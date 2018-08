Ligacupen riktar blickarna mot den engelska sydkusten

Det är ibland lätt att tro att fotbollen aldrig förändras, åtminstone när man lyssnar på de som ständigt utgår från perspektivet av den historiskt beständiga adeln av storklubbar i den europeiska fotbollen. Om man dessutom har eller ser som sin uppgift att sitta i TV-rutan och låta tvärsäker på sina saker så kanske det också är lättare att tänka sig att den värld man pratar om aldrig förändras i väsentlig mening.

Bara under de snart tio år jag har skrivit den här bloggen har det skett en tämligen fundamental geografisk förskjutning inom den engelska fotbollen. Dels från nord till syd där tidigare framstående klubbar som Newcastle, Sunderland, Middlesbrough med flera brottas med problem samtidigt som sydkusten frodas. Dels från stora klubbar på sydkusten som Southampton och Portsmouth till Bournemouth och Brighton.

Det behöver inte vara en linjär eller för den delen proportionell utveckling i något slags fotbollens geopolitiska nollsummespel. Vi ser exempelvis hur många nordliga klubbar håller på att växa sig starka igen. Det är populärt att skylla deras nedgång på ekonomi när det i majoriteten av fallen – Leeds, Sheffield United, Sunderland, Hull City, Newcastle, Middlesbrough med flera – mest handlar om inkompetent ledarskap.

Vi finner samma mönster på sydkusten. Den stora katalysatorn bakom förändringen på sydkusten är inte ekonomisk determinism utan management. Portsmouth, FA-cupvinnare för bara tio år sedan, skövlades av banditer och rövarbaroner och tvingades till en vända ned i League Two innan de till sist kom på fötter igen. Southamptons organisation har tappat i kvalitet och slagstyrka på senare år och laget därför tillåtits stagnera.

Kontrasten med Brighton och Bournemouth är tydlig. Båda bygger sina moderna framgångar, deras marsch uppåt i det engelska seriesystemet och sin etablering i Premier League på hög kvalitet i organisation och management, och på en kontinuitet i båda dessa aspekter. Det är två klubbar med tydliga idéer från styrelsenivå och nedåt och med kompetenta och skickliga tränarteam ledda av Chris Hughton och Eddie Howe.

Det är en tydlighet som Southampton för närvarande har tappat, även om de har alla chanser att kunna återfinna den. Det är en tydlighet som Portsmouth har återfunnit efter några år av supporterägande och därefter med Michael Eisner och Tornante som nya ägare, något som resulterat först i uppflyttning till League One och för närvarande en stark säsongsinledning som gör en återkomst till Championship fullt möjlig.

Längs med den engelska sydkusten håller således ännu ett geografiskt nav inom engelsk fotboll på att växa fram. Vi har redan Brighton, Bournemouth och Southampton i Premier League, inom några år kan vi tänka oss att Portsmouth etablerat sig i Championship, och vi kan ha ett led av riktigt starka klubbar på sydkusten i de två väldigt starka divisionerna i toppen av den engelska fotbollen – Premier League och Championship.

Andra geografiska nav kan förväntas växa starkare även de. London och nordvästra England är redan väldigt starka. Addera sydkusten till dem, Midlands med sina många stora och medelstora klubbar, och så nordöstra England med sina jättar i form av Newcastle, Sunderland och Middlesbrough. 44 klubbar spridda över dessa båda serier som skapar en för den moderna fotbollen helt unik konkurrenssituation.

Det är en utveckling som är betingad av två faktorer – kapital och kompetens. Genom TV-intäkter har kapitalet flödat in i engelsk fotboll och även om det naturligtvis regnar mest ymnigt på toppen så droppar det också nedåt i det engelska systemet och gör alla klubbar starkare. Men en konsekvens har även blivit importen av nya ägare, moderna idéer om fotboll och management, och en allt högre kompetens på klubbnivå.

Geografi spelar emellertid även den roll. Och där är det kanske inte så konstigt att den engelska sydkusten blir starkare. Den relativa närheten till London gör regionen mer attraktiv för investeringar generellt. Närheten till London, närheten till det europeiska fastlandet och självfallet även klimatet gör även klubbar på sydkusten mer attraktiva för spelare. Inga helt avgörande faktorer, men viktiga faktorer på marginalen.

Utifrån det lite större perspektivet kan detta bara vara positivt. Ju fler och starkare klubbar desto bättre naturligtvis. Men värdet med att specifika regioner växer sig starkare runt flera klubbar ska inte heller underskattas, med den fauna av genuina regionala rivaliteter som därmed kan växa fram och så att säga bli på riktigt, inte bara som en slags teoretisk kuriositet. Det driver engagemang, det driver konkurrens och på längre sikt kvalitet.

Huruvida Ligacupens tidiga omgångar är ett sammanhang i vilket regional rivalitet får dess fulla slagstyrka kan diskuteras. Men att Brighton möter Southampton hemma på Amex Stadium är något som ger Ligacupens andra omgång under kvällen och veckan rejält med extra krydda. Bara för några år sedan var Southampton Premier Leagues darlings som spelade final i Ligacupen. Men nu på väg att bli omsprungna av Brighton.

Hur tänker och tycker Mark Hughes angående Ligacupen inför kvällens match efter endast en poäng på sina tre första ligamatcher och molnen redan hopandes ovanför sig på St Marys? Har han någon som helst lust att ödsla kraft och energi på Ligacupen med sådana svårigheter i ligaspelet, eller bedömer han ett cupfiasko mot Brighton som salt i ett redan öppet sår?

Brighton har en liknande balansgång att göra. Men där är läget annorlunda och betydligt mer positivt, samtidigt som matchen är ett utmärkt tillfälle för Chris Hughton att lufta flera av klubbens nyförvärv under sommaren såsom Alireza Jahanbakhsh, Florin Andone, Yves Bissouma, Bernardo och för all del också Jürgen Locadia och ge speltid till José Izquierdo. Det är en märkligt stark spelartrupp Brighton sitter på.

Goda möjligheter för Brighton således att ytterligare befästa den förändrade maktbalansen på den engelska sydkusten mot Southampton ikväll. Eller möjligen en chans för Southampton att visa att riktigt så enkelt tänker de inte vika ned sig.

