De tio bästa värvningarna till Premier League 2018-19

Fönstret är stängt i England och således tidigare än någonsin tidigare kan vi göra den årligen traditionella sammanställningen över de tio bästa värvningarna till Premier League, till och med innan ligasäsongen startar. Den moderna fotbollen har ju alltmer urartat till att handla snart lika mycket om vilka som ”värvar bäst” som om var man slutar i tabellen, så sådana här listor brukar ju vara populära.

Det är som nästan säger sig självt en förhandssammanställning. Det handlar alltså om hur vi på förhand, med vad vi vet om spelarna och om klubbarna inför säsongen, och vad vi på rimliga grunder kan tro om spelarna under den kommande säsongen, tror att dessa värvningar kommer prestera. Mycket kan självfallet hända under säsongen som leder till att dessa bedömningar inte blev till verklighet, men det är en senare fråga.

Att betygsätta värvningar är inte enbart att betygsätta spelare. Värvningar handlar också om vad klubben faktiskt behöver och vilka alternativ de valde mellan. En bra värvning för mig består av några olika komponenter. Ett, det är en bra och helst också utvecklingsbar spelare. Två, spelaren fyller ett behov och en funktion för laget och kan även förväntas lyfta laget. Tre, det får gärna vara en smart värvning som visar att klubben ”tänkt till”.

Här är mina tio bästa värvningar till Premier League 2018-19:

(10) Jefferson Lerma, Bournemouth

Bournemouth har gjort tre säsonger i Premier League utan att riktigt se ut som om de egentligen hör hemma där. En fråga har alltid varit vad Bournemouth behöver göra för att ta nästa steg i sin utveckling och ett givet svar har alltid varit mer muskler och mer spetskvalitet på mittfältet. Detta är precis vad Bournemouth nu får med Lerma, en stark colombiansk landslagsmittfältare som gjort succé med Levante.

(9) André Schürrle, Fulham

Tysk forward av nära nog landslagskvalitet. En spelare som omedelbart bör ge Fulham den offensiva spets och slutprodukt som laget för allt sitt fina spel fram till straffområdet trots allt har saknat i viss utsträckning. Kan komma att skapa ett väldigt fint samarbete med Aleksandr Mitrovic. Gör även att trycket på Ryan Sessegnon avlastas. Rent formellt ett lån på två år från Dortmund.

(8) João Moutinho, Wolves

En värvning som slog ned som en bomb under sommaren, där Wolves alltså för en mycket billig peng värvar Moutinho från Monaco. En världsspelare som även om han har kommit uppåt i åldern ändå inte baserar sitt spel på fart, utan på spelförståelse och passningsskicklighet, egenskaper som knappast blir sämre. Verkar dessutom ha ett kynne som bäst passar klubbar av Wolves storlek.

(7) Max Meyer, Crystal Palace

Det går inte att komma ifrån att Meyer är något av ett osäkert kort, givet att han gjorde sig omöjlig i Schalke. Det förändrar emellertid inte heller att han för bara något år sedan sågs som en av Bundesligas främsta mittfältstalanger. Crystal Palace behövde förstärka sitt mittfält efter förra säsongen och att de lyckas landa en sådan här spelare med sina tydliga finansiella restriktioner är riktigt stor och smart transferbusiness av dem.

(6) Alisson Becker, Liverpool

Högt värderad målvakt med väldigt gott renommé efter förra säsongen. Liverpool betalar möjligen för den äran men får också en av världens bättre målvakter, åtminstone en av världens bästa tillgängliga målvakter. Givet målvaktssituationen även en värvning som Liverpool verkligen behövde göra hellre än att låta någon missriktad stolthet styra. Bättre som målvakt och något som kan ge hela laget och försvaret större trygghet än förut.

(5) Felipe Anderson, West Ham

Är brassen Felipe Anderson spelaren som ska bli det kreativa navet för West Ham, en spelare laget har saknat under en längre tid, annat än möjligen under säsongen med Dimitri Payet?! Definitivt en spelare kapabel att lyfta West Ham minst en nivå och en värvning som visar att ägarna har slutat mucka runt som så ofta förr. Kan omges med viss osäkerhet men en spelare som storklubbarna nosat på under och över längre tid.

(4) Lucas Digne, Everton

Kom med ett strålande renommé till Barcelona och har alls inte varit oäven under sin tid med Barcelona. Om nu Barcelona hade andra tankar på den positionen så är det så klart ett perfekt läge för en klubb som Everton att dra nytta av situationen. Everton ägnade mest hela förra säsongen i skrikande behov av en vänsterback och här har de värvat en vänsterback av potentiell världsklass.

(3) Rui Patricio, Wolves

På tal om att dra nytta av situationer. Sporting mer eller mindre imploderar och rappa som dopade höns var Wolves där och nöp en portugisisk landslagsmålvakt i Rui Patricio, en smått strålande värvning. Inte minst givet att just målvaktspositionen var en av lagets tydliga svagheter även under förra säsongen. Steget från John Ruddy till Rui Patricio känns minst sagt väldigt stort och ger Wolves en helt annan auktoritet.

(2) Jorginho, Chelsea

Fantastisk mittfältare som varit en helt avgörande beståndsdel i Napolis framväxt under de senaste åren i Serie A. Strålande passningsspelare och med Maurizio Sarris ankomst till Chelsea och implementeringen av dennes spelidéer i en helt ny spelartrupp i en mycket tuffare ligasituation kan det visa sig ovärderligt med en speldirigent som kan Sarris fotboll som rinnande vatten. Även ett plus att ha hållit honom borta från Man City.

(1) Jean Michael Seri, Fulham

Det är lite speciellt när en spelare ena dagen ryktas till Barcelona för att nästa dag presenteras som klar för Fulham. Oavsett vad man än anser om Seri i Barcelona så är det en fantastisk värvning för Fulham, Seri har varit strålande i Nice de senaste åren och en av Ligue 1:s bästa mittfältare. Tuff, positionssäker, bra spelförståelse och utmärkt bollkontroll, en jätteförstärkning som ger Fulhams mittfält en helt ny stadga.

Bubblare:

Naby Keita, Liverpool

Alireza Jahanbakhsh, Brighton

Fred, Man Utd

Bernard, Everton

Lucas Torreira, Arsenal

:::

TRANSFERKOLLEN

Lucas Perez, Arsenal till West Ham. Uppenbart talangfull anfallare som aldrig riktigt fick någon chans i Arsenal av Arsene Wenger. Har både möjligheten och kvaliteten att få sin upprättelse med West Ham som behövde lite mer slutprodukt i sitt lag utöver endast Javier Hernandez. Ingen spektakulär värvning, men en smart värvning. Väl godkänd – (+++)

Filip Benkovic, Dinamo Zagreb till Leicester. Ung kroatisk mittback som värvas för icke ringa pengar. Helt klart en spelare först och främst för framtiden även om det fick många att gå igång på om Benkovic skulle ersätta Harry Maguire. Vem vet, det kanske han ska, men det är i vilket fall som helst inte tanken att han ska göra det redan den här säsongen. Godkänd – (++)

Victor Camarasa, Real Betis till Cardiff (lån). I fönstrets elfte timme bestämmer sig Cardiff ändå för att värva och det blev en spansk mittfältare från Betis på lån. Det är väl lite så att man undrar om det var en värvning som verkligen har passerat Neil Warnocks skrivbord, men kanske är jag aningen överdrivet skeptisk. Men jag har fantastiskt svårt att se den här värvningen ge något avtryck alls. Underkänd – (+)

Sergio Rico, Sevilla till Fulham (lån). Fulham har redan värvat en målvakt denna sommar i form av Fabricio från Besiktas, men känner tydligen att de behöver ytterligare förstärkning åtminstone på bredden. Inte så mycket att säga om den saken egentligen, en värvning som nog i slutänden inte kommer betyda särskilt mycket alls för Fulham den här säsongen. Godkänd – (++)

Federico Fernandez, Swansea till Newcastle. Det var Ragnar Klavan som Rafa Benitez sades helst av allt vilja ha, men Newcastles styrelse sa nej och plockade istället på eget bevåg in Fernandez från Swansea. Så går åtminstone skrönan och Fernandez riskerar i så fall ha blivit en pjäs i ett pågående maktspel inom sin nya klubb. Inte det bästa läget att befinna sig i. Kompetent försvarare, men inte mycket mer. Godkänd – (++)

Leander Dendoncker, Anderlecht till Wolves. Det är bara att ruska på huvudet åt Wolves aktiviteter den här sommaren. En nykomling som nästan värvar som en storklubb. Vad tänker exempelvis Tottenham? Förstärker defensivt mittfält i Wolves och bildar tillsammans med Ruben Neves och João Moutinho ett mycket välbalanserat mittfält av hög kaliber. Med beröm godkänd – (++++)

Harry Arter, Bournemouth till Cardiff (lån). Dagarna börjar bli räknade för Arter i Bournemouth som till sist alltså har beslutat sig för att uppgradera sitt mittfält. Istället blir det åtminstone den här säsongen Cardiff för Arter, som onekligen borde kunna ge lite mer spelskicklighet till deras mittfält. Men ska bli intressant att se hur Arter ställer om från Bournemouths fotboll till Cardiffs ”fotboll”. Godkänd – (++)

Bernard, Shakhtar Donetsk till Everton. Fantastisk värvning av Everton på fri transfer, en mycket kreativ och spelintelligent ytterforward. Det går alltid att undra hur mycket sanning det ligger i påståenden att klubbar som Chelsea och Milan ska ha ryckt i honom men den typen av klubbar borde ha varit intresserade av Bernard. En rejäl kvalitetshöjare för Everton. Berömlig – (+++++)

Carlos Sanchez, Fiorentina till West Ham. En av få värvningar Aston Villa faktiskt gjorde mot slutet av sin tid i Premier League som inte var alldeles dum. Har sedan dess snurrat runt i Fiorentina och på lån i Espanyol. Dynamisk defensiv mittfältare som kanske inte gjorde allra bäst reklam för sig i VM med Colombia, men å andra sidan hårt att klandra honom så mycket för den saken. Väl godkänd – (+++)

Yerry Mina, Barcelona till Everton. Omtalad mittback detta som Barcelona framför allt gör sig av med på grund av EU-kvoter. Oklart om engelska klubbar hade varit riktigt lika intresserade av Mina om det inte varit för VM, men det betyder inte att Mina inte är en bra mittback, om något så tvärtom. Kan tvärtom visa sig passa alldeles utmärkt för ett lag just som Everton. Dokumenterat bra på fasta situationer. Med beröm godkänd – (++++)

Isaac Mbenza, Montpellier till Huddersfield (lån). Det verkar som om Huddersfield åtminstone tog sitt förnuft till fånga till hälften. De lånar istället Mbenza med en option att köpa honom efter säsongen om värvningen visar sig lyckad. David Wagner ville värva ett offensivt alternativ sedan Huddersfield släppt Tom Ince till Stoke, och det blev alltså Mbenza. A shot in the dark. Godkänd – (++)

André Gomes, Barcelona till Everton (lån). Fantastiskt kreativ mittfältare som hade stora dagar med både Benfica och Valencia innan Barcelona för några år sedan fick upp ögonen för honom och värvade honom. Där har han inte alls hittat sin plats. Kan han hitta tillbaka till sig själv i Everton, vilket med speltid och tränarens förtroende är mycket möjligt, då har Everton värvat en guldklimp. Med beröm godkänd – (++++)

Andre-Frank Zambo Anguissa, Marseille till Fulham. Mittfältare från Ligue 1, det verkar vara Fulhams favoritprojekt den här sommaren. Anguissa är en bra värvning även det, ordinarie mittfältare i Marseille och kamerunsk landslagsman. Möjliga invändningen är att det börjar bli lite tjockt på det där mittfältet nu, men å andra sidan finns nu kraft och teknik i en härlig blandning. Väl godkänd – (+++)

Joe Bryan, Bristol City till Fulham. Vänsterback som hade en riktigt bra säsong med Bristol City förra året. Först kom Middlesbrough med ett bud, sedan såg det ut att bli Aston Villa som även de kom med ett bud, och för den relativt låga summan kunde man undra varför ingen Premier League-klubb nappade. Till sist blev det Fulham som nappade och det var nog klokare än ännu ett lån av Matt Targett. Väl godkänd – (+++)

Kurt Zouma, Chelsea till Everton (lån). Har länge tyckt Zouma är en spännande mittback och det är ett litet mysterium varför Chelsea inte har gjort mer med honom. Hade ingen lätt tid med Stoke, men det hade å andra sidan ingen, och lite fundering kan man ha angående hans fitness efter dennes allvarliga skada. Men som lån betraktat ett bra komplement till Evertons backlinje. Godkänd – (++)

Caglar Soyuncu, Freiburg till Leicester. Väldigt lovande turkisk mittback som har gjort två starka säsonger med Freiburg. Leicester fortsätter förnya och uppgradera sin backlinje och givet att Soyuncu är den andre mittbacken Leicester värvade på deadline day så är det ändå en aning förvånande att de fortfarande har Harry Maguire kvar i klubben. De har många mittbackar nu. Väl godkänd – (+++)

Martin Montoya, Valencia till Brighton. Inte riktigt lika spektakulärt som när Barcelona gör det kanske men det var en fin kapning Brighton svarade för givet att Fulham mer eller mindre redan hade Montoya i säng. Meriterad högerback från Valencia med bakgrund i just Barcelona. Fin förstärkning till högerbacken för Brighton, ett kvalitetskliv uppåt om Montoya håller vad han lovar. Med beröm godkänd – (++++)

Luciano Vietto, Atlético till Fulham (lån). Det är tufft att slå sig fram som anfallare i Atlético Madrid och följaktligen har det varit mycket lån för Vietto de senaste åren, först i Sevilla och sedan i Valencia. Både Sevilla och Valencia har haft köpoptioner de valt att inte utnyttja. Talangfull anfallare men känns inte som mer än en backup-spelare för Fulham, men å andra sidan en bra backup att ha. Väl godkänd – (+++)

Domingos Quina, West Ham till Watford. Lyckades inte slå sig fram i Chelsea vilket fick honom att flytta till West Ham. Lyckades inte slå sig fram i West Ham och därför flyttar han nu till Watford. Svårt att se Quina göra något större avtryck i Watford heller men det går inte att blunda för att det är en spelare med talang och som i rätt miljö fortfarande är ung nog att kunna blomma ut. Godkänd – (++)

Jordan Ayew, Swansea till Crystal Palace (lån). Har varit okej men knappast strålande för vare sig Aston Villa eller Swansea. Svårt att se honom vara särskilt strålande när han nu ska försöka sig på livet i sin tredje engelska klubb. Men Crystal Palace har inte riktigt möjligheten att vara kräsna och då blir det ofta den här typen av långskott man tvingas fästa sina hopp vid. Godkänd – (++)

Danny Ings, Liverpool till Southampton (lånköp). Tydligen ville Southampton hitta fler anfallare och på sista dagen betalar de alltså närmare £20m för Danny Ings som knappt har rört en fotboll de senaste åren. Positivt för Liverpool naturligtvis men det känns minst sagt som en rejäl chansning av Mark Hughes och av Southampton, där man lite undrar vad som hänt med deras scouting. Underkänd – (+)

Timothy Fosu-Mensah, Man Utd till Fulham (lån). Talangfull försvarare som kan placeras i den spelande kategorin, vilket borde passa alldeles utmärkt in i ett Fulham som så uttryckligen vill hålla bollen inom laget och bygga upp spelet bakifrån. Utmärkt möjlighet för Fosu-Mensah att utvecklas vidare, och det här är ett lån som borde passa honom bättre än förra säsongens lån till Crystal Palace. Väl godkänd – (+++)