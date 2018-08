Dunder från därunder - Fem favoriter från tre serier

Det var också ett jäkla sätt att sparka igång Football League på. Reading tog ledningen hemma på Madejski mot Derby County innan det kvitterades av Mason Mount några minuter senare. Matchen såg ut att gå mot oavgjort innan Tom Lawrence drömnickade in 2-1 till Derby County i absolut sista matchminuten. Dramatiskt så det förslår, och så klart en strålande managerdebut för Frank Lampard.

Den engelska ligafotbollen är alltså igång igen i full sving. Det är ju alldeles, alldeles fantastiskt underbart. Och den här lördagen är det med andra ord fullsmockat med fantastiska fotbollsmatcher från samtliga divisioner under Premier League. Och det är ju precis så här det ska vara. Det ska vara en helg helt ägnad åt Football League innan Premier League drar igång. Det är deras helg.

Allas misstankar om att Salford City kommer vara medias älsklingar den här säsongen bekräftas redan i den första omgången av National League då matchen mellan Salford City och Leyton Orient tv-sänds tidig förmiddag. Det finns nog många som kan hålla sig för skratt. Men det är en pangmatch redan från början mellan två lag som båda nog tänker sig göra upp om seriesegern i National League den här säsongen.

Parallellt med den matchen i League One sparkar även en högintressant match igång mellan Sunderland och Charlton, två klubbar som för 20 år sedan möttes i en extremt dramatisk playoff-final på Wembley, två klubbar som brottats med stora problem de senaste åren, kanske fortfarande brottas med den. Otroligt viktigt för Sunderland att få en bra start här på Stadium of Light.

Festen kan börja, kråsen ska smörjas, magen ska få det som den vill ha! Här är fem klubbar i respektive nationell serie nedanför Championship som är värda att hålla ögonen på inför och under säsongen, antingen som tänkta favoriter i sina serier eller för att det kan tänkas hända saker runt dem.

LEAGUE ONE

Sunderland. För ett och ett halvt år sedan spelade Sunderland i Premier League. Har fått ny ägare under sommaren och mer eller mindre hela klubbledningen är utbytt. Jack Ross har hämtats från north of the border att leda laget tillbaka till Championship. Tippas av många som favoriter. Inte utan anledning, men det återstår att se om de tippas på grund av fotbollen de spelar eller för namnet på klubbmärket.

Portsmouth. Gjorde en imponerande förstasäsong i League One förra säsongen och såg ett tag ut att kunna nypa en playoff-plats. Har släppt sitt supporterägande och ägs nu istället av Disneymogulen Michael Eisners investmentbolag Tornante. Väldigt rutinerad manager i Kenny Jackett som har gjort några listiga förstärkningar under sommaren, inte minst irländske yttermittfältaren Ronan Curtis.

Barnsley. Åkte ur Championship förra säsongen sedan Paul Heckingbottom inte lyckades stå emot Leeds locktoner. Det gick som det gick med den saken. Har överraskat inför den här säsongen med att ha anställt tyskt i form av Daniel Stendel, ett minst sagt något okänt kort. Det har utlovats offensiv fotboll och Barnsley har ett ungt och talangfullt lag som absolut kan leverera vad de lovar.

Charlton. Lee Bowyer gjorde en smått fantastisk insats förra säsongen som tog ett krisande Charlton till playoff. Där tog det stopp. Då var Bowyer ställföreträdare, och det är han fortfarande. Det finns inga pengar i Charlton, till någonting. Roland Duchatelet, den hatade ägaren, håller på att sälja klubben till ett australiskt konsortium, men det drar ut på tiden. Kan Bowyer trolla med knäna den här säsongen också?

Fleetwood Town. Med Joey Barton som manager säger det sig självt att det kan vara värt att hålla ögonen på Fleetwood Town den här säsongen. Bartons beskrivning av deras värvningspolicy var smått fantastisk i sin rättframhet men även sin enkelhet. Han gillar inte dickheads helt enkelt. Fleetwood har legat och sniffat på uppflyttning några säsonger och räkna inte bort dem den här säsongen heller.

LEAGUE TWO

MK Dons. Åkte förra säsongen ur League One, till allmänt jubel, och spelar för första gången på tio år i fjärdeserien. De siktar på att omedelbart ta sig tillbaka och de gör det med hjälp av Paul Tisdale, som efter många år med Exeter lämnade dem efter förrra säsongen. Med Tisdale hoppas MK Dons till sist ha hittat rätt på managerposten, och jobba sig uppåt i serien igen.

Notts County. Gjorde en stark säsong förra säsongen med Kevin Nolan som manager, tog sig till playoff där det blev en riktig holmgång med blivande vinnarna Coventry i semifinalen. Tungt för Notts County som långa stunder under säsongen slogs om de automatiska uppflyttningsplatserna. Måste räknas som en av huvudfavoriterna den här säsongen, dessutom underhållande sådana.

Lincoln City. Gjorde sin första säsong i Football League förra säsongen och imponerade stort, tog sig till playoff, något som än en gång visar att skillnaden mellan League Two och National League inte längre är särskilt stort. Vann dessutom Football League Trophy. Vi känner till Lincoln City från förrförra säsongens FA-cupresa, och bröderna Cowley fortsätter övertyga med The Imps.

Mansfield Town. Storsatsade redan inför förra säsongen men föll tämligen platt och tog sig inte ens till playoff. Steve Evans var inte mannen att ta upp Mansfield från League Two och hoppet har nu istället ställts till David Flitcroft. Mansfield har värvat starkt i somras och hoppas nog på ett betydligt bättre utfall den här gången.

Swindon Town. Phil Brown sjunger och dansar efter en sommar där Swindon har förstärkt laget rejält med flera nya spelare. Swindon åkte ömkligt ur League One förra säsongen sedan Timmy Sherwood för vilken gång i ordningen avslöjats som den påse luft han faktiskt är. Outsiders till toppstriden.

NATIONAL LEAGUE

AFC Fylde. Smyger omkring i skuggan av allt snack om Salford, men det ska kommas ihåg att även Fylde har en rik ägare i bakgrunden och siktar uppåt i seriesystemet. De ligger ett steg före och gjorde sin första säsong i National League förra säsongen, då det slutade i playoff. Den här gången siktar de högre. En av de främsta kandidaterna att ta sig upp i Football League.

Salford City. Den stora snackisen inför säsongen där kända ägare som Gary Neville med flera har pumpat in stora pengar i klubben, med några spektakulära nyförvärv från Football League och Skottland, och naturligtvis dragit på sig sin beskärda kritik för den sakens skull, från alla möjliga håll. Det är uppenbart att de siktar på uppflyttning, och de kommer vara medias darlings under säsongen. Kan bli för mycket uppmärksamhet.

Leyton Orient. Har äntligen blivit av med den förhatliga ägaren Francesco Becchetti som genom inkompetens och lynnighet drog ned klubben ur Football League och i finansiellt haveri. Behövde landa i sig själva förra säsongen men lyckades under tiden anställa Justin Edinburgh som manager, vilket är en riktigt bra anställning. Har en bra chans att ta sig tillbaka till Football League.

Ebbsfleet United. Tog sig till playoff förra säsongen och ser minst lika starka ut den här gången. Har frodats ända sedan det sociala experimentet med My Football Club och supporterdrift avslutades, och nytt ägande i form av kuwaitiska KEH Sports och dess ordförande Abdulla Al-Humaidi.

Barnet. Martin Allen lyckades inte hålla Barnet kvar i Football League förra säsongen och beslutade sig kvickt efteråt att lämna klubben för den andra klubben som flyttades ned tillsammans med dem, Chesterfield. Barnet klagar inte längre över den saken sedan de anställt John Still som manager, som är den tränare som har bäst facit av alla tränare i den här divisionen. Är det en bra grej eller en dålig grej förresten?