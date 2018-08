Vi är nyfikna - Newcastle 2018-19

Om ni tyckte att det var lite buttert på Man Utds tränarbänk, vad ska man i så fall säga om Newcastles? Här råder det mer eller mindre öppen krigsföring mellan ägare och tränare. Rafa Benitez är helt klart missnöjd med sommaren. Finns det någon chans att detta slutar lyckligt för Newcastle?

Linhem: Man får ändå ge det till Benitez att hans butterhet inte tas ut på spelare som gör sin faderliga plikt eller sina unga talanger. Det är också efter denna sekvensen av topplag i tipset skönt att återgå till tabellens trevligare områden. Dessvärre lyckadas alltid Mike Ashley dämpa både spänning och stämning, som en kaskadspya släcker en eldstad. Det är inte mycket som talar för en bra säsong för Toon. De jobbar med klart mindre resurser än sina konkurrenter, både direkt ovan- som nedanför dem. Jag gillar dock deras värvningar. Dubravka var en smått genial värvning från ingenstans, hur de fick Schär så billigt förstår jag inte, och de har inte tappat någon viktig spelare. Hur de faktiskt slutade tia ifjol är imponerande men också lite missvisande sett till hur jämnt det var ända ner till Brighton på 15:e plats. Risken är överhängande att Newcastle utan någon vettig lösning på sina offensiva problem ser sig passerade av flera storsatsande lag bakom dem. Frågan är nog bara hur många?

Hyllman: Det finns en chans att Rafa Benitez håller Newcastle kvar i Premier League, men det är väldigt svårt att se hur det skulle finnas någon chans för Newcastle att faktiskt göra något avtryck den här säsongen. Problemet är att det nog är lika troligt att sandslottet brakar samman den här säsongen och Newcastle blir indragna i en riktigt hård nedflyttningsstrid. Men jag håller med om att värvningarna faktiskt inte är helt dumma och Benitez är inte riktigt den som slänger leksakerna omkring sig, tar bollen och går hem till sig. Detta sagt, Newcastle känns veka, ett lag som saknar stål.

Eliasson: Om situationen inte ännu är ohållbar så snuddar den just nu vid det. Just som vi skriver om detta så har Newcastle precis dammat av en försäsongsmatch mot Braga. Slutresultatet skrevs till 4-0. Till portugisernas favör. Newcastle ställde upp med nästintill ordinarie elva med undantag för Shelvey och Kenedy. Och utan Shelvey på mitten så fanns det ingen tillstymmelse till kreativitet och när Lascelles därefter klev av i halvtid så kom Bragas mål som på beställning. 1-0 i 53:e minuten kändes som ridå även om det givetvis inte borde ha varit det. Säger ju en del om vilka nyckelroller denna duo har i Newcastle. Hade man varit lite åt det optimistiska och konspiratoriska hållet så hade man kanske kunnat underhålla sig vid tanken att Benitez förlorade med flit för att sätta tryck på Ashley. Men för dem som såg matchintervjun efteråt med spanjoren så är det svårt att hoppas på den teorin. Jag tror aldrig jag har sett en tränare utstråla sådan genuin hopplöshet förut. Framkom en rätt bisarr detalj tidigare i sommar. Om det finns någon sanningshalt i detta så ger det ju en klar bild av vad som utspelar sig för stunden. Ashley vill bli av med Benitez men vet om att han inte kan sparka honom utan att det får väldiga konsekvenser. Så istället så försöker han få det att framstå som att det är Benitez som självmant lämnar för större uppdrag.

Försvaret går väl an, mittfältet håller hjälpligt åtminstone så länge Newcastle inte drar på sig skador eller avstängningar på viktigare spelarna, men anfallet ser ju tunnare och mer substanslöst ut än skånsk spättekaka. Hur ska Newcastle kunna få någon ordning på det innan transferfönstret stänger?

Hyllman: Jag förstår att det fanns förhoppningar runt Dwight Gayle. Jag förstår inte den höga tilltron till Joselu, åtminstone inte som målskytt. Jag har väldigt svårt att förstå hur Rafa Benitez inte har lyckats göra något med Aleksandr Mitrovic, även om han säkert har sina skäl. Nu har istället Mitrovic sålts för drygt £20m till Fulham, något som på samma gång förstärker en direkt konkurrent och gör Mike Ashleys plånbok lite fetare. Japanske Muto som värvades i somras känns inte som svaret på livets mening. En gång i tiden tänkte jag att Adam Armstrong skulle kunna bli något. Nej, här måste något hända den närmaste veckan, men skickliga anfallare kommer definitivt inte billigt, i synnerhet inte när en engelsk klubb börjar få lite panik dagarna innan transferfönstret stänger. Vilket gör två scenarios alltför troliga. Att Newcastle inte värvar någon skicklig anfallare, men möjligen en billig anfallare, eller att Newcastle inte värvar någon anfallare alls.

Linhem: Det vore underbart att se Dwight Gayle tillbaka i toppform igen. Det känns väl som att varken han eller Mitrovic passar in, hur mycket jag än gärna sett dem tillsammans. Sedan så tror jag fortfarande på Adam Armstrong efter en stark vår i Blackburn men det är mycket att kräva att han ska ta steget upp eller passa in. Har dock tappat tron på Adam Campbell iallafall! Jag gillar tanken på Rondon som ryktats till Newcastle. Fysisk som Mitrovic men rörligare och bättre lagspelare i min mening. Dessvärre kanske inte heller stjärnanfallaren som gör 20 mål, men skulle kunna hjälpa Ayoze Perez en bit på vägen. Ska man i förbifarten nämna mittfältet tycker jag Ki är en lysande värvning, som dels passar och avlastar Shelvey. Det ska bli intressant att se denna Muto men av hans statistik att döma verkar han inte vara någon stor målskytt. Newcastle har gott om alternativ åtminstone men det känns som ett typiskt fall av för många halvbra anfallare, vilket är högst vanligt särskilt i The Championship hos något större klubbar som ändå inte vill lägga en stor summa på en enda anfallare, och det är sällan en bra taktik. Om bara Mike Ashley förstod hur säkra Newcastle skulle vara om de hade förra säsongens försvar och en riktig kvalitetsanfallare. Eliasson har säkert några drömförslag?

Eliasson: Med dem rådande omständigheterna så vet jag inte om Benitez skäl är bra nog. Mitrovic var den anfallaren med störst utvecklingspotential som man hade tillgång till. Men det blir snedvridet att kritisera Benitez för detta ändå för i slutändan så är det endast Ashley som bör kritiseras eftersom resurserna till en bra anfallare finns men inte frigörs. Jag tror ändå man mäktar med ytterligare en anfallsförstärkning och jag tror det blir som ryktena säger, Salomón Rondón som ansluter. Newcastle kommer lyckas nå någon slags kompromissaffär med WBA gällande venezuelanen. Detta är ju töntigt i sig med tanke på att utköpsklausulen sägs ligga på £16m vilket bör vara kaffepengar för en klubb som den gångna säsongen tjänade 1,4 miljarder i tv-intäkter. Men det är så läget ser ut dessvärre. Frågan kvarstår ju dock om ens Rondón är tillräcklig för att skjuta kvar Newcastle? Det blir i alla fall en liten uppgradering och kanske som Linhem säger leder till ett uppsving för Ayoze i den bästa av världar.

Den absoluta drömmen är ju Michy Batshuayi. Såsom belgaren spelade i Marseille där han jobbade hårt för laget precis som Benitez förväntar sig samtidigt som målen kom som på beställning så är han perfekt. Att ge en mer rutinerad Iago Aspas en andra chans på engelska marker hade inte känts fy skam heller. Hans mångsidighet och känsla för mål hade Benitez fått nytta av och det spanska samarbetet mellan honom och Ayoze hade kunnat blivit en intressant skapelse att få bevittna. Forsätter på Spanien-spåret. Innan Villarreal norpade Gerard Moreno från Espanyol så var det en ultimat Benitezanfallare det med. En spelare som alltid är nyttig för sitt lag och målen kommer alltid i dussintalet numer också. Gamle Boro-anfallaren Christian Stuani gick på vatten ifjol i Girona. Hade ju varit förträffligt om man kom tillbaks till England och gjorde succé på St James Park (Henke P:s reaktion i sig hade gjort värvningen guld värd). Det är också lite tveksamt hur högt i status Milik står i Ancelottis Napoli. Men som sagt detta är värvningar man endast skulle göra om man hade någon form av ambition. Men jag tänker mig åtminstone att gamle Leeds-skägget Mirco Antenucci som agerade Zorro för SPAL ifjol i Serie A måste vara inom möjligt räckhåll för Newcastle eller? Han kanske är för dyr han med.

Om Rafa Benitez nu skulle råka tröttna på hela karusellen, säga ”Fact this!” och ta sitt pick och pack iväg till Nangijala, finns det i så fall ens en sportslig chans för Newcastle att hålla sig kvar i Premier League? Men även om detta inte skulle ske, hur kommer osäkerheten kring Benitez närvaro i Newcastle efter säsongen påverka laget under säsongen?

Linhem: Chansen finns helt klart. Om Benitez kan ta dem till en tiondeplats bör de finnas andra som kan hålla dem kvar. Det jag tvivlar på är om Mike Ashley skulle lyckas hitta en av dem och inte dagens version av Joe Kinnear. Risken är ju att nästa manager är Harry Redknapp eller Nigel Pearson snarare än Betis succémanager Setien eller Atalantas Gasperini, för att plocka fram två för närvarande framgångsrika managers som ett rikt mittenlag (eller ett Watford med respekt för managers) i Premier League skulle kunna vara intresserade av. Av den anledningen bör Newcastle skatta sig lyckliga att de har en anglofil som Benitez som verkligen vill vara kvar. Så länge Ashley är kvar kommer alltid risken att åka ur finnas där och risken att han hittar en lika bra manager som står ut med honom är inte alls stor. Skulle ha tur att hitta någon yngre manager som antagligen bara vore glad att få träna i Premier League isåfall. Är ganska sugen på att bara rabbla potentiella Benitez-efterföljare och se när Eliasson helt tappar förståndet. Karl Robinson är ju som gjord för Newcastle efter hans tid i Charlton, där de har lika snåla ägare men inte ens har råd med elräkningen.

Eliasson: Jag är fullt medveten om att Linhem skämtade med sina förslag om Gasperini och Setién men jag känner ändå behovet av att bestyrka att italienaren hade varit ett katastrofval för samtliga parter involverade. Gasperini stora styrka ligger i att utveckla unga spelare. Därför han och Atalanta är som det perfekta äktenskapet. I Bergamo har han en fantastisk ungdomsakademi i ryggen som gör det möjligt för honom att kasta in en oprövad 19-åring i var och varannan match. Han lever sin egen önskedröm. Newcastle å andra sidan har Englands kanske mest underutvecklade och misshandlade akademi. Jag känner behovet att buga och bocka för Paul Dummett vareviga dag för att han lyckades ta sig så långt som till Premier League. Om vi fortsätter på Linhems spår och blickar nedåt i divisionerna efter förmodade Benitezersättare så kan ju Phil Parkinson nämnas med tanke på hur han lyckades trolla kvar Bolton i Championship. Eller kanske Lee Bowyer gör en riktig kometkarriär som tränare och sitter på posten i januari? Joey Barton lär man ju inte få hålla tummarna för i det avseendet med tanke på hans väldigt öppna kritik gentemot Newcastles nuvarande ägare. Den enda tillgängliga individen som jag kan se som skulle kunna rädda Newcastle från att falla djupt ned i den kalla avgrunden om denna hypotetiska situation skulle uppstå är en tränare jag redan hunnit nämna cirka fyrahundratrettiofem gånger i denna bloggserie. Claudio Ranieri (insert theme song). Italienaren har gjort det förut trots allt i en annan svartvit klubb som har sitt fäste i en känd skinkstad där Tomas Brolin inte kan vandra runt på gator och torg utan att bli igenkänd. Jag minns det som det var igår. Parma låg nästjumbo i tabellen med en ekonomi körd i botten och en icke existerande offensiv. In tågar en rakryggad Mister Ranieri in. Sedan blixtlånade man in en ung och oprövad Giuseppe Rossi från Man Utds frysbox som blev lösningen på de offensiva problemen. Under de sista femton omgångarna så förlorade man endast två matcher vilket resulterade i en stabil tolfte plats. Ranieri är den enda tänkbara kaptenen som kan rädda skutan om Benitez hoppar överbord innan land är i sikte.

Hyllman: Nej, det är svårt att tänka sig det i det läget. Kanske inte så mycket för att Rafa Benitez vore oersättlig som manager, även om han så klart är en väldigt skicklig manager, utan mest eftersom det känns som om han genom sin blotta person är den som håller ihop hela klubben. De hopp som finns runt klubben och i laget är helt och hållet kopplade till honom, och om han ger upp är det svårt att inte se Newcastle ramla ned i ett svart hål av hopplöshet. Utifrån ett sådant läge tror jag åtminstone inte att Newcastle av egen masking kommer kunna hålla sig kvar i Premier League. Inte heller tror jag osäkerheten runt Benitez i största allmänhet är bra, eftersom det lätt leder till en smygande fråga både för spelare och för supportrar vad det egentligen spelar för roll hur det går för Newcastle den här säsongen. Och det är inte en fråga någon klubb mår bra av att den ställs.

Hur går det då för Newcastle den här säsongen, åtminstone i ligatabellen? Cuperna kan vi ju med ett visst mått av förståelig säkerhet utgå från att Rafa Benitez kommer räcka dubbla långfinger åt, så dem är det väl inte ens någon mening att fundera över.

Hyllman: Hur man tippar en ligatabell beror lite på när man tippar. När jag för snart tre veckor sedan tippade sluttabellen i Premier League inför dessa bloggar kände jag ändå en viss optimism gällande Newcastle. Hade jag istället tippat nu hade jag nog präglats av en större pessimism. Men jag konstaterar att Newcastle kan sätta ihop ett bra försvarsspel, har ett mittfält som inte behöver skämmas för sig och med den know-how Rafa Benitez sitter på kan de mycket väl jobba till sig den mittplats i tabellen jag faktiskt trodde på. Men räkna inte med att det blir något särskilt tryggt poängavstånd nedåt i tabellen. Newcastle slutar på plats tretton. – (13)

Eliasson: Newcastlesupportrar kan skatta sig lyckliga eftersom de sitter i en ganska unik situation, och ordet ”unik” har väl varit det stora poppisordet på senare tid. Det är nämligen så att det går emot supportrarnas egna självintresse att hoppas att laget presterar bra. För den bittra sanningen är den att så länge Newcastle spelar i Premier League så kommer Mike Ashley aldrig att sälja klubben. De stora tv-intäkterna och den enorma exponering som Sports Direct får gör det hela på tok för lönsamt för honom. Det råder en slags ängslighet och grupptryck i Newcastle för stunden med att dyker man inte upp och supportar laget i ur och skur så säger man upp rättigheten att kalla sig för en ”äkta supporter”. Och ingen skrattar högre åt detta än Mike Ashley. Men hur tror jag det går då? Jag tror Dubravka kommer bevisa att vårsäsongen ifjol inte var en slump utan han är trots Åslunds skepticism kring tjeckiska ligan en riktigt bra målvakt som gått större klubbar om intet. Jag tror Lascelles kommer fortsätta växa som lagets försvarsgeneral och jag tror Fabian Schär blir en fullgod ersättare till långtidsskadade Lejeune. Jag tror att Dummett kommer fortsätta vara helt okej stabil och vara tung i en mot en situationer längs kanten men hans hackkycklingsstämpel kommer inte att försvinna. Jag tror Shelvey kommer locka till sig intresse från större klubbar under säsongen men återigen fäller han krokben för sig själv när han snubblar in i en situation som renderar i ett rött kort. Jag tror att Ayoze Perez gör sin bästa säsong rent statistiskt och snuddar vid tiomålsstrecket där majoriteten av dessa fullträffar sker under vårkanten. Jag tror Diame kommer njuta av säsongsinledningen när Newcastle parkerar bussen under de första fem omgångarna. Och i en händelse som kan tyckas vara irrelevant i sammanhanget så tar Benitez med sig familjen för att se den nya Mission Impossible-rullen under de nästkommande veckorna. Och inspirationen från Tom Cruise kommer ge spanjoren den nödvändiga energin för att ta sig an denna omöjliga uppgift. Newcastle klarar sig kvar och Benitez har hållit vad han fått för sig att han lovat till fansen. Och nästa säsong sitter Mike Ashley kvar som ägare medan Benitez solar sig nere i Baskien eller dylikt. Newcastle slutar på plats tolv. – (12)

Linhem: Jag tror att det rent numerärt i tabellen blir en klart sämre säsong men utan att Newcastle egentligen blir markant sämre. Som sagt var marginalerna väldigt små förra säsongen och jag ser många lag på nedre halvan (inklusive två av nykomlingarna) som klart bättre denna säsongen medan Newcastle i bästa fall inte blir sämre. Mycket hänger på Rafas tålamod med Mike Ashley och den senares oförmåga att göra mer än det absolut minsta möjliga för att hålla sig kvar. Istället för att nästa gång Newcastle blir nerflyttade behöva investera massor för att komma tillbaka till Premier League skulle Ashley kunna investera lite mer medan de är kvar i Newcastle och därmed inte förlora inkomstmarginalen mellan divisionerna. Ofta förundras man av rika människors dumhet och brist på medkänsla. Utan att tro att Newcastle ska tappa viktiga spelare bör de också betänkas särskilt då det är svårt att ersätta dem billigt. Jag tror Newcastle blir lite indragna i nedflyttningstriden men att de tillslut klarar sig kvar, med större marginal i poäng än i placeringar. Matt Ritchie gör årets mål, åtminstone enligt mig. Måste Lascelles flytta för att få en chans i landslaget tro? – (16)