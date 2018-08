Hörnan (#2): Brightons briljans gör livet jobbigt för Mourinho

INTRYCK, UTTRYCK OCH AVTRYCK

(1) – Försvarsspelet. Det är bara början på säsongen förvisso men så här långt är det flera lag som onekligen kämpar med ens the basics i termer av försvarsspel. Lördagen var ett bra case på den saken. Southampton gjorde några stora misstag. West Ham fortsatte förra helgens totala förvirring med att göra en om möjligt ännu värre insats den här helgen mot Bournemouth. Strax därefter började ögonen mer eller mindre blöda när vi satt och såg första halvleken mellan Chelsea och Arsenal, ett rätt övertygande argument för varför inget av dessa lag kommer vinna någon ligatitel den här säsongen. Liksom Man Utd gjorde ett dygn senare.

(2) – Burnley. Det är kanske inte så att man vill måla fan på väggen men givet hur Sean Dyche om och om igen närmast övertydligt har poängterat hur det är ligan och inte Europa League som är prioriteten för Burnley, och hur han onekligen gamblade med sin startelva mot Istanbul Basaksehir, så är man nästan lite benägen att undra om inte Burnleys förlust hemma på Turf Moor mot Watford i praktiken riskerar vara slutet på Burnleys Europa League-kampanj. Tveksamt hur sugen Dyche verkligen är på att brottas med Europa minst halva säsongen efter detta, och till sin hjälp har han snörvlande journalister som Ian Ladyman som regelbundet legitimiserar ett sådant sätt att tänka.

(3) – Bournemouth. Det går väl kanske att ha synpunkter på vad det egentligen betyder, det är ju alltid något lag som hänger med uppe i toppen av tabellen under de första omgångarna, och motståndet har väl kanske inte varit direkt skräckinjagande, men Bournemouth visar ändå att de definitivt inte har blivit svagare inför säsongen. Det är alldeles för tidigt att säga var säsongen landar för Bournemouth, men de har åtminstone visat alla klubbar som har någon slags förhoppning om att hålla dem nedanför sig i tabellen att de själva måste vara bra för att lyckas.

OMGÅNGENS VINNARE

Watford. Många vinnare den här omgången, bland dem Everton, Brighton, Bournemouth och Leicester men kanske mest ändå Watford som alltså vinner borta mot Burnley, för övrigt första gången de gör det på lång tid, och dessutom för första gången under Javi Gracia vinner en Premier League-match på bortaplan. Det betyder något. Liksom det betyder något att ett åtminstone i mina ögon ganska spretigt Watford verkar ha hittat sin form under just Javi Gracia. Med vilket jag inte bara menar att de spelar bra utan framför allt att de spelar som en enhet.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Man Utd. Hur förbannad det nu än går att vara på Man Utds mittförsvar, och idén att Man Utds försvarsproblem överdrivs och inte behöver åtgärdas borde väl nu vara förpassad till den skräphög där den hör hemma, även om det säkert är att hoppas på för mycket, så ska så klart inte en utebliven mittbacksvärvning behöva leda till att Man Utd för den sakens skull blir överkörda, utspelade och nedkämpade av Brighton. Det lag och de spelare som var på planen ikväll var ett dysfunktionellt lag och underpresterande spelare. Det är inte någon nyhet och det är inte någon engångsföreteelse. Det går inte ens att säga att vare sig resultat eller matchbild var särskilt överraskande. Ansvaret vilar på José Mourinho. Eller därefter, på Man Utds styrelse.

OMGÅNGENS SPELARE

Benjamin Mendy. Strålande insats som vänsterback för Man City på Etihad mot Huddersfield. Kommer helt säkert tillföra nästan bokstavligen tillföra Man City ännu en dimension den här säsongen.

OMGÅNGENS MÅL

Kieran Trippier, 2-1 Tottenham. Många frisparkar den här omgången, i flera olika varianter, som blev riktigt lyckade. Måste däremot beundra Trippiers frispark från långt håll som var perfekt avvägd samtidigt som den förmodligen var så perfekt placerad intill stolpen som det är möjligt för en frispark att vara.

WTF!

Transfers. Minst sagt en rätt stor andel av de nyförvärv som gjorts av Premier Leagues klubbar under sommaren som hittills knappt spelat alls under de två första omgångarna. Det kan så klart ha sina skäl, men det är svårt att veta vad man riktigt ska tycka om den saken. Enbart en fitnessfråga kan det ju inte vara, men kanske en taktikfråga. Något udda känns det hur som helst.

LOL!

”Arsene Wenger förlorade aldrig de två första ligamatcherna!” Populärt påpekande efter lördagskvällens match som placerar sig så djupt ned i kategorin av hopplöst korkade jämförelser att det är omöjligt att inte hålla sig för skratt.

BTW…

Positivt i Arsenals bedrövelse är ändå att fightas tillbaka vid 0-2 mot Chelsea och ta sig tillbaka in i matchen igen. Det hade nog inte hänt förut.

Fortsätter det så här för West Ham kommer snabbt svåra frågor börja ställas till Manuel Pellegrini som har sett mycket gammal och trött ut.

Brighton – mycket fint fotbollslag, väldigt välorganiserat.

Då behöver vi förhoppningsvis aldrig mer höra ett pip om att Harry Kane inte kan göra mål i augusti.

Crystal Palace vs Liverpool är måndagsmatchen.

Tvivlar på att Mesut Özil är personligheten som reagerar positivt på att bli tillsagd att han behöver jobba hårdare.

David Brooks var en riktig ljuspunkt för Bournemouth.