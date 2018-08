EFL Championship 2018-19: Platserna 1-8

Hårdare, jämnare och mer oförutsägbar än någonsin tidigare. Det sägs mer eller mindre inför varje säsong nu för tiden, men det råkar förmodligen också stämma precis hela tiden. Det spelar ingen större roll var i tabellen man väljer att titta. Mängder av klubbar kan blanda sig i toppstriden. Mängder av klubbar kan falla ned i bottenstriden. Ett lag som tippas slåss om att hålla sig kvar kan i slutet av säsongen befinna sig i playoff.

Den här veckan ägnas åt världens största, bästa, längsta, mest populära och mest dramatiska andraserie. Det är en fantastisk serie. Vad som framför allt gör den så underhållande och så engagerande är dess närmast gränslösa variation av klubbar i alla storlekar, taktiska modeller, influenser från alla länder. Och så naturligtvis den guldpotta som befinner sig i slutet av dess regnbåge – uppflyttning till Premier League.

Det är en serie som sparkar av på fredag kväll, med matchen mellan Reading och Derby County på Madejski Stadium. Dagarna innan dess går vi igenom serien klubb för klubb, placering för placering, utifrån hur vi bedömer deras respektive styrkor, brister och möjligheter. Vi börjar nedifrån och arbetar oss uppåt. Det enda vi vet med säkerhet är att på några punkter kommer vi ofrånkomligen ha spektakulärt fel.

Metoden är rätt enkel. Vi har båda gissat en sluttabell och placerat klubbarna på sina respektive slutplaceringar inom parentes. Genomsnittet av våra tabellen bildar bloggens prognos till sluttabell för EFL Championship. Där flera klubbar har hamnat på samma snittplacering placeras den klubb först som slutade bäst förra säsongen.

(8) BRENTFORD

Hyllman. Det finns två orsaker till att Brentford missade playoff förra säsongen. De fick för det första en riktigt dålig start på säsongen. Och för det andra så trots att de skapade flest målchanser av alla lag i Championship så hade de väldigt svårt att göra mål på alla dessa chanser. Om Brentford skulle få tag på en riktigt klinisk anfallare har de potential att hota om automatisk uppflyttning, men som läget är nu får de nog främst betraktas som en seriös kandidat till en av playoff-platserna. Oavsett var någonstans i tabellen de än slutar så kommer de tveklöst vara ett av de mest spännande lagen att följa. (#8)

Linhem. Det finns få lag i världen lika fascinerande som Brentford. Särskilt då de mer och mer verkar bli en renodlad främlingslegion. Det som kopplar ihop dem verkar vara att de älskas av Brentfords scouter/analysteam. Kollar man på expected goals var de också ett topplag, de skapar så otroligt mycket chanser. Tvvärr släpper de till för mycket och ofta tidiga mål dessutom. Problemet med att ständigt göra sig av med äldre spelare är att man inte hittar någon stabilitet. Potentialen för Brentford är dock skyhög, drömscenariot är att de helt enkelt äntligen kommer ha ett lag med rätt spelare av hög klass på alla positioner. Neal Maupay och Ollie Watkins var lysande men ojämna ifjol, de två spelar snart i PL om de spelar mer konsekvent. Det är så frestande att tippa dem högre upp. (#8)

(7) ASTON VILLA

Hyllman. Det såg länge riktigt besvärligt ut för Aston Villa under sommaren när klubbens finansiella besvär såg ut att göra dem till ännu ett Sunderland. Men lagom inför säsongsstart fick klubben nya ägare och den allra mest akuta situationen är löst. Viktigast var kanske att dessa nya ägare inte fick för sig att bara någon vecka eller så innan den nya säsongen ska börja anställa Thierry Henry, vilket hade varit en TV-anställning utav sällan skådat slag, utan istället ge Steve Bruce fortsatt förtroende. Det kan bära längre än den elfteplats jag ser framför mig här, men laget har tappat flera viktiga spelare redan och ser ut att tappa även Jack Grealish innan transferfönstret stänger. (#11)

Linhem. Steve Bruce vet vad han gör. Det finns mycket kvalitet i laget. Denna optimistiska gissning bygger dock på att Grealish stannar och att de nya ägarna faktiskt vill stärka laget. Till stor del bygger det också på att jag inte vågar lita på många andra lag. Aston Villa har faktiskt bara tappat två spelare som spelade mycket ifjol och det bör gå att ersätta en pensionerad John Terry. James Chester är trots allt kvar tills vidare och med honom, Hourihane, Snodgrass, och Adomah har man flera av ligans bästa spelare fortfarande. Några bra sena lån så är de inte sämre än ifjol. (#3)

(6) NOTTINGHAM FOREST

Hyllman. Varför ändra ett vinnande koncept? Wolves tog sig med tämligen överlägsen stil upp i Premier League genom att rekrytera huvudsakligen från Portugal och inför den här säsongen har Nottingham Forest gjort exakt samma sak med högintressanta värvningar i João Carvalho, Diogo Goncalves med flera. Dessutom har Michael Dawson återvänt till klubben i mittförsvaret, Jack Colback värvats till mittfältet och Lewis Grabban skrivit på för anfallet. Stor skillnad med klubbens nye ägare. Nottingham Forest är på gång att få ett riktigt starkt lag, där Aitor Karanka ordnar defensiven samtidigt som individuell briljans avgör framåt. Kan bli betydligt bättre än en sjätteplats. (#6)

Linhem. Nottingham Forest hoppas återskapa Wolves magi från förra säsongen. Hur det kan gå fel kan man se i hur Norwich försökte återskapa Huddersfield förra säsongen. Det handlar dock om en helt annan ekonomisk satsning. Jorge Mendes ger dig alla portugisiska talanger du kan önska dig. Skillnaden mot Wolves är att detta är mer plötsligt än Wolves där vissa spelare kom redan förrförra säsongen och ingen har samma status som Ruben Neves. Men det ska också sägas att man plockat in gedigna spelare på denna nivån som Grabban och hemvändaren (äntligen!) Michael Dawson. Karanka må vara en begränsad manager men han bör kunna lösa defensiven och låta portugiserna skötte offensiven. (#5)

(5) SWANSEA CITY

Hyllman. Graham Potter anställdes i början av sommaren som en rätt intressant slags nystart för klubben som behöver hitta tillbaka sig själv igen. Rätt tränare på rätt plats måste sägas. Men Potter har själv varit ganska konservativ i sina förhoppningar inför den här säsongen och det är inte enbart spel för gallerierna. Hittills har Swansea förstärkt med endast en spelare, tappat flera redan och kan vara på väg att tappa ännu fler. Det är fortfarande ett lag med relativt hög kapacitet men Swansea har hittills den här säsongen inte visat några tecken på att ha åtgärdat de idiosynkratier som till sist skickade dem ut ur Premier League. En femteplats riskerar vara ett optimistiskt tips. (#5)

Linhem. Det känns som att vi svenskar tror mer på Swansea än någon annan. För PHy som inte gillar svensk fotboll (framför allt inte landslaget) handlar med mer om att Graham Potter var en engelsman som vågade och lyckades utomlands. Jag tror dock på att toppen av Championship denna säsongen inte är alltför stark. Joel Asoro är en bra värvning, fråga bara Fulham om vad han kan göra, och Swansea behövde börja på nytt. Kanske är detta att ställa för höga förhoppningar på ett lag som nu är ungt och ganska tunt men det finns gott om kvalitet och Graham Potter kan göra underverk. Det kan bli kul att se ett lag där nyckelspelarna är till exempel Tom Carroll, Matt Grimes, Asoro, och Bersant Celina. Förhoppningsvis blir inte ägarna otåliga om Swansea börjar försiktigt. (#6)

(4) SHEFFIELD UNITED

Hyllman. Eftersom jag tippade Sheffield United högt redan förra säsongen och blev hånad för saken av Linhem så antar jag att jag måste dubbla ned på samma strategi gällande dem. Men jag uppskattar samtidigt vad Chris Wilder har byggt på Bramall Lane, ett välorganiserat fotbollslag med en tydlig och funktionell spelidé. Det går heller inte att blunda för riktigt bra spelare som John Fleck, John Lundstram, George Baldock, Billy Sharp och nu med Dean Henderson på lån från Man Utd i målet. Får Sheffield United en bra start på den här säsongen kan de bäras framåt på en vind av momentum. (#1)

Linhem. Den där vinden av momentum hade de redan ifjol innan de tappade under våren. Det är dock intressant att Chris Wilder har konsulterat Eddie Howe som också slutade i mitten av tabellen med Bournemouth på första försöket innan de vann uppflyttning. Problemet som jag ser med Sheffield United är att anfallet hänger för mycket på rutinerade anfallare som Leon Clarke, Billy Sharp, och David McGoldrick som är ganska svaga i sammanhanget. Det är budgetvarianten av Derbys anfall. Mittfältet är bra och multifunktionellt men bidrog inte med mål när Leon Clarke tappade den bästa formen han haft i sin karriär. Det ser just nu ut att få låna Ben Woodburn av Liverpool vilket vore väldigt spännande. Särskilt om de kan hitta rätt position för honom, vilket förbryllat Liverpool en aning. (#9)

(3) STOKE CITY

Hyllman. Xherdan Shaqiri och Ramadan Sobhi har lämnat Stoke. Samtidigt har spelare som James McClean och Tom Ince värvats till Stoke. Av de nedflyttade klubbarna från Premier League är det Stoke som ser klart starkast ut och bäst förberedda för säsongen i Championship. Stokes defensiva brister de senaste åren lär utan tvekan åtgärdas av Gary Rowett, klubbens nye manager med ett grundmurat rykte om sig att kunna organisera sina fotbollslag. Dags för Rowett att med tillgång till en väldigt stark spelartrupp visa att han kan mer än han hann med att visa upp med Derby County. (#3)

Linhem. Jag håller med fullständigt om att Stoke ser bäst ut av nykomlingarna. Rowett togs in snabbt och man har förstärkt bra. Ince och Rowett känner varandra. Ince behöver dock fortsatt bli mer disciplinerad med sina val av avslut. Att Shawcross stannar är lysande men även utan kan Rowett om något bygga en defensiv organsation. Problemet är alltid att han har svårt med offensiven. Ince är möjligen bra därför då han skapar mycket på egen hand. Kan Benik Afobe få sitt riktiga Championship-genombrott efter en tid som rollspelare i Wolves? Vissa tror att mittfältaren Etebo kan vara Stokes bästa värvning efter hans fina gästspel i Las Palmas ifjol. (#4)

(2) MIDDLESBROUGH

Hyllman. ”Tony Pulis planerar att bygga ett lag för uppflyttning bakifrån” gjorde en tidning rubrik på alldeles nyss i vad som måste vara ett av den engelska fotbollens mest klockrena no shit-uppslag. Vem hade kunnat tro det?! Middlesbrough har hur som helst ett av seriens absolut starkaste lag spelare för spelare, lagdel för lagdel, så det är inte svårt att se framför sig hur Middlesbrough under Pulis kommer hota uppe i toppen av tabellen. Pulis gav Middlesbrough organisation efter det misslyckade försöket med Garry Monk, och han fick igång lagets offensiva spelare. Men man förstår samtidigt att han blir nervös av de rapporter som säger att Wolves med flera jagar Adama Traore, by far Middlesbroughs mest kreative spelare. (#4)

Linhem. Det känns som att man hamnat i Twilight Zone när man säger att det var Tony Pulis som äntligen fick ut poäng ur alla Adama Traores lyckade dribblingar. Det sägs att motsatser attraheras av varandra. Det skulle också vara en Pulis-passande och bra värvning om de kunde ersätta Bamford med Waghorn som hade en lysande säsong ifjol. Annars är Aden Flint en ganska perfekt värvning. Han är en väldigt målfarlig mittback och hans begränsade mobilitet lär vara ett mindre problem hos Tony Pulis än i ett ofta vidöppet Bristol City. Flint gjorde 8 mål som mittback ifjol, men gjorde 15 när Bristol City vann uppflyttning till Championship. Undrar ibland om han likt Dion Dublin borde vara anfallare istället. (#2)

(1) DERBY COUNTY

Hyllman. Derby County såg bra ut redan under Gary Rowett men med Frank Lampard som manager kan vi förvänta oss en mer expansiv och offensiv fotboll. Det kan göra underverk för Derby Countys chanser i tabellen. Där finns redan några riktigt bra spelare i Scott Carson, Curtis Davies, Tom Huddlestone, Tom Lawrence med flera, och till den här säsongen har en spännande spelare värvats in i unge Jack Marriott, som öst in mål för Peterborough i League One, samt unga talanger som Harry Wilson och Mason Mount hämtats in på lån. Något som ger Derby County en bättre balans mellan gammalt och ungt. Laget håller för Premier League och siktar mot Premier League. (#2)

Linhem. Jag har ingen aning hur Lampard är som manager, som PHy påpekar kan det dock bara bli mer offensivt än under Rowett, men jag älskar denna truppen som Derby har. De har ett gäng rutinerade spelare som fortfarande håller hög klass och kryddat det med några av landets (inklusive Wales) mest spännande talanger. Harry Wilson var ett fenomen i Hull och Mason Mount var en stjärna i Eredivisie! Därtill är Tommy Lawrence kvar och lysande. Jack Marriott är något av en joker som alla spelare värvade från Peterborough är men Derby har en tillräckligt bra anfallsuppsättning ändå med David Nugent och Jerome. De ska mest ta upp plats och låta Derbys offensiva mittfält göra målen trots allt. Det har sagts många gånger, men kan detta äntligen vara säsongen då Derby blir uppflyttade? (#1)