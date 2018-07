Att Liverpool "måste vinna titlar" är en ren självklarhet

Det är dags för Liverpool att vinna titlar! Detta konkreta och förhållandevis enkla budskap briserade i samtalet mot slutet av veckan sedan José Mourinho möjligen lite styggt tagit tillfället i akt att påpeka att efter att ha spenderat sådana summor sedan årsskiftet måste nu kraven på Jürgen Klopp och på Liverpool höjas därefter. Med väntade sura miner om mindgames och att Mourinho ”pratar om andra klubbar”, enligt vissa en fotbollens dödssynd, åtminstone när det passar.

Det är i och för sig ingen ny synpunkt eller ny diskussion. Arsene Wenger har gjort en sak under flera säsonger om att Jürgen Klopp och Liverpool inte vunnit några titlar, även om det där var lätt att ana den egna agendan. Men många andra har redan innan sommaren konstaterat samma sak. Karl-Heinz Riedle, tidigare i Liverpool, sa just detta. Storspelaren, kaptenen och Liverpoolikonen Graeme Souness har uttryckligen även han sagt precis vad Mourinho nu säger.

Det är till och med så att Jürgen Klopp själv har sagt exakt samma sak. Hösten 2015, när han anställdes av Liverpool, konstaterade han i samband med sin presskonferens att inom fyra år måste jag sitta här och Liverpool ha vunnit åtminstone någon titel. Inom fyra år råkar naturligtvis sträcka sig fram just till och med denna säsong. Kravet på Liverpool att vinna titlar kommer alltså från Jürgen Klopp själv, även om denne kanske börjar tröttna på att få sota i efterhand för saker han säger.

Frånvaron av titlar så här långt under Jürgen Klopps tid i Liverpool ska man inte dra för stora växlar av. Även om som sagt vissa gärna gör det för att det gynnar deras syften. För det första har det minst sagt varit nära, med tre finalförluster under dessa tre säsonger, i Ligacupen, i Europa League och i Champions League. För det andra är det precis lika uppenbart, titlar eller inte titlar, vilka gradvisa framsteg Liverpool hela tiden har gjort under Jürgen Klopp.

Härifrån börjar det däremot bli annorlunda. Dels har Liverpool under Jürgen Klopp nu fått tillräckligt god tid på sig att bygga, nu är det dags att också börja leverera. Vad annars bygger man för måste man i annat fall fråga sig?! Dels följer det så klart på de väldiga investeringar Liverpool har gjort i sin spelartrupp bara sedan årsskiftet, med i runda slängar £250m spenderade på nya spelare. Världsrekordsumma för en mittback, liksom en världsrekordsumma för en målvakt.

Det där kan tänkas vara något av en öm punkt för Jürgen Klopp, för Liverpool och för dess supportrar. De har hittills sluppit ifrån ganska mycket av de krav som normalt ställs på en storklubb. Det är lite obehagligt med krav. Motsvarar man dem inte kommer man oundvikligen kritiseras, granskas, nagelfaras och ifrågasättas på ett sätt som väldigt sällan är särskilt bekvämt. Narrativet fokuseras lättare på vad som har gått fel mer än på vad som görs rätt. Krav måste samtidigt varje storklubb leva med.

Att José Mourinho väljer att påpeka detta är så klart ingen tillfällighet. Han har inget emot att krav börjar ställas på Liverpool, av just dessa skäl. Hans jobb är att med alla till buds stående medel göra vad som är bra för Man Utd, och det kan bara vara bra för Man Utd om kraven och retoriken från press och media förflyttar sig åtminstone några hack bort från det ”Man Utd är skit som slutar tvåa, Liverpool är the shit som slutar fyra”-narrativ som präglade mest hela förra säsongen, mot något mer jämställt.

Det finns så klart något ironiskt i att José Mourinho ägnar tid inför säsongen åt att prata om hur Liverpool måste vinna. Normalt sett brukar och ska en Man Utd-manager så klart prata mer om hur Man Utd måste vinna, och om hur man ska förhindra konkurrenter som inte minst Liverpool från att vinna. Kanske passar det honom bättre att prata om andra klubbars titelchanser än sina egna, givet de stora frågetecken som för närvarande finns kring både Man Utds titelchanser, och hans egen negativism.

Det finns samtidigt ingen anledning för Liverpool att direkt rädas kraven på att vinna titlar den här säsongen. Det är ett starkt lag som gjorde stora framsteg under förra säsongen, inte minst under vårsäsongen. De har värvat väldigt bra under sommaren, där Fabinho, Naby Keita, Xherdan Shaqiri och Alisson Becker alla förstärker vitala lagdelar. Det vore förmätet att utropa dem som favoriter inför säsongen, men de behöver heller inte på förhand betraktas som något långskott på ligatiteln.

Måste Liverpool vinna ”titlar” eller vinna ”titeln”, det vill säga ligatiteln? Det glids en hel del mellan de båda begreppen i samtalet. Givet att Liverpool ännu inte vunnit någon titel alls under Jürgen Klopp måste det så klart ses som ett acceptabelt framsteg att vinna någon eller några cuptitlar, samtidigt som man presterar en någorlunda seriös utmaning om ligatiteln. Värt att poängtera dessutom, att Mourinho faktiskt bara sa att det var nödvändigt med en ”title challenge”, alltså i ligan.

Det känns i själva verket som ett rent minimum. Något annat vore åtminstone en viss besvikelse kan tyckas. Det finns en benägenhet att vilja vara alltför kategorisk med att dra gränsen mellan vinna titlar och allt annat, som om det vore samma sak att sluta tvåa på målskillnad och att sluta sexa tjugo poäng efter. Hur man förlorar spelar roll. Är man nära att vinna, delvis beroende på vad motståndet lyckas ta sig för, så kan man få acceptera en förlorad titel med att marginalerna faktiskt är små.

Hur som helst, att Liverpool härifrån som alla storklubbar kommer att värderas utifrån de resultat de uppnår och de titlar de vinner är knappast något kontroversiellt, utan snarare en ren självklarhet. Mängder av experter och skribenter har sagt det, flera gamla spelare i Liverpool har sagt det, Karl-Heinz Riedle och Graeme Souness har båda sagt det, till och med Jürgen Klopp själv har en gång sagt det. Det blev inte plötsligt mindre självklart eller mer kontroversiellt bara för att José Mourinho sade det.

Men kanske blev det något mer påtagligt.