoke som inte kommer gå att få med Cardiff. Dessutom är det en annan tid. Det har blivit för viktigt de senaste fem-tio åren för fotbollens självutnämnda kulturpoliser att bekänna sin beundran för en viss typ av fotboll, för att legitimera sig själva som kunniga experter (kejsarens nya kläder-syndromet), och i detta ingår att uttrycka sitt förakt för alla andra typer av fotboll. Lag som Cardiff, Burnley med flera kommer alltså aldrig få samma fair shake som Stoke trots allt en gång fick. Det är inte deras fel. Det är osäkerheten i den bekräftelsesökande och fantasilösa åsiktsapparat som omgärdar den moderna fotbollen.

Eliasson: Finns inte så mycket för en simpel rackare som mig att tillägga i diskussionen. Ni tar upp det mesta som behövs sägas. Som Linhem säger så gynnas Cardiff av att Warnock är väldigt, väldigt tydlig med sin spelidé och han kommer aldrig försöka överkomplicera det hela. Jag skulle också bli uppriktigt besviken om inte upplevelsen att möta Cardiff blev både lite smärtsam och obekväm. Det är det jag gillar med Warnock trots allt. Han kunde inte bry sig mindre om vad åsiktsapparaten och de självutnämnda experterna tycker kring saker och ting. Det är för mig inget annat än en ren njutning när man får bevittna storklubbssupportrarnas tårar och frustration när mindre klubbar tvingar dem att kämpa för poängen. Men klimatet är som sagt lite annorlunda idag gentemot när Stoke etablerade sig. Det romantiska skimret som Stoke omgavs av kommer inte Cardiff få känna på, och de etablerade inom journalistkåren kommer säkert beklaga sig över Cardiff hela säsongen och stämpla Warnock som en fossil som håller tillbaka fotbollens utveckling. Eller så kanske pendeln skiftar och Warnock förvandlas till en slags antihjälte. Härligt, härligt skulle det vara men inte särskilt troligt. Skulle Pep eller Klopp tappa poäng under ett besök i Wales så kan man ju tänka sig vad som skulle sägas i matchintervjuerna efteråt och vilket drev det skulle sätta igång.

Bobby Reid, Josh Murphy, Alex Smithies och Greg Cunningham – Neil Warnock kan onekligen sitt Football League men kan han något mer än Football League? Han har i själva verket aldrig lyckats hålla någon klubb kvar i Premier League. Kanske fäster man för stor vikt vid Premier League-erfarenhet, men det innebär kanske inte att man helt ska strunta i det heller?!

Eliasson: Jag tycker det är helt rätt agerat av Cardiff och Warnock att hålla sig till det man kan och vet om. Man befinner sig inte i någon lyxsituation där man har råd att chansa på en lovordad fransos. Och vi har ju påpekat flertalet gånger om vikten i att rätta munnen efter matsäcken och hålla sig till dem recepten man vet fungerar. I synnerhet när man är i den situationen som Cardiff befinner sig i. Och givetvis är det felaktigt att inte hävda att erfarenhet spelar en viss betydelse men man ska heller inte gå i den vanliga fällan och underskatta de lärdomar ett misslyckande kan ha fört med sig. Jag upplever också att Warnock är väldigt taggad och nog ser detta som kanske sin sista riktiga möjligheter att trycka till sina belackare.

Linhem: Något kan ju vara en uppgradering snarare än en kopia. Burnley är ju nu minst lika bra som Stoke var och var inte Stoke i sig bara Big Sam Boltons tronföljare? I vilket fall tror inte heller jag att Cardiff kommer nå den nivån. Vad de gäller deras värvningar är inte problemet att de kommer från Football League, kolla bara på klubbhistoriken hos Englands VM-semifinalister och Wales EM-semifinalister för att se vad Football League-fostrade spelare kan åstadkomma. Jag tror däremot inte Cardiff riktigt värvat tillräckligt bra eller rätt Championship-spelare. Cunningham och Smithies är dugliga spelare som bidrar med bredd och konkurrens. Jag gillar både Josh Murphy och hans tvillingbror Jacob men hans bror hade ingen höjdarsäsong ifjol när han tog steget till Premier League. Känns också mest som en avbytare för Hoilett. Jag gillar dock verkligen Bobby Reid. En kupp från Cardiff att sno honom från rivalerna Bristol City på andra sidan om floden Severn. Som en konverterad innermitt är han som två spelare i en. Både en ettrig box to box-spelare och en måltjuv. Som en korsning av Fabian Delph och Jermaine Defoe ungefär. Var strålande för Bristol City som släpande anfallare. Deras bästa målskytt och en extra mittfältare. Kan passa perfekt i Cardiff om han får fortsätta i den rollen.

Hyllman: Mja, jag är skeptisk. Nog för att jag är allergisk mot sådant här tjafs även på förhand om hur den och den managern och spelaren ”inte håller på den här nivån”, ofta en otroligt stelbent människosyn för övrigt, så har Neil Warnock haft så många chanser redan i Premier League utan att lyckas att det för honom faktiskt kan anses motiverat, även om det så klart tidigare misslyckanden inte är någon garanti för fortsatta misslyckanden. Men sättet Cardiff har värvat på den här sommaren tyder för mig på dels ett rätt snävt perspektiv, dels på att Warnock inte har lärt sig av tidigare misslyckanden. Jag blir inte förvånad om Warnock byts ut under säsongen, for good or for worse.

Hur går det för Cardiff tillbaka i Premier League då, hur slutar de i tabellen och kommer Neil Warnock vara manager även när säsongen är över?

Eliasson: Linhem har likt en dörrknackande damsugsförsäljare sålt in mig på Cardiffs potentiella trebackslinje som säkerligen kan visa sig bli ett litet störningsmoment för många klubbar. Samtidigt så känns Hyllmans skeptiska tankegångar kring deras offensiv som sprungna ur förnuftets källa. Cardiff kommer inte ta sig till lika många klara målchanser som man lyckades med ifjol och man kommer inte klara av att bibehålla effektiviteten framför mål heller när väl lägena uppstår. Vi har sett många gånger förut spelare vara väldigt dominanta i Championship för att sedan ebba ut till väldigt lite i Premier League. Anthony Knockaert i Brighton är ett bra exempel från tidigare bloggar och vi har även Dwight Gayle vars dåliga lår och ljumskar var det enda som stoppade honom från att snudda vid 35-målsstrecket i Championship. Man har lite mindre tid på sig att slå den avgörande passningen eller få till det fina avslutet i Premier League och den halvsekunden/sekunden gör väldigt stor skillnad. Jag tror Cardiff kommer lyckas med några skalper under säsongens gång, framförallt under hösten och jag tror Warnock kommer hamna i några ordbyten av den högre temperaturen med motståndartränarna. Men när slutet skall summeras så kommer inte walesarna att räcka till. Man kommer tvingas gå för kryss i alldeles för många matcher för att kvalitén där framme helt enkelt inte räcker till. Det var en imponerande bedrift av Warnock att lyckas spela upp Cardiff i högsta serien, men sagan får sig ett bittert slut när Cardiffs öde cementeras efter en storförlust i någon utav de avslutande omgångarna. Cardiff slutar på plats tjugo. – (20)

Hyllman: Svårt att se Cardiff göra något särskilt avtryck i Premier League, det känns som om det inte riktigt finns någon struktur för det, mycket eftersom uppflyttningen helt enkelt var för oväntad. Fotbollen kommer förmodligen visa sig vara inte tillräcklig och Cardiff får nog nöja sig med en säsong i Premier League, där de kan fungera som spoilers för andra lag. Tvivlar en smula på att Neil Warnock sitter kvar hela säsongen. Cardiff slutar sist. – (20)

Linhem: Som vanligt är det jag som får äran att försvara en nykomling. Jag tror ingen förstår potentialen i ett anfallspar som Bobby Reid och Kenneth Zohore. Junior Hoilett hade sin bästa säsong någonsin ifjol och är flera år yngre än vad du skulle gissa han är. De har flera bra mittbackar som dominerat klart mer i Championship än alla Maguires, Stoneses, Mawsons, och Dunks gjort tidigare. Få trodde på Cardiffs värvningar ifjol, precis som nu sades de vara spelare som hör hemma på en lägre nivå. Framför allt sa jag det. Den enda jag trodde på var Callum Paterson men han lyckades bli Cardiffs Kevin Nolan snarare än deras Russell Martin. Jag är också sugen på att fortsätta på förra säsongens framgångsrecept med att tippa på att alla nykomlingar ska hålla sig kvar. Men tyvärr Cardiff, inte ens jag tror ni håller er kvar. Ska man vara elak kan man säga att en anledning till Warnocks alla uppflyttningar är att han aldrig lyckas hålla uppe ett lag. Det vore hemskt kul om han lyckades, om inte kanske vi åtminstone får South Wales-derbyn i Championship nästa säsong. Jag tror inte heller Warnock blir alltför långvarig tack vare min favoritdåre till ägare Vincent “Vinny” Tan. Modeikonen som bytte ut sin väst mot en matchtröja för sin three piece kostym. Men jag tror inte de blir någon avsågad jumbo, eller jumbo alls för den delen. Cardiff slutar på nittonde plats. – (19)