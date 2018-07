Vi är nyfikna - Huddersfield 2018-19

Det började se rätt energilöst ut för Huddersfield under vårsäsongen i Premier League, något som höll på att kosta dem Premier League-platsen i slutänden. De lyckades ändå hålla sig kvar. Finns det skäl att skruva upp en ödesmättad Wagnersymfoni på högsta volym, eller har Huddersfield kunnat ladda batterierna igen till den här säsongen?

Linhem: Det såg likadant ut på slutet av deras uppflyttningssäsongen, innan de vaknade upp i playoffspelet, så man kan återigen räkna med ett gäng energiska terriers under hösten. De har dessutom breddat truppen med ett par nödvändiga värvningar, om de är bra nog. Med det sagt är också risken hög att det kommer kosta dem dyrt om de fortsätter springa sig trötta inför vårspurten. Sett till hur lag underifrån som Wolves och Fulham spelade ifjol och har förstärkt i sommar är det inte svårt att se lagen inblandade i förra säsongens bottenträsk som favoriter till nedflyttning. Kan Huddersfield lyfta sig eller har Huddersfield kommit så långt de kan komma med en liten budget? Hur stor är chansen att Wagner denna säsongen är mer villig att lyssna på de erbjudandena från klassiska Bundesliga-klubbar som han nobbat tidigare? Ett stort problem förra säsongen var målskyttet. Tom Ince återfann sig i positionen som målsumpare av rang och anfallare som Mounie eller Delpoitre var inte bra nog. Är nya Adama Diakhaby från Monaco lösningen? Eller kommer tidigare nämnda anfallare från ifjol lyfta sig efter en anpassningsäsong? Jag är inte alls övertygad tyvärr.

Hyllman: Inte jag heller, särskilt som Tom Ince dessutom precis har sålts till Stoke. Delar helt synen på Huddersfields problem med målskyttet och offensiven, ett problem som blev allt större vad längre förra säsongen led, när Huddersfield helt enkelt inte längre orkade hålla uppe spelet utöver att mest bara försvara sig. Det har varit ett mönster med Huddersfield, också en kritisk fundering kring dem, att de har varit väldigt energiska i början på säsongen men inte haft orken att fullfölja David Wagners arbetsintensiva fotboll över en hel lång och krävande engelsk fotbollssäsong. Det är ett spel som av naturliga skäl påminner en del om Liverpools spel men självfallet helt utan de resurser och den bredd i spelarmaterialet som Liverpool och Jürgen Klopp har. Huddersfield har värvat mycket, liksom exempelvis Brighton, men inte alls med samma självklara framgång som Brighton. Det ser ut att bli en tuff säsong för Huddersfield.

Eliasson: Svårt att inte vara skeptisk till Huddersfield. Precis som ni säger så är man beroende av sitt högintensiva presspel som är den stora nyckeln till framgången. Och som ni också tar upp så är deras stora problem att de inte klarar av att bibehålla intensiteten över hela säsongen. Detta är knappast någonting som förvånar eftersom det gäller alla lag som spelar på detta sätt. Jag har alltid tyckt att denna spelmodell för med sig en ganska stor risk, att det ingår ett stort ”men”. David Wagners läromästare Jürgen Klopp slog igenom på tränarscenen när han tog upp lilla Mainz i högsta serien för att sedan etablera dem i mittenträsket av Bundesliga. Efter två säsonger av stabila mittenplaceringar så var det tänkt att man skulle försöka ta nästa steg. Men istället för ett steg framåt så blev det tre steg bakåt och Mainz åkte ur Bundesliga. Det är svårt att exakt pinpointa vad det var som gick snett den säsongen för Klopp. Mainz hade fått behållit sina nyckelspelare (Friedrich, Feulner med flera) och man satte inne på delar av Dortmunds framtida ryggrad (Subotic, Zidan med flera). Min gissning är att omständigheter helt enkelt inte spelade dem i händerna vilket är lite grann av ett måste. Som ni är inne på så måste man försöka maximera sina resultat under hösten för att ha råd med en dipp under våren. Har man då lite otur med resultaten under hösten så lever man väldigt farligt. Och det är ju logiskt eftersom positiva resultat skjuter in mer energi medan negativa resultat dränerar en. Och är man ett lag som lever väldigt mycket på just sin energi så är chansen stor att det hela blir dubbelt upp. För övrigt när jag tänker på Klopps Dortmund så tänker jag på ett lag som tutade och körde på som galningar under den första halvan utav matcherna för att sedan kring matchminut 60 sjunka allt längre ned på sin egna planhalva. Och det var inte så att man kändes lysande på att täcka av ytor heller så känslan för mig ofta var att man fick förlita sig på sin motståndares oförmåga och det är väl där den djärva riskkalkyleringen ligger. Huddersfield som ni säger hade behövt bättre spelare som hade haft förmågan att leverera även om systemet som helhet inte fungerar eller en bättre plan b för när energin börjar ta slut.

Terence Kongolo, Ramadan Sobhi, Juninho Bacuna, Erik Durm och Adama Diakhaby… Det här känns ju som spelare man behöver ha spelat en hel del Football Manager för att på ett övertygande sätt kunna fejka detaljerad kunskap om. Nåja, inte Sobhi kanske. Vad talar för att Huddersfield får bättre utväxling på sina värvningar denna sommar än förra sommaren?

Hyllman: Inte jättemycket. Det är å andra sidan inga dåliga spelare som Huddersfield värvar men heller inga spelare man riktigt förväntar sig vara bra nog att verkligen göra ett avtryck, att verkligen lyfta Huddersfield upp på säker mark i tabellen. Men vad är egentligen säker mark i tabellen nu för tiden? Arguably är det väl egentligen bara de sex nuvarande superklubbarna som kan känna sig säkra på att undvika en nedflyttningsstrid även om de skulle råka ha en dålig säsong.

Linhem: Kongolo gjorde redan intryck på lån i Huddersfield vilket bådar gott. Dessutom är det fler etablerade spelare på hög nivå än förra säsongen. Durm till exempel har spelat en hel del, på olika positioner, för Dortmund. Juninho Bacuna har ett såpass tydligt fotbollsnamn att det känns som att han blir en flopp, utan ha en susning om honom som spelare. Jämfört sina konkurrenter Brighton känns det som att Huddersfield värvar genom kontakter mer än de har ett välutvecklats scoutingnätverk. Inte till den gränsen som Wolves (och nu Forest också) överlåter sina beslut till en agent men Huddersfield har inte riktigt ekonomin eller innovationen för att konkurrera på mer säker mark i tabellen. Även om jag stolt såg hur alla nykomlingar höll sig kvar ifjol kan det sägas att Huddersfield till hög grad räddades av att Stoke, Swansea, och West Brom helt enkelt blivit för lata och dyra i drift. Jag tror den sortens räddningsplank är färre denna säsongen. Jag tror inte Huddersfield är naiva nog att tro de har allt eller att dessa värvningar är säkra kort men de gör så gott de kan. Det som talar för Huddersfield är ändå deras spelstil och att det olikt Wagners bästa kompis Klopp är defensiven som är lagets styrka. Christoph Schindler är trots en stor säsong ifjol en ganska anonym spelare, för er som inte på twitter följer Huddersfieldsupportrar med homoerotiska känslor för den eleganta mittbacken, och bildar tillsammans med danska Zanka ett fint mittförsvar. När Kongolo klev in som vänsterback blev försvaret bara än mer svårintagligt och då han nu är permanent bör de fortsätta kunna gneta sig till några poäng. Utan målskytte springer de i en uppförsbacke av grus.

Eliasson: Ni har båda två helt rätt i vad ni säger. När jag hörde om Juninho Bacuna så tänkte jag instinktivt att det var brorsan Leandro Bacuna man hade värvat vilket väl avslöjar lite grann vilken fördjupad kunskap man sitter inne på rörande Eredivisie. Man ska dock som det kända uttrycket lyder aldrig underskatta betydelsen av ett fräckt namn. Som Linhem skriver så känns ju Durm som den helt klart mest stabila värvningen man gjort. Durm är en spelare som lär veta vad som gäller och Wagner lär veta hur han ska använda sig av honom. Och mångsidigheten som Linhem pratar om är ju kanon den med då inte Huddersfield har råd med en överdrivet bred trupp. Diakhaby har potential men det var inte någon värvning som skickade kittlande känslor längs med halsen för mig. Det känns mer som att man har breddat än spetsat truppen vilket visserligen är bra det med då Wagner då har tillgång till fler alternativ och kan därför minska slitaget på truppen. Jag undrar dock om inte Huddersfield hade kunnat värvat in ännu fler stabila spelare från Tyskland? Schindler som nämndes tidigare hämtades ju från 1860 München. Och med klubbens Premier League status så borde man ju kunna locka en del spelare tänker jag mig. Schindler är väl förmodligen som Linhem säger en av dem spelarna som skulle kunna bli aktuella för större klubbar vid en eventuell nedflyttning. Jag gillar honom väldigt skarpt med men främst för att det är den typen spelare man inte behöver se spela för att vet vad det är han är bra på. Blickar man på terriernas trupp för första gången så krävs det ingen större skicklighet gällande slutledningsförmåga eller kunskap för att klara av att gissa sig till vem försvarsgeneralen i det laget är.

Känslighetsanalys är ett begrepp inom företagsekonomin. Hur känslig är en organisation för om en del i deras verksamhet försvinner eller på något sätt måste ersättas? Hur känsliga är exempelvis Huddersfield för om David Wagner plötsligt får för sig under säsongen att hoppa på ett bättre jobb? Är det bara att börja följa EFL på twitter på en gång då för Huddersfield?

Hyllman: Min tanke är att det skulle påverka Huddersfield väldigt mycket. Det är ett lag som är byggt helt och hållet utifrån David Wagners spelidé med spelare som har värvats och handplockats till klubben utifrån denna spelidé. Det är en på sitt sätt rätt speciell spelidé så att hastigt och förmodligen inte så lustigt byta till ett helt annat sätt att spela görs nog inte i en handvändning. Framför allt tror jag det vore ett slag för den kollektiva självkänslan i Huddersfield, både på planen och vid sidan av planen. Det är med Wagners fotboll Huddersfield tog sig till Premier League, och gapet mellan den bedriften och Huddersfields tidigare resultat är så väldigt stort. Att plötsligt behöva stå på egna ben i ett så utsatt läge vore på gränsen till omöjligt utan att börja darra betänkligt. Det är förhoppningsvis inte ett scenario som blir aktuellt för Huddersfield.

Eliasson: Helt enig med Hyllman. Att förlora Wagner efter halva säsongen exempelvis skulle ha effekten av ett nackskott. Truppen är helt formad efter honom och även om många har suttit inne på tankespåret att terrierna har nått takhöjden med sin spelmodell så har jag svårt att se dem prestera bättre än man redan gör och har gjort med ett annat spelsätt. Om Wagner skulle dra så skulle man behöva ersätta honom med en liknande tränartyp är min känsla och det är lättare sagt än gjort. Man skulle kunna dra en jämförelse med Benitez exempelvis som ur detta perspektivet är en relativt enkel tränare ersätta eftersom spanjoren är väldigt besatt av att ha en balanserad trupp till sitt förfogande. Detta gjorde det möjligt för Napoli att plocka in en helt annan tränartyp som Sarri utan att behöva dekorera om i truppen nämnvärt. Huddersfield sitter inte inne på den här lyxen på samma sätt känner jag så att förlora Wagner skulle kunna bli enormt smärtsamt för dem.

Linhem: Det är ju lite tråkigt när håller med varandra men det är svårt att se ett framgångsrikt Huddersfield utan Wagner. Det kräver livlig fantasi då Huddersfield som klubb inte varit framgångsrik utan Wagner på många, många år. Ska man ändå underhålla tanken skulle det förmodligen vara någon som är bekant med gegenpressing men som är bättre på att hushålla med truppens energi samtidigt som man lyckas med att springa ner ett par motståndare. Känslan är helt enkelt att det skulle kräva en bättre trupp eller doping som skulle genera till och med östtyska friidrottare. Eller så är det så enkelt att truppen Huddersfield har passar bättre för en annan spelstil. Det går tvärt emot hur vi tycker och tänker om fotboll men kanske har Huddersfield fel spelare för en Dortmund-lärling men rätt spelare för någon annan strategi? Kanske har Huddersfield någon assisterande eller klubbikon som sitter med precis rätt kalibrering av Wagners fotboll för att man ska bli några viktiga procent bättre? Vem vet egentligen någonting. Jag tror dock att Wagner har såpass mycket förtroendekapital att det skulle krävas någon extrem eller desperat åtgärd för att han skulle få sparken, chansen är större att han väljer att ta över ett annat lag och att Huddersfield blir sämre omgående.

Nej, sparken får nog David Wagner inte, hur det än går. Svårt att tänka sig. Om det nu är en fråga Huddersfield faktiskt kommer behöva brottas med. Hur går det till sist för Huddersfield den här säsongen?

Eliasson: Wagner kommer hitta precis rätt kalibrering på sin gegenpress och gå från den fattige drängens Klopp till en tränare som hela överklasseliten i Bremen talar om. Schindler är rena rama Stefan Reuter i backlinjen, Aaron Moy dominerar på mitten och blir en mix mellan Sebastian Kehl och Lars Ricken och folk frågar sig om det är en ung Sebastian Deisler som ränner längs med kanten eller om det är ett av Huddersfield alla lyckade nyförvärv. Och dessutom så skrivs Steve Mounié om från flopp till succé och smäller in 20 baljor. Huddersfield blir denna säsongens stora överraskning och slutar på en respektabel mittenplacering. Såhär hade det kunnat låtit om vi levt i ett alternativt universum men det gör vi inte. Huddersfield slutar på nittonde plats och åker ur. – (19)

Linhem: Jag tror tyvärr att det inte går alls bra för Huddersfield. Det var en imponerande bedrift att de tog sig upp och de gjorde det bra som höll sig kvar också. Jag ser inte hur Huddersfield riktigt kan bli bättre, det skulle vara om flera av deras värvningar lyckad förstås, samtidigt som botten av tabellen känns starkare än ifjol. Om Huddersfield skulle hålla sig kvar skulle de kräva att deras spelsätt är ännu mer lyckat nästa säsong och någon gör massa mål. Det låter ganska nedlåtande men jag tror i alla fall att inte att Huddersfield kommer vara avsågade utan de lär kämpa och ha en chans att hålla sig kvar långt inpå våren. Till slut räcker man inte till, konkurrensen är för tuff. – (20)

Hyllman: Det blir en lång och svår säsong för Huddersfield. En stor anledning till att de lyckades hålla sig kvar förra säsongen var att ett antal andra klubbar gjorde riktigt dåliga säsonger. Huddersfield kan inte räkna med det den här säsongen, konkurrensen har hårdnat ytterligare. Samtidigt är det svårt att se Huddersfield bli så mycket bättre än vad de redan är. Min gissning är alltså att Huddersfield åker ur. Det har varit en härlig resa för Huddersfield men är det en tanke som bedrövar mig? Nej, inte särskilt, det är ju så här Klopps och Wagners fotboll ser ut minus världskvalitet på de offensiva spelarna. Begränsad. Det blir inte jumboplatsen för Huddersfield, men de slutar näst sist. – (19)