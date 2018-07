Vi är nyfikna - Crystal Palace 2018-19

Arenaplaner och befintliga transferkostnader innebär att Crystal Palace saknar utrymme i budgeten att köpa spelare. Samtidigt rycker flera klubbar i deras bästa och viktigaste spelare, Wilfried Zaha. Visst kan Crystal Palace sälja honom men risken är så klart att de då också säljer Premier League-platsen. Hur ska Crystal Palace tänka, kan de sälja Zaha och i så fall till vilket pris?

Eliasson: Jobbigt, jobbigt läge för Crystal Palace. Deras främsta mål i detta transferfönster verkar ju vara att försöka behålla alla sina nyckelspelare snarare än att förstärka på grund av deras ekonomiska sits som du tar upp. Inte ett dåligt mål egentligen då de har en hyfsad kärna och en förhållandevis stark centrallinje men skulle de tappa Zaha så vänds ju nästan förutsättningarna upp och ned. Zaha kan mycket väl vara den främsta spelaren som huserar på den nedre halvan i Premier League och hålet efter honom skulle vara enormt. Jag har svårt att se Crystal Palace kunna ersätta honom rakt av så på så sätt är summan irrelevant. Om Zaha verkligen vill lämna som det rapporterats om så går det att argumentera för att det är rätt beslut att sälja honom men då kommer fortsättningen på fönstret mest handla om damage control för Hodgson. Om Crystal Palace kan kräma ur en så stor summa som möjligt från köpande klubb så skulle man kunna använda pengarna till att hämta in en liknande typ som ersättare till Zaha även om kvalitén för odlingen inte kommer vara likvärdig. Och utöver det också värva in någon som kan fylla funktionen som Ruben Loftus-Cheek hade ifjol. I den bästa av världar så kan Crystal Palace isåfall tåga in i premiäromgången på +-0 eller snudd på där man försvagats på ett plan men stärkts på ett annat. Förhoppningsvis.

Hyllman: Hela frågeställningen beror naturligtvis på i vilken utsträckning Wilfried Zaha själv kräver att få lämna. Sätter han hårt mot hårt och kräver att få lämna den här sommaren blir det svårt för Crystal Palace att göra något annat än att försöka få ut så mycket pengar som möjligt för honom. Men om det är i alla fall inte helt främmande för Zaha att stanna den här säsongen borde Crystal Palace behålla honom, mer eller mindre oavsett vilka summor de än erbjuds. Inga realistiska transfersummor kan kompensera för att åka ur Premier League, så rent rationellt är det simpelt. Crystal Palace kommer närmast garanterat få sälja Zaha vad det lider och bygga ett nytt lag runt andra spelare, men bättre att göra detta med bättre framförhållning och göra det planerat, exempelvis inför nästa säsong, än att stressa igenom något nu på de dryga två veckor som återstår inför säsongspremiären.

Linhem: Det är sällan värt att behålla en stjärna ifall denne verkligen vill bort. Har man tillräckligt förtroende för sin manager och transferansvariga går dem att ersätta. Utan att ha någon inblick i Wilf Zahas tankar har jag svårt att se honom göra sig omöjlig i Palace. Särskilt eftersom han redan varit en misslyckad tur i Man Utd och är uppfostrad i Palace. Jag som sett Zaha utvecklas i Palace i många år drömmer om att han ska stanna kvar och bli våran tids Le Tissier. Det skulle hjälpa ett Palace som ser ganska svagt ut annars. Det som verkligen talar för dem är egentligen bara att Roy Hodgson är en sådan fenomenal och beprövad (mitten av)Premier League manager. Även utan Zaha var de aldrig så dåliga som ett lag med en kaputt Benteke längst fram borde vara. Det sorgligaste vore om Palace behöver sälja Zaha för att täcka sina kostnader och täcka andra hål i truppen. Det hade varit mycket trevligare med ett Palace som kunde behålla Zaha och satsa på att klättra i tabellen. Nu behöver de istället oroa sig för att rivalerna Brighton ska gå förbi dem tack vare fin scoutning.

Roy Hodgson kom ju in i Crystal Palace förra säsongen efter det helt misslyckade försöket med Frank The Bore. Det är inte fel att säga att Hodgson gjorde om inte succé så bra nära. På något sätt känns Crystal Palace som den sista gammelengelska klubben i Premier League med den siste gammelengelske tränaren i Hodgson (Burnley och Sean Dyche kanske protesterar). Kan det räcka en säsong till?

Hyllman: Det kan räcka. Om det var något som Crystal Palaces korta tid med Frank De Boer visade så var det att de saknar kulturen för den typen av fotboll. Och om det sedan var något som visades med Roy Hodgson så var det att de var betydligt mer lämpade, både vad gäller spelarmaterial och supporterideal, för den mer brittiska formen av fotboll. Roy Hodgson är inte en av dessa repressiva tränardinosaurier som det stundtals pratas om. Han representerar brittiska värderingar i sin fotboll men inte på ett sätt som är isolerat från sin omvärld. Han visar helt enkelt att gammal inte behöver betyda omodern, liksom hans Crystal Palace visade tendenser förra säsongen till att inte heller brittisk behöver betyda omodern. Roy Hodgson och Crystal Palace passar varandra bra, stilen kan fortfarande fungera i Premier League, men frågan är om där finns spelarmaterialet att hålla i Premier League.

Linhem: Jag såg inte större tecken på att gamle Woy håller på att tappa det. Jag förstår han inte riktigt men han löser det. Den sedvanligt fina defensiva organisationen finns där. Millivojevic har varit en lysande spelare och jag tror målvaktsvärvningen av Guaita är en nödvändig uppgradering. Det finns dock klara problem i avsaknaden av Loftus-Cheek(får vi anta) och Cabaye. Om de inte kan ersättas är ägarnas planer om att ha ett lag som kan fylla den nya arenan högst riskabla. Det finns inget säkerhetsnät i Premier League. Visst brukar det alltid finnas ett etablerat lag som faller ihop eller en svag nykomling men Palace har inte råd att bli sämre. Det som talar för dem är hur bra de var under Hodgson trots den historiskt katastrofala starten med Frank de Boer (britter borde ha lärt sig av tidigare erfarenheter med boer kan man tycka). Jag är kanske för positivt inställd och riskerar att bli besviken när Palace startar säsongen svagt och utan några spelare som Zaha eller Loftus-Cheek men jag tror förra säsongens succé var något att bygga vidare på. Kanske inte nog för en hel arena men fortsatt Premier League-spel åtminstone.

Eliasson: Vi lever ju i en tid när ”nyans” har blivit ett no no-ord. Är man en icke-sydeuropeisk tränare som passerat 60 och som har en lång karriär bakom sig så har man inte längre någonting av värde att erbjuda och bör omgående köras till soptippen verkar vara en linje många kör stenhårt på. Gamle Roy har väldigt oförtjänt blivit intryckt i samma fack som sådana som Alan Pardew och Tony Pulis, men en ytlig titt på hans wikipediasida borde få även den mest trögtänkta att förstå att det är en annan typ av tränarkaraktär vi pratar om här. Man testar inte lyckan runt om i Europa på det sättet som Roy har gjort om man inte sitter inne på en nyfikenhet och en vilja att ständigt lära sig någonting nytt. Crystal Palace ifjol under Roy praktiserade inte en utdaterad fotboll som hörde hemma i 70-talets Skåne. Tvärtom så var Crystal Palace förmodligen ett av de mer trevliga lagen att beskåda som neutral supporter.

I min bok så är det mesta utav Crystal Palace lycka kommande säsong knutet till Roy Hodgson. Har han förmågan att få laget att prestera på en jämnare nivå än vad vi såg ifjol? Kan han få ut lite av den dolda potentialen som truppen trots allt sitter inne på? En svaghet jag reagerade på under våren hos Palace så var det den bristande effektiviteten. I flertalet matcher hade man spelövertaget men förmågan att utnyttja detta och döda dessa matcher saknades och man gick miste om en hel del poäng som resultat. Crystal Palace har inte möjlighet att åtgärda detta genom värvningar utan man måste försöka lösa detta med existerande trupp. Och frågan som ploppar upp i mitt huvud är kopplat till Christian Benteke. Hans nedgång de senaste säsongerna känns både ologisk och onaturlig. Han är trots allt endast 27 år och dessutom en spelartyp vars styrkor inte bör påverkas av ålder såsom stålmannen påverkas av kryptonit. Lyckas Hodgson få fram åtminstone en glimt av den forne fotbollsvarelsen belgaren var så är mycket vunnet.

Bra observation angående Christian Benteke, Crystal Palaces besvär de senaste åren kan till stor del förklaras med Bentekes svaga prestationer. Frågan är om han är helt slut eller har mer kvar att ge. Annars har Crystal Palace problem på centralt mittfält där Ruben Loftus-Cheek återvänt till Chelsea och Yohan Cabaye flyttat till sanden. Hur kan Crystal Palace bäst använda sig av lånemarknaden den här sommaren?

Linhem: Ändlöst fascinerad av Benteke. Hur kan man ha en sådan otrolig målsumparsäsong? Även i Liverpool där han passade(och passades) dåligt var han åtminstone effektiv. En teori är att han helt enkelt hade oflyt, att det är statistiskt osannolikt att detta ska kunna upprepa sig. Vilket jag kan tänka mig men jag tror att självförtroende och psykologi är oerhört viktigt för just anfallare(och målvakter) till den gräns att Benteke kan fastna i sin svacka. Det finns inget viktigare för anfallare än att vara distinkta eller kyliga och Benteke var ingetdera ifjol. Att han fick fortsatt förtroende säger en del om hur högt han fortfarande står i kurs. Jag är dock intresserad av vad Sorloth kan göra för Sørloth kan göra, då han visade tecken på att vara mer än bara en Andreas Cornelius-kopia. Och det vore väldigt Woy att hitta en ny centertank som dessutom är skandinav. Bortom Benteke blir det spännande att se om Hodgson ger några spelare från Palaces akademi chansen på riktigt. Wan-Bissaka på högerbacken kanske till och med får en ordinarie plats.

Med tanke på bristande ekonomi känns det vettigt att hitta några spelare att låna in. Även om det i många fall känns som att storklubbarna antingen inte vill eller har svårt att låna ut spelare i PL. Solanke som Hyllman nämner vore inte alls dum men lider av samma målsumparsvacka som Benteke. Kanske skulle han dock hitta skärpan med regelbunden speltid. Annars vore det intressant ifall Palace kan hitta någon mer erfaren spelare som behöver speltid. Likt hur West Brom kunde låna en sådan etablerad spelare som Krychowiak ifjol. Bästa möjliga är förstås Loftus-Cheek men det är också prekärt att behöva vänta på Sarris dom. Det borde också finnas spelare i liknande situation som Loftus-Cheek var inför förra säsongen hos de topplagen. Eller någon välavlönad flopp hos Everton eller West Ham ifall man blir desperata. Förhoppningsvis kan Hodgsons goda rykte vara förmånlig i detta avseendet.

Eliasson: Det svårt att sia om vilka spelare man kommer eller kan tänkas hämta in eftersom vi inte ens vet vilka spelare som finns tillgängliga på lånemarknaden. Men att kreativ kraft till det centrala mittfältet bör prioriteras kan nog många hålla med om. Cabaye höll inte längre samma kvalité som i fornstora dagar i Newcastletröjan när han och Tioté gav intryck om att kunna stå pall mot vilket motstånd som helst i världen. Men fransmannens passningsfot visade inte mycket till ålderskrämpor. Framförallt förmågan att stå för de där insticken bakom motståndarens backlinje fyllde en viktig funktion i Crystal Palace anfallsspel, och utan någon riktig ersättare till honom eller Loftus-Cheek så kan det bli tufft för Roy att få ihop offensiven. Loftus-Cheek framstod ju ofta som det perfekta stiftet för att limma ihop anfall och mittfält. Någon jag spontant kommer att tänka på är Manchester United spelaren Andreas Pereira som spenderade förra säsongen på lån hos Valencia utan att riktigt slå igenom. Kanske en säsong under Roys trygga ledarskap är precis vad han behöver för att ta nästa steg?

Hyllman: Det är i och för sig inte omöjligt att Crystal Palace kan få låna Ruben Loftus-Cheek igen. Annars finns flera spelare bara i Premier League som borde kunna intressera dem och som skulle kunna tjäna på ett lån. Dominic Solanke i Liverpool exempelvis, Andreas Pereira och Tim Fosu-Mensah i Man Utd, Phil Foden med flera i Man City för att nämna några. Det finns så klart två problem med detta. För det första att lån är ett kortsiktigt sätt att arbeta för en klubb som borde tänka mer långsiktigt. För det andra att Crystal Palace kommer behöva vänta till transferfönstrets upplopp innan de vet vilka spelare de faktiskt kan få möjlighet att låna. Det ger inte optimala säsongsförberedelser.

Vi slåss för att hålla oss kvar i Premier League, säger Roy Hodgson, och det finns inget att skämmas över för den saken. En rimlig och realistisk målbild kan tänkas, men kanske inte vad ägare helst påminns om som planerar att bygga ut sin arena med allt vad det innebär. Hur går det för Crystal Palace och Roy Hodgson, håller de sig kvar i Premier League, var i tabellen slutar de?

Hyllman: Min gissning går ut på att det kommer bli en rejäl strid på kniven ända in på mållinjen mellan Crystal Palace och Bournemouth om att undvika nedflyttning till Football League. Old England mot New England således. Eftersom jag redan har tippat Bournemouth på artonde plats så går det alltså att räkna ut var jag placerar Crystal Palace. De känns något mer mentalt förberedda för och erfarna av en nedflyttningsstrid. Men när jag alltså tippar dem på sjuttonde plats så är det med förbehållet att det kan gå sämre än så. – (17)

Linhem: Jag är mer oroad över Crystal Palaces fortsättning i PL nu än när jag började denna diskussionen. Lite ont om pengar låter värre när man måste spekulera kring Zaha-ersättare eller spelare att låna in. Vill nästan tillbaka och placera Brighton högre upp nu istället för Palace. Men jag får helt enkelt bli palatsets optimist. Palace har trots allt en stark trupp i dagsläget och en av förra säsongens bästa managers. Jag tror också att när det kommer till kritan att Palace ägarna desperata kommer hitta lite transferpengar. Eller att Palace blir den bästa platsen i PL att låna ut sina främsta talanger. Om de ska fortsätta på Chelsea-spåret efter Loftus-Cheek är det synd att Lampards Derby redan norpat Mason Mount efter hans succésäsong i Eredivisie. Jag tror likt Hyllman att Palace slutar på en plats i kontakt med Bournemouth, men då jag tror på engelska managers och vikten av kompetens över pengar tror jag att detta är en kamp i mitten av tabellen. – (13)

Eliasson: Jag tror som Hyllman att det finns en risk att detta blir ett jobbigt år för Kristallpalatset. Det kan mycket väl vara så att man lyckas få in några vettiga kortsiktiga förstärkningar som kan ändra på förutsättningarna en aning. För även om Hyllman har en poäng i att man inte har samma chans till förberedelser som vissa av konkurrenterna så ska man inte glömma att Hodgson klarade av att vända på den absoluta mardrömssituationen man befann sig på ifjol på relativt kort tid. Han är kapabel till att få bitarna på plats ganska snabbt. Jag tror också att man gynnas av att ha gått igenom en sådan pass tuff höst som ifjol ”and lived to tell the tale”. Truppen lär vara mentalt stärkt av det vilket kan komma väl till hands om det blir bottenstrid. Nyckeln till förnyat kontrakt för Crystal Palace ligger i att hålla huvudet kallt och inte trycka på panikknappen. Man måste ge Hodgson chansen att reda ut detta oavsett hur tungt det emellanåt kan komma att se ut. För reda ut det kommer den gamle Roy att göra. Crystal Palace slutar på sextonde plats. – (16)