International Champions Cup och problemet att vilja vara något man inte är

Matchen på Soldier Field mellan Man City och Dortmund spelades inför halvtomma läktare. Det såg inte så värst mycket bättre ut mellan Liverpool och Dortmund på Bank of America Stadium. Matchen mellan Man Utd och Milan har flyttats från gigantiska Rose Bowl till betydligt mer beskedliga StubHub Center. Än så länge är det knappast någon stor publiksuccé den här sommaren, International Champions Cup (ICC).

Det kan slängas fram en mängd skäl varför det blivit på det sättet. Marknadsföringen kan ha varit kass. Kanske råder det fotbollsmättnad efter VM. Möjligen har intresset för fotboll i USA fått en rejäl smäll av att USA inte tog sig till VM. Kanske har det ökade intresset för MLS gjort att intresset för rena träningsmatcher inte är lika stort. Att det särskilt efter VM handlar om klubbarnas tredjeelvor lockar knappast publiken till arenorna.

Men kanske är det också så att den amerikanska publiken faktiskt genomskådar ICC för det konstgjorda och lätt bedrägliga koncept det faktiskt är. Amerikansk publik är i själva verket inte särskilt dum. Tvärtom, givet att de relativt sett i det här fallet är just mer konsumenter än supportrar blir de också mindre lättsålda. Och ingen gillar att köpa något där det känns som att de blir sålda en tjuv- och rackarberättelse.

Men en tjuv- och rackarberättelse är just vad huvudmännen bakom ICC, Relevent Sports och dess verkställande ordförande Charlie Stillitano, faktiskt försöker sälja dem. De producerar, paketerar och presenterar turneringen som vore det en riktig turnering med seriös innebörd. De försöker sälja den som vore det the real deal. Men alla vet att det är allt annat än the real deal.

”We know it’s not the Premier League, La Liga, or the Champions League. We’re not trying to pretend differently, but it’s a serious tournament all the big teams want to be in to prepare the proper way”, säger Charlie Stillitano. Men jo, en del av problemet är att de faktiskt försöker låtsas annorlunda. Och nej, det är inte en seriös turnering och själva idén att det skulle vara en seriös turnering är en del i problemet.

Deltagande klubbar betraktar det inte som någon seriös turnering. Det är en del av försäsongen, med tillhörande tempo och laguttagningar. Inte ens ICC:s eget format ger turneringen någon seriösitet. Det är några få matcher, alla möter olika motståndare, och det koras inte någon självklar vinnare via något slutspel. Att som publik hålla koll på vem som vinner är krångligt nog, om det ens var något som var av intresse.

Det finns naturligtvis en marknad för den här typen av matcher under försäsongen. Men frågan är om det ändå inte var bättre när dessa matcher såldes för vad de faktiskt var, det vill säga försäsongsmatcher, en form av exhibition, ett sätt att se sitt lag eller åtminstone ett av världens största lag på plats. Men matcher där fokus ligger betydligt mer på klubben i sig, än på någon fejkturnering som försöker vara något mer än vad den är.

Det hade även varit betydligt mer intressant att se europeiska storklubbar som Man Utd, Real Madrid, Man City, Liverpool med flera möta de bästa lagen från MLS, Mexiko och Sydamerika snarare än enbart varandra. Det hade förmodligen gett tuffare matchning ändå mot mer motiverat och matchfärdigt motstånd. Det hade helt säkert genererat ett generellt sett betydligt större publikintresse.

Nu möter istället dessa europeiska storklubbar bara varandra i lite olika uppställningar. Som om vi inte ser nog av det redan under säsongen med Champions League?! Det finns ingen fräschör över det konceptet. Tvärtom, att se exempelvis Man Utd matcha mot Man City och Liverpool, som varit fallet de två senaste somrarna, ger enbart en fullständigt urvattnad känsla av plastighet.

Dessa klubbar ska inte mötas under någon försäsong, som ofrånkomligen kommer ha en känsla av vänskapsmatch över sig. De ska bara mötas när det är riktig match, när det är skarpt läge i ligan, i Europa eller i cupspelet. Det är ett rent självmål av ICC, som kommer sig av deras förljugna vilja att låtsas vara en seriös turnering. Vad de uppnår är en kontrast som bara betonar hur oseriösa de är i jämförelse med the real deal.

Allt är inte svart. Förra sommaren drog tre matcher jättepublik i USA; Real Madrid vs Man City, Barcelona vs Juventus och Barcelona vs Man Utd. Den här sommaren, mot slutet av turneringen, när klubbarnas startelvor är något mindre reservbetonade än i början, kan vi få se några till. 107,000 åskådare på Michigans Big House för Liverpool vs Man Utd kan bli häftigt, liksom Man City vs Liverpool och Man Utd vs Real Madrid.

Men dessa matcher går att uppnå även utan att göra något större allvar av det, att kalla det för ICC och för en seriös turnering. 90,000 åskådare kommer till Rose Bowl för att se Barcelona vs Tottenham inte för att det är ICC och en seriös turnering, utan för att det är Barcelona och Tottenham som spelar. Det är svårt att se hur den distinktionen inte går förlorad i marknadsföringen av matcherna.

ICC är precis som namnet på företaget som står bakom turneringen, Relevent Sports, ett koncept som försöker framställa sig som relevant utan att riktigt vara det. Bli inte förvånade om ICC inte finns kvar om några år.