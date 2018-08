Har Pontus Jansson en plats i Marcelo Bielsas Leeds?

Leeds har öppnat Football League-säsongen rasande starkt och vunnit båda sina två första matcher på ett väldigt övertygande sätt. Varken Stoke eller Derby County är småfisk i sammanhanget men Leeds har sprungit, jobbat, pressat och passat, hetsat, hackat och malt dem båda till gruskorn. Det har varit essensen av Marcelo Bielsa-fotboll även om det fortfarande är tydligt att vi befinner oss i början av säsongen.

Det har naturligtvis väckt stort uppseende i och utanför England. Detta kan tänkas bero både på att det gäller Leeds och på att det är just Marcelo Bielsa. Leeds är fortfarande en big deal i dessa sammanhang, och Bielsa är mytomspunnen så som icke-engelska managers kan vara. Om Bielsa bossar hem Football League vore det troligtvis en betydligt värre smäll för Old Englands självkänsla än att Pep Guardiola vinner Premier League.

Det säger sig självt att Leeds supportrar är lyriska, utan att de för den sakens skull tar ut saker på förhand. Men i Sverige och bland svenska supportrar är det en eufori som verkar vara åtminstone till viss del blandad med oro. Mitt i glädjen undras det nämligen över Pontus Jansson och varför inte han har spelat som mittback i Leeds i någon av dessa båda matcher. Är Jansson petad undras det oroligt?!

Det lätta svaret är att det behöver Pontus Jansson inte alls vara. Det finns sannerligen inget i vad Marcelo Bielsa själv har sagt som skulle tyda på det. Sant är däremot att Jansson kom tillbaka rätt sent på grund av VM och av den anledningen inte har haft alls samma chans att träna upp sig och hinna bli bekant med Bielsas många gånger rätt speciella metoder och taktiska idéer. Men att det så klart kommer.

Det jobbigare svaret är att kanske är Pontus Jansson för all del inte petad i Leeds, men det är heller inte att se som någon ren självklarhet att han per automatik kommer vara en av Leeds ordinarie mittbackar så fort han är på banan. Det är till stor del en fråga om dels vad Marcelo Bielsa vill ha för egenskaper i sina mittbackar och dels vilka egenskaper Jansson besitter som mittback, och hur detta pussel passar ihop.

Tifo Football ger en rätt bra och lättillgänglig överblick av Bielsas taktik.

Marcelo Bielsa eftersträvar fart, flyt och flexibilitet i sitt spel, med hård och hög press, och med ett tydligt fokus på mittbackar att både kunna hålla i bollen, hålla bollen inom laget och passa bollen frramåt ur backlinjen. Det är alltså tekniska färdigheter som värderas mycket högt men även taktisk förståelse. Han har gjort sig känd för att gärna göra om ytterbackar och defensiva mittfältare till mittbackar, då dessa oftare är bättre med boll.

Pontus Jansson är knappast någon klåpare i dessa avseenden men på gott och på ont är han också en mer traditionell mittback. Han är väldigt stark i luftspelet och passar bra i ett lågt försvarsspel. Elland Road jublar när Jansson rensar bort bollen med bestämdhet, så som engelsk publik är uppvuxna med att göra, men det är inte nödvändigtvis en egenskap som får Marcelo Bielsa att jubla.

Tittar vi istället på de två ”mittbackar” som Marcelo Bielsa har använt sig av konstaterar vi att vare sig Liam Cooper eller Gaetano Berardi är helt renodlade mittbackar. Båda är säkra på att hålla bollen och på att passa bollen framåt, men framför allt är Berardi högerback och Cooper har dessutom ofta spelat som vänsterback. Bielsa har börjat omskola Berardi till mittback under sommaren, vilket visar att det är inte tänkt som någon tillfällig lösning.

Det är inte en fråga om värdering enbart av spelaren, utan mer en tanke på hur spelare passar ihop med system. En klok observation i kommentarsfältet för några dagar sedan är att Diego Godín, sannolikt världens just nu bäste mittback, förmodligen inte skulle bli så bra i t ex Man Citys mycket höga backlinje. Pontus Jansson vore en fantastisk mittback i t ex Stoke eller Brighton. Kan han vara det även i Marcelo Bielsas Leeds?

Det ser jag fortfarande som en öppen fråga och det var också en fråga jag ställde högt till mig själv under sommaren när det stod klart att Marcelo Bielsa tog över som Leeds manager. Det kan visa sig fungera alldeles utmärkt, liksom det kan visa sig inte fungera så bra. Förhoppningsvis visar Pontus Jansson hur dum jag är som ens ställer frågan. Någon garanti att han kommer vara given som mittback vågar däremot inte jag utfärda.

Att tänka så här kan vara känsligt i Sverige där det investerats nationell självkänsla i spelare som Pontus Jansson och Victor Nilsson Lindelöf. De är liksom inte bara mittbackar utan svenska mittbackar. Och det kan vara svårt med en sansad diskussion där supportrar, till och med vissa journalister, pratar om dem som Ponne och Vigge ungefär som om de i ungdomen druckit folköl under ljusa svenska sommarnätter tillsammans med dem.

Att det är lite känsligt märktes redan när jag ställde den öppna frågan i somras. Och det var samma sak förrförra säsongen då Jansson utan uttalad anledning bänkades i någon match och jag sa att givet några av hans insatser var det kanske inte jättekonstigt. För den saken blev jag påhoppad av annan svensk skribent som lite mystiskt sade sig veta varför han inte spelade, men detta skulle han berätta senare. Jag väntar fortfarande.

Det går däremot inte att komma ifrån att Pontus Jansson är en skicklig mittback och en stark personlighet i laget, lite av en ledarkaraktär. Det kan mycket väl vara något som gör honom ovärderlig för Marcelo Bielsa. Men kanske finns även i denna starka personlighet en tendens att vilja göra lite för mycket, och på så vis ibland dras ur position. Det kan i sin tur vara förödande i ett lag som spelar som Bielsa vill spela fotboll.

Kanske är jag något på spåret. Kanske pratar jag i nattmössan. Det tjänar knappast något till att uttrycka sig alltför tvärsäkert om den saken redan nu. Det är något som helt säkert kommer visa sig under säsongen. Den stora förhoppningen är så klart att vi får se Pontus Jansson som mittback i Leeds igen ikväll när Leeds i Ligacupens första omgång hemma på Elland Road möter Bolton.

Ikväll krockar alltså Marcelo Bielsa med Ligacupen, dessutom redan i dess första, tidiga omgångar. Det är en tanke som var rätt oväntad innan sommaren men som utan att man riktigt tänkt på det ändå har varit en efterlängtad syn. Hur ska Bielsa förhålla sig till den engelska fotbollens alla egenheter? Bielsa säger inför matchen alla de rätta sakerna, och verkar uppriktigt laddad för uppgiften. Vi får se vad dessa ord faktiskt betyder.

Förhoppningsvis är det en match i vilken Pontus Jansson visar att han ska vara en av Leeds ordinarie mittbackar den här säsongen.

Det är en för mig alltid speciell fotbollskväll. Ligacupens första omgång hyfsat tidigt i augusti. Många matcher, intressanta matcher.

