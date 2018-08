Vi är nyfikna - Man City 2018-19

Mängder med rekord slogs förra säsongen, där kanske framför allt poängrekordet var inte både viktigast utan också det mest imponerande. Man City kommer knappast bli sämre men hur ser deras förutsättningar egentligen ut att kunna upprepa förra säsongens väldiga poängskörd?

Linhem: Man City har mest bara lyxproblem. Hur många vänsterfotade yttrar/offensiva mittfältare kan ett lag ha? Deras ända svaghet är väl egentligen att de skulle bli övermodiga. Guardiola har stora idéer och det känns ibland som att han kan glömma små saker. Börjar inte vissa spelare bli lite för gamla? Är inte vissa spelare för skadedrabbade? Kan det inte vara bra med spelare på sina naturliga positioner? Kan vem som helst spela vänsterback? Det är svårt att klaga liksom. Möjligen som det vackra lag man var kunde man framstå som lite veka eller för fina för att försvara, snarare än att man saknar förmågan. Man undrar ju om det Liverpools individuella segrar emot dem kan överföras till en hela ligasäsong till exempel. Å andra sidan tog de 100 poäng ifjol. Förutom några enstaka dåliga matcher är de hänsynslösa mot sämre lag, vilket är hela övriga tabellen. Kanske börjar de svagt på grund av alla som spelade i VM?

Hyllman: Att jaga titeln är alltid annorlunda från att försvara titeln, om inte känslan av att man jagar titeln på något lyckas bibehållas. Men det är en säsong som kommer få en annan dynamik än den förra. Man City kommer kanske inte vara riktigt lika hungriga som de var förra säsongen, något som eventuellt kan förstärkas av att de heller inte direkt värvat flera nya spelare. Motståndarna kommer vara lite klokare och lite mer inlästa på dem och lite mer bespetsade på att ge mästarna på käften. En stor del av Man Citys poängskörd förra säsongen förklaras av att de väldigt snabbt fick både medvind och ett försprång och därifrån klickade allt på plats och rullade på. De kommer vara lika bra, kanske till och med bättre, men det är en ny säsong.

Eliasson: Hyllman och Linhem tar upp de flesta tänkbara frågeställningarna. Den store Pep har aldrig varit en tränare som nöjer sig med att vinna. Han är ideologernas ideolog. Han kommer vilja försöka slå fjolåret, både när det gäller spelets snygghetsgrad och titlar. Frågan såklart är ju om detta är möjligt? Man City har en fin trupp men känslan som man sitter inne på är ju att ganska många spelare maxpresterade ifjol. Och sedan som Linhem skriver så blir ju inte Silva och Fernandinho yngre för varje år heller. En del av toppkonkurrenterna i år känns klart starkare än ifjol med (Liverpool och Arsenal) samtidigt som vissa lurar runt i vassen utan att man vet vad för slutsatser som ska dras (Chelsea). Bara att nästan lyckas återupprepa bedriften hade varit en imponerande bedrift. Man City hamnade i en liten dipp ifjol spelmässigt men hade då redan införskaffat sig ett massivt försprång i serien och lyckades därav undvika all stress. Detta kan ha varit en viktig faktor till varför man ändå vann ganska många tajta matcher under denna perioden när spelet inte flöt på som det skulle. Om man har konkurrenterna i bakhasorna så är det svårare att tråckla sig till poäng borta mot Burnley och Newcastle. Psykologin som Hyllman är inne på kommer bli viktig med. Manchester City kommer nu vara ännu mera det laget som alla vill slå. Även om Emery och Sarri inte skulle kunna konkurrera med Manchester City över en hel säsong så skulle en seger mot Pep i ett möte vara enormt prestigefullt och säkert generera en hel del förtroendekapital inför framtiden. Pep står på toppen av täppan och det är lika mycket av en välsignelse som det är en förbannelse.

”Allt eller inget” heter den nya dokumentären om Man Citys succésäsong – något av en mis-nomer givet att Man City vare sig vann allt eller inget. Vad som framför allt gick åt fanders var ju Champions League. Var det bara en tillfällighet att Man City inte räckte till där eller är det något de saknade och i så fall fortfarande saknar för att nå varje storklubbs heliga graal?

Hyllman: Det var en tillfällighet i meningen det hade kunnat hända vilket lag som helst, att det är så små marginaler det handlar om i en cupturnering som Champions League, och om kvartsfinalen hade spelats om hade utfallet kunnat bli ett helt annat. Det var inte en tillfällighet i meningen att Liverpool likt få andra lag förra säsongen lyckades exponera vad som fortfarande är en svag undersida i Man Citys lagbygge, försvarsspelet. Men det är en medveten tradeoff i Pep Guardiolas spelsystem så det är inte en fråga om att få bort det utan enbart att inom befintligt ramverk försöka maximera sina procentuella chanser till framgång genom att så långt som möjligt undvika att hamna i sådant försvarsspel. Kan det räcka hela vägen för Man City att vinna Champions League? Absolut! Åtminstone så länge inte Guardiola fortsätter försöka vara taktiskt smartare än lagets eget bästa i dessa sammanhang.

Eliasson: Jag vill ju helst trycka in mening där det inte finns någon. Marginalerna studsade fel för Man City mot Liverpool förra säsongen precis som de studsade fel för Peps Bayern mot Atletico Madrid. Och när marginalerna återkommande studsar fel inom en viss kontext så är det svårt att betrakta det som en slump. Är det någon spelmodell som kan fungera som antibiotika mot Pep så är det Klopps och Simeones. Pep slår ju de flesta lag som försöker sig på den typen utav intensivt presspel men det beror ju på att motståndarna sällan har tillräckligt skickliga spelare. Men när de väl har det så blir det alltid jobbigt för den store ideologen. Och eftersom problemet med denna spelmodell tycks förfölja honom så kanske han inte är villig att stå för den nödvändiga kompromissen i dessa matcher? Det är väl sett ur det perspektivet som titeln ”Allt eller inget” passar in på Pep lite grann eftersom han är den sortens karaktär som vill vinna på ”sitt sätt”. Får han inte göra det så kan det lika gärna få vara. Men som sagt så är det ju något korkat att tro att Man City inte ska kunna vinna CL. Mycket har att göra med till exempel lottning och drar man bara rätt kort där så kan det innebära seger. Och det är som sagt mycket tillfälligheter som avgör i CL med och Man City är ett sådant skickligt lag att studsar bollen bara någorlunda rätt så vinner man oftast.

Linhem: Om ”All or Nothing”-titeln inte passade in på Man City kan jag säga att den passade ännu sämre på de icke-vinnande NFL-lagen (Arizona Cardinals och LA Rams) de följt eller för den delen Nya Zeeländska rugbylandslaget som väl aldrig är nothing? För att svara på frågan så tror jag Man City definitivt har kapacitet att vinna Champions League. Jag stämmer in på teorin att alla som når kvartsfinal är nära på att vinna och skulle förmodligen i ett annat fall vunnit. Kanske behöver de kunna vara lite mer cyniska ibland? Och som Hyllman nämner är det just i defensiven där man kan bli bättre. Vilket kanske syns redan nästa säsong med en hel säsong av Laporte, med en mognare Johnny Stones, och det är ju möjligt att Vinny Kompany är friskare nästa säsong. Skulle förstås underlätta om Benny Mendy kan vara mer prominent på planen än på twitter denna säsongen också. Tror också Mahrez kan vara ett intressant vapen som inhoppare de inte haft tidigare. Andra lags supportrar hoppas nog Man City blir tappar lite fokus på ligan och går för Europa!

Hittills är det bara Riyad Mahrez som har värvats till a-laget i Man City. Det vore fånigt att påstå att det inte skulle räcka, men räcker det? Finns det någon annan lagdel eller position på planen där Man City borde ha förstärkt den här sommaren men (ännu) inte har gjort det?

Linhem: Det är svårt att säga. Det man kan säga är väl försvaret då Kompany knappt spelar en halv säsong längre men å andra sidan är Otamendi bra underskattad och de har Laporte och Stones. Även utan Mendy löste man det fint med Delph som vänsterback. Kanske bör man oroa sig över att Fernandinho är några år över 30 nu och att deras andra mittfältsalternativ känns lite för ocyniska för den positionen. Om Guardiola tänker tillräckligt länge är väl De Bruyne deras defensiva mittfältare nästa säsong. Det vore väl kul att äntligen få se några av alla Man Citys beryktade ungdomar spela fler minuter. Phil Foden är fortfarande en större ikon på Football Manager än i verkligheten. Undrar hur många fler säsonger som Kun Agüero kommer vinna mål/per 90 min-ligan på de 20-25 matcherna han är frisk.

Hyllman: Det räcker. Funderade framför allt på ytterbackspositionerna märkligt nog givet hur många sådana de har värvat. Men Benjamin Mendy är tillbaka från sin skada vilket är ”som en ny värvning” dit. Man kan fundera på vad som händer om Kyle Walker blir skadad för dels var Walker både fantastisk och instrumentell för Man City förra säsongen, dels har jag svårt att bli imponerad av materialet som finns bakom honom. Men Danilo är å andra sidan duglig nog att hedga mot den risken. Man City ville värva Jorginho till mittfältet, men det omedelbara behovet känns inte akut. Man kan tycka att det finns ett visst utrymme för Man City att föryngra sin spelartrupp som de inte riktigt har jobbat med den här sommaren.

Eliasson: Man City har en väldigt bra trupp och Pep har demonstrerat en fantastisk förmåga att flytta runt spelare på planen och få dem att känna sig hemma på onaturliga positioner. Det är väl som sagts tidigare några defensiva breddvärvningar i som man hade kunnat tänkas göra men det finns inget gapande hål precis. Eller som Hyllman skriver att man kunde ha påbörjat föryngringsprocessen. Gillar det Linhem skriver om Otamendi för övrigt. Argentinaren är en sådan spelare som kan mäkta med nio bra matcher i följd för att sedan stå för en mindre bra insats och då räknas helt plötsligt inte matcherna som kom innan. Jag har börjat funderat lite grann kring Mustafi som var så bra i Valencia men som sett så vilsen ut i Arsenal. Hur mycket är kopplat till att han inte längre har Otamendi bredvid sig? Argentinaren är en viktig karaktär i Man Citys försvarslinje och bidrar med mer än det tränade fotbollsögat kan se. Han känns lite grann som Man Citys Andrea Barzagli. Man skulle kunna vräka ur sig de vanliga kommentarerna att om Man City har som mål att spela en ännu finare fotboll så skulle Pep kanske behöva hämta in uppgraderingar på vissa positioner, för det är svårt att utveckla något som redan är så bra om man inte får in ännu mer utsökt kvalitet. Problemet är ju såklart att det inte är särskilt enkelt att peka ut dessa spelare som skulle bli uppgraderingar. De flesta värvningar man skulle kunna göra skulle på pappret kännas som likvärdigt det man redan har tillgång till.

Hur går det då för Man City? Försvarar de sin ligatitel, lyckas de fått sitt stora brejk i Champions League och, om de nu den här gången lyckas undvika Wigan, kan de vinna FA-cupen?

Hyllman: Man City vinner. De har kvaliteten, de har vinnarvanan, de har fortfarande hungern skulle jag tro inte minst på grund av Pep Guardiolas drivande personlighet, och de är det första mästarlag att befinna sig i ett så tydligt tillstånd av harmoni sedan Man Utd för tio år sedan. De kan mycket väl få sina utmanare men på förhand är det svårt att placera något annat lag före dem i tabellen. Champions League? De är på förhand en av de klubbar som räknas som favoriter att vinna turneringen. – (1)

Linhem: De kan helt klart vinna trippeln men det känns framför allt som att de kommer gå för Champions League. Tyvärr för oss andra lär inte ligan bli lidande men man kan ju hoppas några i Man City tappar lite fokus på de där kalla eftermiddagarna på bortaplan mot nedre halvan av tabellen. Att de skulle ha en chans att rubba i FA-Cupen känns högst otroligt, särskilt nu när Wigan värvat tillbaka Callum McManaman. Jag tror dessvärre att Man City vinner igen, varken livet eller Premier League brukar gå som man vill och de var så himla imponerande ifjol helt enkelt. Chansen för utmanare ligger nog i att man tappar lite fokus, utvecklar viss hybris, och tappar en del matcher där man ifjol briljerade. Att botten av tabellen ser starkare ut denna säsongen borde inte göra någon stor skillnad men kryddar man med lite mättnad och trötthet efter VM kan säkert några välförberedda lag överraska Man City. När möter dem Wolves? Titelstriden håller längre denna säsongen men Man City vinner ändå till slut. – (1)

Eliasson: Det är ju som sagt extremt svårt att tippa någon annan möjlig vinnare och tro på det på allvar. Man City är för stunden det bäst spelande laget i serien med den högsta högstanivån och förmodligen också den högsta lägstanivån. Detta är ett faktum. Och sannolikheten att någon av konkurrenterna skulle vara så väldans mycket bättre i år än ifjol samtidigt som Man City är något sämre känns tämligen låg. Jag tror Man City tar sig ännu längre i Champions League kommande säsong där det blir minst semifinal men jag lutar åt final. Däremot tror jag som Linhem att man inte tar samtliga titlar utan skjutsas ut från FA-cupen återigen mot något mindre lag som överraskar. Sedan hoppas jag för underhållningens skull att det blir en större kamp om ligatiteln. Under slutomgångarna av säsongen lyckas Liverpool kliva förbi Man City i tabellen och hybrisens vindar börjar blåsa över Beatles födelsestad där Klopp i jämförelse med de stora musikikonerna blir större än Jesus. Men så dör flinen ut och skratten sätts i halsen när Liverpool åker på en chockartad brakförlust i nästsista omgången mot Newcastle på St James’ Park vilket till och med får Benitez att känna sig lite förvånad och ambivalent. Peps boys kliver då förbi och och greppar taget om ligabucklan. Man City slutar etta. – (1)