Vi är nyfikna - Tottenham 2018-19

Förra säsongen skulle Tottenham spela sina hemmamatcher på Wembley och alla satt på förhand och ojade sig över hur detta skulle vara besvärligt för dem. Det blev inte särskilt besvärligt. Den här säsongen ska Tottenham öppna sin nya arena och nu sitter många och menar att det kommer bli besvärligt för dem att spela på sin nya arena. Fördel eller nackdel?

Hyllman: Det gäller ju inte bara för Tottenham utan för alla lag, att när inte minst motståndarsupportrar pratar om hur saker kommer bli besvärliga för laget av en eller annan anledning så handlar det nog rätt mycket om att de hoppas att de ska bli besvärliga. Det kan möjligen få en effekt på marginalen. Det ligger kanske nära till hands att göra en jämförelse med West Ham, deras nya arena och de problem de fick. Men det finns stora skillnader. Det är Tottenhams egen arena på ett helt annat sätt än vad Olympiastadion är West Hams, och det är en flytt till ett större hem som alla i Tottenham är med på och ser som något positivt, vilket inte alls var fallet för West Ham. Det är en fotbollsarena först och främst, inte en friidrottsarena. Det finns lika stor chans att det hela blir något väldigt positivt för Tottenham, inte minst att få ”slippa” spela på Wembley den här säsongen.

Linhem: Det sägs ju statistiskt och historiskt faktiskt spela lite roll men å andra sidan lär andra faktorer vara viktigare. Det lär tas upp mer i andra kommande frågor men om man verkligen vill prata om eller tro på VM-bakfylla kan Spurs vara den mest lämpliga kandidaten. De hade många spelare i VM, Harry Kane brukar alltid börja säsongen trögt (och var Harry Kane verkligen sig själv i slutet på förra säsongen?), och så ska de då flytta in på den nya arenan. Daniel Levy om någon att vänta ut transferfönstret och göra sena affärer, hur länge kan han vänta egentligen? Dock så tjänar Spurs åtminstone på att de vet vilka de är. Samma manager, samma startelva, och det är inget gammalt lag heller. De har en mer avundsvärd position än båda sina London-rivaler och verkar mer harmoniska än Man Utd som slutade precis ovanför dem. Jag kan se dem ha en tuff start på säsongen men jag skulle tro att det inte beror på den nya arenan. Såvida inte den visar sig vara otroligt felkonstruerad på något sätt.

Eliasson: Svårt att se att arenaflytten som någonting negativt för Tottenham. Jag är nog mer inne på spåret att det kommer rendera i samma effekt som det blev för Juventus när de skiftade från delle Alpi till Juventus stadium. Den nya arenan kommer bli som en fortress of solitude för spursare. Det är deras egna arena och den är menat att symbolisera en ny gryning för klubben som en etablerad toppklubb. Möjligheten finns ju såklart att det blir en trög start på den nya arenan. Den mänskliga arten är en känslig art och psykologins makter skall givetvis inte bestridas men sannolikheten för detta känns liten i mitt tycke. Men sedan kan ju hemmaspöken och bortaspöken drabba lag mellan jämna mellanrum. Minns just när Marseille för några säsonger sedan var helt oförmögna att vinna hemma på Stade Vélodrome som tidigare hade varit rena borgen för dem. Men detta är ju inte isåfall kopplat till att det är en ny arena.

Inte en enda värvning in för Tottenham den här sommaren, men samtidigt ännu inte en enda spelare som lämnat klubben. Den enda spelaren att verkligen kopplas samman med Tottenham är Aston Villas Jack Grealish. Är det ett tecken på svaghet för Tottenham eller underskattar vi kanske än en gång kvaliteten på deras befintliga spelartrupp?

Linhem: Det jag finner mest fascinerande är nog hur det kommer gå med Alderweireld och Danny Rose. De klarade sig trots allt väldigt bra utan dem under stora delar av förra säsongen och borde kunna säljas av och ersättas smidigare. det känns ibland som att Levys stil med hårda förhandlingar och sena transfers gör det svårare för laget än vad som är nödvändigt. Jag är nästan perverst imponerad över att de ifjol hade två bra ytterbackar på varje sida men det bör gå att byta ut Danny Rose, om inte det visar sig att han är tillbaka nu. Det jobbiga kanske ligger i att man inte vill sälja till konkurrenter och att de utländska klubbar som kan betala bra är ovilliga. Det gäller väl att lita på Pochettino som manager och klubbens förmåga att hitta dugliga ersättare. Vad det gäller Grealish vore han verkligen nyttig för Spurs. De saknar en del bredd på offensivt mittfält och Grealish var otroligt bra ifjol på en nivå han aldrig varit konsekvent på tidigare. Annars tycker jag man borde hittat en bättre spelare som avlasta Harry Kane vid detta laget. Sett till hans formsvacka efter skadan under våren och en lång sommar skulle han behöva mer vila inledningsvis. Kanske är Son en tillräcklig nödlösning men det kräver att Lamela håller sig frisk eller att Lucas Moura faktiskt spelar i Tottenham eller existerar vilket jag inte är säker på. I vilket fall är Tottenham ett av få lag som inte är i behov av värvningar för att de redan har en stark trupp. Det vore trevligt att se Harry Winks komma tillbaka!

Eliasson: Mitt twitterflöde den senaste tiden har bombarderats av kritiska kommentarer riktade mot Levy angående den uteblivna satsningen. Levy uppges ha svikit Pochettino med mera och visat en brist på ambition och snålhet. Men om Levy nu inte är ambitiös och samtidigt väldigt sugen på pengar, varför försöker han då inte casha in enorma summor på Harry Kane och Christian Eriksen exempelvis? Roten till Tottenhams framgång de senaste åren är knutna till ett långsiktigt arbete. Kontinuitet och stabilitet är nyckelord där spelare och tränare tilläts växa in i sina respektive roller. Och detta gör ju Tottenham till en tämligen unik toppklubb för stunden. Jag tycker det är ganska fascinerade att man lyckats knäcka den formeln att vara en fungerade toppklubb som ändå opererar mer som ett mittenlag. Jag tycker också det blir aningen snedvridet att hävda att man borde överge dessa metoderna och det tänket som trots allt har gjort det möjligt för Tottenham att etablera sig i toppen. Sedan så går det inte att komma ifrån att Tottenham har en väldigt stark och framförallt välkomponerad startelva. Dessa storklubbsvärvningar som folk kräver löper ganska stor risk att bli misslyckade. För det är ju typ spelare som ligger kring Luka Modrics kaliber man måste värva för att garanterat spetsa till startelvan. Allt under det riskerar mest att bli flashiga bänknötare i likhet med Barcelonas värvningar. Fast flashiga bänknötare är väl passande nog vad som egentligen behövs men det är inte det som folk är ute efter med sitt klagande. De spelarna som nämns i samband med Spurs (Grealish, Zaha mfl) är ju exakt vad de behöver, stadiga och mer kvalitativa backups för startelvan är redan stark nog. Kanske någon som sätter större press på Hugo Lloris med samt som Linhem säger en stabil Harry Kane-backup.

Hyllman: Det har blivit allt vanligare att värdera ett lags styrka och förmåga utifrån hur mycket som värvas under sommaren. Det är ett ganska fattigt sätt att se på fotboll. Tottenham har aldrig, åtminstone inte under Mauricio Pochettino, varit klubben som värvat särskilt mycket. Till stor del för att det inte behövs. Det finns en tendens att underskatta Tottenhams spelartrupp, dessutom finns det en benägenhet att glömma bort spelare som redan har värvats. Lucas Moura kom till exempel till Tottenham i januari och hade väl en rätt anonym vår i en ny klubb och en ny liga, men har under sommaren verkligen sett ut att kunna ta ett kliv fram och höja Tottenham. Mittfältet är brutalt starkt. Kanske är det framför allt mittförsvaret som behöver stadgas upp, i synnerhet om Tottenham till sist beslutar sig för att sälja Toby Alderweireld.

Titlar är den stora invändningen varje gång Tottenhams nuvarande lagbygge kommer på tal, avsaknaden av titlar. De har snubblat på gränsen till titlar flera säsonger i rad nu, liksom de har nosat på en rejäl europeisk cupframgång, likt Liverpool förra säsongen, som kanske skulle vara likvärdig. Är det här säsongen då Tottenham täpper igen käften på tvivlarna?

Eliasson: Egentligen är det väl ganska fånigt med pokaler av alla dess slag när man tänker efter. Mänskligheten är likt alla andra sorters varelser på planeten en simpel sort, vi behöver något materialistiskt att ta på som kan symbolisera vår framgång. Troféer blir ju som bestående stenblock som man alltid kan peka mot oavsett väderlek. För Tottenham liksom alla klubbar så är det viktigt av denna anledningen. Tottenham blir ju inte mer utav en etablerad toppklubb bara för att man vinner en inhemsk cuptitel men känslan hos gemene man kommer vara att man blir det. Sedan så har titlar små som stora en positiv effekt på spelartruppen med eftersom fotbollsspelare är människor i samma anda som oss övriga. Jag tror till exempel att Europa League-titeln som Simeone bärgade under sin första säsong med Atletico hade en positiv effekt på säsongen som kom efteråt som renderade i en ligatitel. Skulle vara intressant att se om någonting liknade skulle ske som resultat för Tottenham. För en titel oavsett storlek ger spelarna känslan att de befinner sig på rätt väg.

Hyllman: Det är ju så förbannat små marginaler, åtminstone när det kommer till cupspelet. Och när ett lag börjar häcklas för att ha misslyckats efter att ha förlorat en cupsemifinal så känner man kanske att häcklarna missar helheten eller väljer att blunda för helheten. Ungefär som de som häcklar Jürgen Klopp för att vara en loser efter att ha förlorat tre cupfinaler. Allt detta sagt, Tottenham måste täppa igen käften på tvivlarna, och deras allra bästa chans att göra det kommer vi hitta i någon av de båda cuperna. Till ligatiteln är de kanske kandidater men knappast favoriter. Däremot har de all potential i världen att göra ett avtryck i Champions League, vilket de i själva verket visade redan förra säsongen både i gruppspelet och i åttondelsfinalen mot Juventus.

Linhem: Jag tycker också tjötet om Spurs uteblivna titlar är ganska löjligt. Jag tror också Tottenham har goda chanser på en cuptitel eller längre avancemang i Europa än tidigare. Tror som sagt mest att Spurs kanske får en trög start men cuper avgörs inte förrän långt senare. De andra toppklubbarna har trots allt i hög grad dominerat det inhemska cupspelet. Om man ska vara jobbig kanske det här också det syns att Tottenham förlitar sig för mycket däruppe på Kane som välbehövligt bör få vila i en del cupmatcher. Tottenham har trots allt en fin historia av cuptitlar så varför inte tippa en FA-cupvinst? Ligacupen hoppas jag går till något mindre och roligt lag. Låt oss se typ West Ham i Europa League om inte ett Championship-lag, förstås. Leeds lär ju inte hunnit springa in i Bielsa-väggen innan Ligacupfinalen, eller? Spurs vinner FA-cupen och Vorm är helt briljant, får till och med spela finalen?

Hur går det då för Tottenham i ligan den här säsongen? Linhem har ju redan snuddat vid det där med VM-koma, men är det verkligen så mycket värre för Tottenham än för andra klubbar däruppe? Tottenham behöll sin plats bland topp fyra förra säsongen, trots Wembley med mera. Kommer de behålla sin plats bland topp fyra den här säsongen också?

Hyllman: Många fransmän, belgare och engelsmän i Tottenham, så de har så klart varit hårt drabbade av VM på så vis. Men vi kan samtidigt titta på klubbar som Chelsea, Man City och Man Utd och konstatera att även de har det rejält jobbigt med VM. Det är kanske Arsenal och Liverpool som har haft det lättast i det avseendet, och det kan ju visa sig väl så viktigt för dem över säsongen. Det blir som vanligt en tuff fajt om de sex topplatserna, men till sist tror jag nog ändå att Tottenhams väloljade maskin tar dem över strecket den här gången också. Tottenham slutar trea. – (3)

Linhem: Jag tror faktiskt att de många bäckarna små av VMs efterverkningar, nya arena, och Spurs sena affärer (antar jag) kommer påverka Spurs inledningsvis. Antagligen blir det lite Tottenham i kris-snack under augusti men sedan tror jag att Spurs återgår till det imponerande lag man varit i flera säsonger nu. Harry Kane får spela sig i form helt enkelt. Annars känns det väldigt likt förra säsongen. Dele Alli har säkert en bättre säsong än han får uppmärksamhet för och fortsätter utvecklas som spelare. Eriksen är fenomenal. Dembele lär fortsätta kanske tappa lite av det som gjorde honom så otrolig men inte tillräckligt för att sabba det där fina maskinrummet. Backlinjen går bra, både som trio och kvartett. Lloris är Lloris, jättebra med vissa misstag. Hoppas som sagt se Harry Winks tillbaka och att de hittar en passande backup till Harry Kane. Son är för bra i sin nuvarande roll för att flyttas på i nödfall. Bra i Europa och vinner en cuptitel. Slutar bekvämt trea och är hyfsat länge med i denna inte helt obefintliga titelstriden. – (3)

Eliasson: Egentligen så befinner sig mina tankar på en liknande bana som de flestas där tredjeplatsen är go-to för Tottenham. Men det blir ju så väldans tråkigt och ensidigt om alla tippar lika så jag tar motvilligt på mig rollen som negative Nancy i denna skara. Jag tänker mig att toppen i år kommer vara mycket tajtare och jämnare än tidigare där tredjeplacerade och sjätteplacerade laget kan komma att skifta plats med varandra under de sista två omgångarna. Och på grund av detta så löper Tottenham risken att dra det kortaste strået om inte annat för detta eviga käbblet inom deras egna supporterled om vilken enastående förlorarklubb de är. Detta skulle också ha dystra konsekvenser för oss övriga stackare då detta skulle leda till en hel drös med artiklar och krönikor i bland annat svensk sportmedia beskrivande Tottenhams förlorarkultur. Detta eftersom antalet Tottenhamsympatisörer inom den svenska journalisteliten är på en närmast överdriven nivå. Skulle man även som i mitt tips sluta efter Arsenal i tabellen så kommer ju kanonjärernas lasagnetjabbel att upptas återigen vilket kommer väcka kräksmak (passande nog) hos en. Förhoppningsvis så lyckas Pochettino motverka allt detta genom att plocka hem en cuptitel innan säsongen summeras så man slipper gå i idé i björngrottan efter säsongen. Tottenham slutar sexa. – (6)