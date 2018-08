Vi är nyfikna - Watford 2018-19

Watford, eller Ken Semas Watford som de förmodligen mest av allt kommer heta den här säsongen, har alltså värvat svensk nästan-landslagsspelare. Många hade kanske gissat på Swansea istället för Sema. Hur ser chanserna ut för Sema att lyckas i Watford?

Eliasson: Jag skulle ljuga om jag skrev att jag var optimistisk. Ken Sema är ju ingen råtalang på samma sätt som Fredrik Ljungberg, Emil Forsberg, Zlatan eller Rasmus Elm för att nämna några. Det fanns en anledning till att han aldrig riktigt fick chansen i Norrköping som annars är en ganska bra klubb för unga spelare. Sema har en framstående egenskap som i mitt tycke är på en hög nivå även med internationella mått mätt och detta bevisade han ju även i Europa League. Och detta är hans teknik när bollen ligger limmad längs foten och förmågan att ta sig förbi sin försvarare i en mot en-situationer. Som jag förstått det så har Sema alltid varit duktig på detta men tidigare haft problem med sin slutprodukt. Det är sällan det lett till någonting substantiellt så att säga. Östersunds värvningsstrategi går ut på att finna spelare som har väldigt utstående färdigheter likt Sema och sedan sätter man dem i en spelmodell så att den egenskapen framhävs samtidigt som spelarens tillkortakommanden minimeras. Påminner om hur jag beskrev Southamptons tillvägagångssätt tidigare. Frågan är hur väl Sema passar in i Watford? Drömflytten för Sema för att ta nästa steg i karriären hade ju annars varit att följa med sin jedimästare Potter till Swansea. Den klubben i Premier League annars som hade passat honom bäst i mitt tycke hade varit Bournemouth då Howe tillhör liknande kategori av tränare som Potter. Linhems beskrivning av Deulofeu passar ganska väl in på Sema med så det är därför han förmodligen värvats för att fylla rollen som mindre beprövad backup med liknande färdigheter.

Linhem: Jag har ingen större koll på Allsvenskan (som Blåvittsupporter är det till stor del självbevarelsedrift) men Östersunds framgångar däruppe i norr har inte gått obemärkt förbi. Ken Sema är en spännande spelare och det skulle vara väldigt kul om han var framgångsrik i Watford (och fick chansen i landslaget). Steget från Allsvenskan är dock väldigt stort och det finns en del konkurrens. Kan Watford balansera både Sema och deras dyrare förvärv Deulofeu i samma lag? Samtidigt som Deeney, Gray, Pereyra med flera gör upp om de få offensiva platserna som finns tillgängliga. Jag är också intresserad av hur den andra svensken Pontus Dahlberg, en ung målvakt från Älvängen (”fel sida älven” om man är från Kungälv), som redan som tonåring gjorde avtryck i Allsvenskan med IFK Göteborg. Han lär inte konkurrera ut Ben Foster (tillbaka i klubben där han släppte in en frispark från målvaktskollegan Paul Robinson) denna säsong men chansen är god att han kan ta en ordinarie målvaktströja om några säsonger. Särskilt om det likt för Nordfeldt i Swansea sker en nedflyttning som ger honom möjligheten. Svenskklubben Watford kan bli en av få vänligare saker man kan säga om Watford denna säsongen.

Hyllman: Tror det blir tufft för Ken Sema i Watford och inte blir det mindre tufft av att det förmodligen kommer bli tufft för Watford i Premier League också. Ett lag som hotas av nedflyttning kommer vara väldigt benäget att hela tiden spela sina starkaste och tryggaste kort, och det är i det här läget inte Sema. Å andra sidan, har jag fel blir inte många gladare över den saken än jag. Sedan ska man kanske komma ihåg att det kommer fler säsonger efter denna, så Sema har så klart alla chanser i världen att lyckas i Watford även om det inte blir någon braksuccé redan den här säsongen.

Det finns många sätt att utmärka sig på i Premier League. Vissa vinner ligan, andra siktar på att vinna netspend-tabellen, ytterligare andra gör sig ett namn genom att hela tiden sparka sina managers. Hur bedömer vi Javi Gracias chanser att inte bara inleda utan även avsluta denna Premier League-säsong med Watford?

Hyllman: Fanken vet. Det finns en viss benägenhet att gnälla överdrivet mycket på Watford för detta. Sanningen är att deras två senaste manageranställningar har de åtminstone haft ambitionen att göra det lite mer långsiktigt. Det fanns en fin tanke med Walter Mazzarri, men till sist var han bara inte gjord för engelsk fotboll, och vad man möjligen kunde säga om den saken var att det var inte särskilt svårt att förutse. Marco Silva var en mer inspirerad anställning och det var väl till sist inte Watfords fel att det blev som det blev med honom, och där kan man nog inte ens hävda att Watford borde ha förutsett det hela. Med andra ord, jag tror Watford absolut planerar hålla fast vid Javi Gracia, men om säsongen börjar spåra ur så kommer det å andra sidan vara alldeles för lätt för dem att falla tillbaka i ett redan upptrampat spår. Det enda positiva man kan säga om den saken är att åtminstone har Watford ännu inte ramlat i fällan att ringa upp någon av de gamla brittiska manageruvarna. Allardyce, Moyes eller Pardew i Watford… Huvva!

Eliasson: Pozzoregimen har visat upp en större ovilja än tidigare när det gäller att sparka tränare. De har nog börjat insett att det inte är en sådan hållbar strategi på längre sikt. De mest framgångsrika tränare under Pozzos tid har ju varit dem som just tillåtits sitta kvar en stund (Guidolin och Spalletti). Ifjol verkade man hoppas på att Massimo Oddo skulle lyckas vända på förlustsviten i Udinese och väntade nästan lite för länge innan man sparkade honom. Jag tror Gracia kommer ha lite förtroendekapital i början och håller man sig borta från den absoluta kriszonen med hyfsat avstånd så kommer han att sitta kvar säsongen ut tror jag. Annars är väl den mest intressanta aspekten med Watford just att spekulera i vilken deras nästa tränare blir. Den misslyckade förbundskapten Gian Piero Ventura som fortsatt lever i exil har nämnts som en potentiell kandidat i flera omgångar nu och han finns nog på kortlistan. Vincenzo Montella väntar fortfarande på tränarkarriären ska börja flyga och Watford lär ses som en värdig risk att ta. För att fortsätta på något av ett Sevillaspår så kan gamle Joaquin Caparrós segla upp som en möjlig kandidat. Om Rijkaards gamle assistent Sacristán skulle misslyckas med att axla Pablo Machíns blytunga mantel i Girona så kan jag även se honom dyka upp Watfords tränarbänk senare under säsongen.

Linhem: Man undrar om Watford med mening rekryterar managers som är billiga och enkla att sparka. Varken spelare eller managers blir alltför långvariga i klubben som en gång i tiden hade engelsk fotbolls mest sympatiska ägar- och tränarkombo i form av Elton John och Graham Taylor. Nu är man snarare kända för ägarna Pozzos nätverk av klubbar och anfallare dömda för misshandel (Deeney och Marlon King). Dessvärre är man inte ens spännande på planen. Det Javi Gracia lyckats med är dock att täta till en redan ganska stabil defensiv. Hans stora chans är att hålla kvar Watford är att försvaret fortsätter hålla tätt och att några av de offensiva spelarna löser offensiven. Det fanns faktiskt goda tecken ifjol på att Pereyra och Andre Gray kan åstadkomma mer konkret än vad som blev av ifjol. Å andra sidan lär inte Doucoure fortsätta smälla dit långskott med samma frekvens. Deeney är fortsatt användbar men man kunde antagligen ersätta honom med en bättre spelare när många andra lag var intresserade av honom. Jag tror för Watfords del att detta är en säsong där det kan bli svårt att bara försöka försvara sig till säkerhet och en hyfsad säsong ifjol kan vara väldigt lite värt när många andra lag blir klart bättre. En spelare som Deulofeu har mängder av talang men inte tillräckligt med slutprodukt för att bara en offensiv utan andra stjärnor. Det vore väldigt trevligt om Will Hughes fick mer speltid och friare tyglar på mittfältet denna säsongen.

Watford har haft en och samma tendens i flera år nu; inled säsongen starkt, avsluta säsongen mycket svagt men lyckas på håret parera nedflyttning tack vare sin starka start. Är det en tendens som kommer hålla i sig eller kommer vi se ett annat Watford den här säsongen?

Linhem: Jag vet inte hur Watfords säsong på ett mer nyanserat sätt än att de kommer få det svårt. Richarlison må ha åstadkommit ganska lite konkret i poäng men han var likväl deras bästa offensiva spelare, som borde gjort mer mål. Inget har förändrats till någon större grad vilket säkert kan vara användbart i början när alla andra letar efter sin bästa skepnad. Tror dock utan tvekan att Watford är ett av flera lag inblandade i striden om att få (äran) att spela i The Championship. Det är inget dumt kollektiv men spelare av högre kvalitet saknas. De lär se sig passerade av två nykomlingar och ett ganska liknande lag som Brighton ser klart starkare ut. Kanske underskattar man Watford för att de olikt en tonårskilles plånbok är helt profillösa. Heurelho Gomes är en utgången profil möjigen. Förhoppningen finns på flera spelare som Deulofeu, Will Hughes, Ken Sema, eller för den delen Ben Wilmott som ifjol var en de mest lovande spelarna någonsin iklädd en Stevenagetröja (häll ut lite åt Dean Parrett). Kanske är Javi Gracia tillräckligt bra för att hålla kvar Watford men mina pengar ligger på att Watford som vanligt hittar en ny billig sydeuropeisk manager lagom till säsongsavslutningen.

Hyllman: Tvivlar på att tendensen håller i sig. Istället tror jag att vi kommer få se ett mer stabilt Watford, som håller sig runt ungefär en och samma nivå mest hela säsongen, på gott och på ont. Frågan är bara vid vilken nivå, eller om det är mest gott eller mest ont? Det är kanske den senare frågan, men på det stora hela tror jag det är positivt för Watford att slippa de tvära kasten mellan å ena sidan förhoppningar om europeiskt cupspel under hösten och farhågor om nedflyttning under våren. Det borde ge dem en vettigare utgångspunkt från vilken de kan värdera var de faktiskt befinner sig.

Eliasson: Svårt att se en rivstart från The hornets även om de har ett hyfsat inledande spelschema. Jag tror på en riktigt säsong tuff säsong som helhet. Watford konkurrerar med klubbar som mer eller mindre har kört raka motsatsen till strategi som dem. Många tränare som fått bygga sina egna elvor och som sitter på ett stort förtroendekapital medan Watford sitter på ett litet virrigt bygge som i bästa fall kan ses som en billig Monchi-konstruktion som man köpt från en loppmarknad. Man har också sett en större trend med tränarbyten mitt under säsongen som inte ger någon större positiv effekt. Och detta talar ju inte till Watfords fördel heller för den delen.

När man tänker på anonyma Premier League-klubbar vars enda kännetecken är att de håller sig kvar i Premier League utan att egentligen uträtta något, och inte heller utmärker sig i cupspelet, så ligger Watford nära till hands. Vilka är Watfords chanser att ändra på detta den här säsongen – med andra ord, hur går det för Watford?

Eliasson: Precis som ifjol när det blev förhållandevis etablerade Premier League-klubbar som fick tacka för sig så kommer det bli några klubbar i år som tidigare tagit sin PL-status lite grann för givet som kommer fajtas kring strecket. Den stora ångestkampen kommer att stå mellan Southampton och Watford. Och i den kampen så kommer jag att hålla på de rödvitrandiga helgonen då Pozzo för mig ofta framstår som en Mike Ashley-typ som dock besitter en mycket djupare förståelse för hur fotboll fungerar. Jag tror ta mig tusan dock att det blir Watford som lyckas få fastare greppet kring räddningslinan. Jag tror man plockar in en ersättare till Gracia mot sluttampen av säsongen då det börjar se riktigt mörkt ut. Jag tippar på Montella och jag tror han kommer att byta spelsystem och slänga in någon oprövad kuse (Sema?) och så lyckas man på ett nästan obegripligt sätt mirakelrädda kontraktet i sista omgången. Men frågan som kommer ställas efteråt är om Watford bara har lyckats fördröjt det oundvikliga. Watford slutar på plats sjutton. – (17)

Hyllman: Jag tror väl tyvärr inte att Watford kommer vara så värst mycket mindre anonyma efter den här säsongen. I cupspelet tror jag inte Watford har så värst mycket att hämta. Dels är de helt enkelt inte tillräckligt starka för det. Dels tror jag de kommer ha annat fokus på säsongen. Kommer det ha någon större betydelse för ligaspelet? Tveksamt. Watford kommer få det besvärligt i ligan den här säsongen och förhoppningsvis för deras skull blir det inte värre än så. Jag tror dock Watford har kvaliteten att hålla sig kvar. De slutar på sextonde plats. – (16)

Linhem: Det är väldigt sant. Watford är dessvärre ganska anonyma. Det positiva är förstås att man inte är uppseendeväckande dåliga och att det ofta kan vara bättre att vara ett defensivt stabilt ”tråkigt lag” istället för att vinna mer hjärtan än poäng med underhållande fotboll (i vilken mening jag ständigt oroar mig för Fulham och Bournemouth). Dock tror jag att i en av mig förväntad tuff nedflyttningsstrid att Watford drar det kortaste strået. Southampton känns på något sett lite mer kompetenta, även om skillnaden är minimal. Jag tror Watford förlitar sig för mycket på kompetenta men begränsade spelare och saknar matchvinnare. De har inte enorma resurser men deras investeringar är inte särskilt imponerande. Likt flera andra lag kanske man borde försöka hålla sig kvar med mer än minsta möjliga marginal. Hur bra är Ben Foster fortfarande? Vilka är ens Watfords nyckelspelare? Jag tror Watford åker ur och att den Beppe Sannino-typ som tar över efter Javi Gracia inte riktigt får den nya managereffekten som krävs denna gången. – (18)