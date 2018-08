Vi är nyfikna - Wolves 2018-19

Wolves vann Football League tämligen övertygande och överlägset förra säsongen och satsar onekligen stort inför Premier League-starten. Det finns till och med prat om en ny eller i alla fall större arena. Är det i själva verket startsträckan för en ny (nygammal?) engelsk storklubb vi ser för tillfället?

Eliasson: Jag kommer försöka fokusera på de negativa tankarna som bollar runt i mitt huvud och förstärka dem så att detta inte blir för mycket av ett kramkalas. Det borde vara svårare i min mening att se på Wolves som en sympatisk underdog med ambitioner när det är en karaktär som Jorge Mendes som sitter vid förarsätet. Mendes är ju förmodligen den mest inflytelserika av de mafiosi liknande superagenterna inom fotbollsvärlden. Jag ser mer Wolves som ett gammalt ikonisk casino där maffian nyss gått in som investerare med avsikten att återigen göra det till Las Vegas inneställe. Om Wolves var en känd hollywoodrulle så hade de varit Martin Scorseses Casino snarare än Rocky. Men för att besvara frågan så har ju Wolves en bra grund att bygga vidare på men man borde nog ändå komma ihåg hur det gick i Valencia när Mendes försökte med samma sak där. Han tillsatte ju även där polaren Nuno på tränarbänken och majoriteten av värvningarna var hans egna klienter och många kom från den portugisiska ligan. Det gick riktigt bra första året vilket skapade en hel del förhoppningar inför framtiden. Men så kom det svåra andra året där allt sakteliga började falla samman. Det är nog lättare att undvika den sortens kapsejsar i Wolves då det är en mindre klubb. I Valencia så vände sig supportrarna emot Mendes men hans ställning hos Vargarna är mycket, mycket starkare tack vare att han tog dem ur deras Championshipdvala. Men konkurrensen i Premier League är benhård och det är många klubbar som satsar för att ta sig uppåt så Wolves gör nog bäst i att planera för det ”långa spelet”.

Hyllman: Det kan mycket väl vara så. Wolves satsning är extremt imponerande även om vi inte skulle ta med i beräkningen att de trots allt i nuläget bara är en nykomling i Premier League. Att de redan i det här läget planerar för att bygga en ny arena alternativt bygga ut Molineux upp till en kapacitet närmare 60,000 visar på att det är ett tänk som sträcker sig betydligt längre än bara något år eller två framåt i tiden. Wolves har lyckats uppnå en mycket lyckad symbios mellan ägare, klubb och agent, en modell som visat sig framgångsrik och som flera andra klubbar nog skulle kunna tjäna på att tillämpa även de.

Linhem: Wolves är kanske det mesta intressanta laget i Premier League på flera år. Dels är man en ovanligt stark Championship-vinnare (inte lika bra som Reading 2005-06 dock), dels är man manifestationen av Jorge Mendes makt som fotbollsagent, dels ett lag med en väldigt tydlig taktik, och i stort sett en portugisisk storklubb/enklav i England. Tanken på Wolves som den sjunde stora elefanten är väldigt intressant. Då Mendes och ägarna är så insyltade i varandras affärer kan man tänka sig en framtid där de alltid kan locka bättre spelare än vad deras prestationsnivå i sig inte förtjänar. Vilka spelare skulle de inte kunna värva ifall de skulle ta sig till Europa League? Motfrågan är dock hur många spelare som inte riktigt är bra nog för Atletico Madrid finns det och finns det ett tydligt tak för den sortens transferstrategi? Går det att bli bättre än en kopia av Benfica? Det vore väl också fint om just Wolverhampton fick återupprepa sina 50- och 60-tals framgångar. Liksom då kan man också säga att spelet nu är byggt på ett disciplinerat kollektiv och ett ganska direkt spel, även om ingen skulle benämna det ”kick and rush”.

Rui Patricio, João Moutinho, Adama Traoré, Jonny Castro Otto, innan dess spelare som Ruben Neves, Willy Boly och dessutom pratas det under deadline-dagen om Leander Dendoncker och kanske även Oleksandr Zinchenko. Herre! Gud! Totalt har Wolves spenderat närmare £100m detta fönster. Finns det i själva verket en risk att det blir för mycket av det goda?

Linhem: Jag hade varit mer orolig om jag inte blivit så övertygad av Espirito Santo ifjol. Samtidigt känns det som att det är spelare som passar in i hur Wolves spelar. Adama Traore är en otrolig dribbler och lyckades faktiskt under våren att ära de ytterbackar han nyss förnedrat med poäng. Han lyckades nästan med dubbelt så många dribblingar än någon annan i Championship och han var i stort sett lika framgångsrik den lilla tiden han spelade i PL med Boro senast. Han passar i Wolves just för att de i hög grad är ett snabbt kontringslag där topptrion måste göra det på egen hand i sista tredjedelen. Det hjälper förstås också att det är Ruben Neves eller Moutinho som startar de där kontringarna. Johnny Castro kan spela på både kanterna vilket lär vara behövligt då Matt Doherty drog ett rejält lass på högerkanten ifjol och de sålde förra årets assistkung Barry Douglas. Jag har dock höga förhoppningar för Wolves unga vänsterback Ruben Vinagre som antagligen spelat mer redan ifjol om inte Barry Douglas varit oväntat otrolig. Jag tror också att många värvningar är nödvändigt just för att de använde så få spelare ifjol och redan tappat några av dem. Det finns små frågetecken kring vem som ska vara Wolves tredje mittback, de har tio mittbackar om man räknar med Romain Saiss då de inte lånat ut några av de som var ute på lån ifjol, om Neves och Moutinho passar ihop utan en mer fysisk bollvinnare, eller om deras två viktiga inhemska startspelare faktiskt är bra nog.

Hyllman: Det är ett fruktansvärt imponerande transferfönster av Wolves, det måste man säga. Några av namnen på spelarna är sådana att man hade tyckt det varit riktigt bra värvningar också om de gjordes av någon av de sex stora klubbarna. Om Wolves och Nuno Espirito Santo får ihop detta till en fungerande helhet så har det potential att bli fruktansvärt bra. Under fönstrets första två tredjedelar kände jag ingen oro utan bara beundran. Under den sista tredjedelen har däremot tanken smugit sig på om det möjligen börjar bli lite för många nya spelare på en och samma gång, att Wolves kanske hade vunnit på att skynda lite mer långsamt. Möjligen tog det fart i och med beslutet att sälja Barry Douglas till Leeds, en av lagets bättre spelare förra säsongen. Men det börjar även bli väldigt många nya kockar, inte minst på mittfältet, och det är inte säkert att det blir så mycket bättre soppa för den sakens skull.

Eliasson: Jag blev lite förvånad och lite besviken att inte Wolves värvade in portugisiska landslagsmannen och gamle Parma-talangen Danilo Pereira från Porto som ju är det tunga defensiva blocket av kvalité som de behöver på det centrala mittfältet. Men det visade sig att Danilo inte tillhörde Mendes stall utan hade samma agent som gamle Kalmarbrassen Ari roligt nog. Nu har man värvat Dendoncker till den rollen istället som säkert är en bra spelare men Danilo hade känts mer passande. Alla värvningar är duktiga individuella spelare vars användningsområde är ganska enkelt att identifiera så detta talar ju för att Wolves och Santo förmodligen får ordning på grejorna under säsongen. Moutinho är ju en klockren värvning som jag har på känn kommer dominera så mycket stundtals att mysteriet kring varför han aldrig fått chansen i en större klubb kommer bli ännu större. Om han nu håller sig skadefri, risken finns ju givetvis att det blir en Emre av honom. Ska bli spännande med om Adama Traore kan tvätta bort sin överskattningsstämpel under säsongen. Han lyckades ifjol bevisa sig på allvar för Championshippubliken. Premier League är ytterligare en nivå upp och tidigare har det varit mycket ”flair” utan någon större substans från Traores sida. Att Boly köptes loss får ju också räknas som en riktigt bra aktion. Det är kul att Boly har gått och blivit en i raden av forna stortalanger som Parma misslyckades med att försöka tjinga tidigt som nu blivit riktigt lyckade fotbollsspelare.

Pratas mycket om Jorge Mendes inflytande över Wolves, men Nuno Espirito Santos insats ska inte heller glömmas bort, som snabbt fick god ordning på Wolves redan under sin första säsong. Kommer han kunna upprepa den bedriften, dels i Premier League, dels med ännu fler spelare och ännu större spelare? Och är det bara en tidsfråga innan större klubbar (Man Utd?) hugger honom?

Hyllman: Nuno Espirito Santo till Man Utd? Praise be! Han var sannerligen en frisk fläkt inte bara i Championship utan i engelsk fotboll som helhet förra säsongen och det ska bli oerhört intressant att se vad han kan uträtta i Premier League, med Wolves i första hand! Taktiskt spänstig, välorganiserad men med ett flytande och snabbt anfallsspel, och med en sprudlande personlighet, passionerad och engagerad. Han kommer ha en dryg uppgift framför sig den här säsongen, som redan snuddats vid, att foga ihop alla nya delar till en enda sammanhängande helhet, men just med kraften i sin egen personlighet tror jag det är något han också kan lyckas med.

Eliasson: Jag vill vara lite mer försiktig med att utlysa Nuno Espírito Santo som den nya Petrus till Pep Guardiolas Jesus. Att ha portugisiskt blod pumpandes i ådrorna är för stunden det mest hippa man kan ha i fotbollsvärlden. Santo gjorde det bra ifjol, inget snack om den saken men han gjorde det med överlägset bäst resurser. Ruben Neves är till exempel en spelare som ifjol hade kunnat gjort stor nytta i Inter och andra klubbar av liknande storlek. Hur kommer det se ut i år när det finns såpass många klubbar som inte bara har likvärdiga resurser och verktyg att leka med utan även klart bättre? Det positiva är ju att Santo inte nog egentligen behöver fila så mycket på spelmodellen som nykomlingar vanligtvis behöver göra. Man har medvetet försökt spetsat till elvan för att Nuno ska slippa det. Wolves har förmågan att spela liknande som ifjol och renderar detta i hyfsade resultat så kommer det ju givetvis inbringa en del intresse kring Nuno. Jag vill ändå återgå till tiden i Valencia där saker och ting flöt på väldigt fint i medvind för Nuno men fullständigt kraschlandade i motgång. Hur tacklar Nuno en jobbig inledning exempelvis? Kommer han utstråla självsäkerhet och finna lösningarna eller kommer han utstråla panik och frustration? Det positiva för portugisen är ju att hans förtroendekapital både hos supportrarna och hos Mendes är enormt och där i så finns det en stor trygghet som möjliggör det för honom att arbeta på i lugn och ro.

Linhem: Espirito Santo är en stor anledning till varför jag tror på Wolves. Han har redan imponerat i större klubbar och det gick så snabbt för honom att få ihop laget ifjol. Att få dem att spela närmast felfri defensiv fotboll men också ge spelrum åt offensiv kreativitet. Det hjälper förstås att de hade bättre spelare än någon annan och att de fanns i olika lagdelar. Något som Nottingham Forest kan ha missat i sitt försök att efterlikna denna säsongen är att Wolves hade ligans bästa mittback i Willy Boly, den bästa centrala mittfältaren i Ruben Neves, och den bästa ytter(forwarden) i Diogo Jota. Forest verkar bara ha värvat offensiva mittfältare från Mendes stall. Därtill var plötsligt Conor Coady som en slags libero den spelaren han spåddes bli som tonåring i Liverpool, en anonym skotsk vänsterback från turkiska ligan var plötsligt Marcelo, och Ivan Cavaleiro gick ifrån en ojämn cirkusartist till en storspelare som bar Wolves när Jota och Bonatini hamnade i en formsvacka. Om Santo fortsätter såhär skulle jag bli väldigt orolig om han tog över Man Utd eller en annan storklubb. Balansen i laget är så himla fin. Även om han i Wolves är ganska fäst vid 3-4-3 visade han upp helt andra formationer i sina tidigare uppdrag. Temat av välorganiserad defensiv och skickliga yttrar känns genomgående och är ju sedan länge en portugisisk paradgren. Kanske är det därifrån han inte riktigt litar på strikers också. Inte ens Hyllmans försök att ge mig den hemska mentala bilden av Santo i Man Utd kan göra mig mindre exalterad.

För första gången på många år vet vi att Wolves åtminstone kommer sluta högst av alla de fyra storklubbarna i den där regionen; Aston Villa, Birmingham och West Brom. Men hur tror vi faktiskt det går för Wolves i Premier League den här säsongen?

Linhem: Jag kan känna att just lagpusslet är där Santo skiner. Balansen i laget skulle inte förbättras med ett vattenpass. Jag har varit väldigt sugen på att tippa Wolves jättehögt. Sjua, sluta före en av superklubbarna, göra en Alf Ramsey (vinna ligan som nykomling)?! Men det känns som för höga förhoppningar som bara skulle kunna göra en besviken. Jag har redan en tendens att förstöra vad som gör mig lycklig med för höga förväntningar. Jag tror Wolves blir bästa nykomling och slutar på övre halvan, bara det är stort och något som bara Newcastle brukar göra. Det blir intressant att se hur förra säsongens favoriter passar ihop med de nya spelarna. Det finns gott om unga spelare som väntar på sitt genombrott (Vinagre! Gibbs-White! Enokbhare! Deslandes? Connor Ronan?). Kommer vi få se Wolves spela likadant? Ibland var de trots allt inte riktigt så offensiva som man förväntade sig av ett överlägset topplag och mot vissa lag i Premier League lär det löna sig att växla ner från 3-4-3 till 3-5-2. Det bör också nämnas att Moutinho är lagets enda utespelare som inte är 90-talist eller yngre (2000-födda Gibbs-White spelade en del ifjol). Var är Vargen? Wolves slutar på en lovande niondeplats och chockar med några bra resultat mot ligans bästa lag, varför inte en seger mot Man City hemma i nästet? – (9)

Eliasson: Jag har målat upp två scenarion i mitt huvud där slutresultatet blir detsamma. Antingen så får Wolves en trög start på säsongen vilket resulterar i en hel del fingerpekande av en skadeglädjande natur i Mendes riktning. Men under senhösten så finner Nuno svaren och vargarna får till en vinstgivande fotboll som resulterar i ett avancemang uppåt i tabellen under vårkanten. Eller så blir det tvärtom. Wolves rivstartar under hösten och är uppe och flörtar vid Champions League-platserna. Mendes står och ler med en bländande guldklocka i VIP-loungerna och Hyllman skriver en dreglande hyllningskrönika om Nuno. Men så åker man på lite skador under vårkanten och börjar sakteliga dala i tabellen samtidigt som några av konkurrenterna får upp flåset rejält. Oavsett scenario så blir det en positiv säsong i runda slag. Vargarna har värvat alldeles för bra spelare av helt rätt anledning och grundspelet är så väl genomtänkt. Spelskickligheten i duon Neves och Moutinho hör hemma i ett spanskt topplag. Wolves slutar på tionde plats. – (10)

Hyllman: Svaret på frågan beror så klart till stor del på det vi redan har diskuterat, hur får Wolves ihop delarna? För varje enskild del är väldigt stark i Wolves, men de måste fungera ihop också. Det finns ingen övre gräns för vad Wolves kan uppnå den här säsongen. Eller jo, det finns det kanske, men den är i alla fall väldigt högt upp. Det är en säsong som faktiskt kan sluta med en titel för Wolves. Jag tror Wolves kommer vara för bra för att behöva bekymra sig om någon nedflyttningsstrid. De kan utmana om europeiska cupplatser. Jag tror Wolves slutar nia. – (9)