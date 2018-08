Det engelska transferfönstret behöver inte putsas om

Drygt tre veckor efter att det engelska transferfönstret smällde igen så stänger alltså transferfönstret som helhet idag framåt midnatt. Det är kanske av akademiskt intresse för engelska klubbar givet att de ändå inte kunnat värva spelare men på sitt sätt är det ändå relevant eftersom det var mångas uppfattning att dessa tre veckor då alla andra klubbar utom engelska klubbar kunde köpa spelare skulle vara till Premier Leagues nackdel.

Hur blev det då med den saken?

Det är naturligtvis vanskligt att yttra sig redan efter ett enda transferfönster, men det är vad vi för närvarande har att prata om och de nackdelar man menade skulle drabba Premier League borde åtminstone ha visat upp sig lite grann. Den stora farhågan var naturligtvis att engelska klubbar skulle tvingas sälja spelare i augusti som de därefter inte skulle ha någon möjlighet att ersätta.

Motsatt ståndpunkt till denna farhåga var att detta inte är någon risk i realiteten eftersom varje engelsk klubb skulle vägra att sälja sina viktiga spelare under sådana förutsättningar och alla andra klubbar, liksom spelarna ifråga, vet naturligtvis om den saken. Alla sådana övergångar kommer således, om de över huvud taget blir av, genomföras innan det engelska transferfönstret stänger.

Detta var de båda teoretiska ståndpunkterna. Hur blev då praktiken, eller verkligheten som det också kan kallas? Svaret är ganska entydigt. Inte en enda engelsk klubb har blivit av med eller ens varit i närheten av att bli av med en enda av sina viktiga spelare under tiden mellan det att det engelska transferfönstret stängde och dess att transferfönstret som helhet stänger om några timmar. Så var det alltså med den saken.

Det har väl egentligen aldrig ens varit i närheten. Det har ryktats om att PSG skulle vara intresserade av Christian Eriksen, men det kändes aldrig seriöst. Eden Hazard fanns på Real Madrids önskelista men i den mening det någonsin fanns liv i den affären så har den varit tvärdöd sedan det engelska transferfönstret stängde. Barcelona har fladdrat med ögonfransarna åt Paul Pogba utan att någon egentligen verkade tro på det.

Kanske är Paul Pogba det mest intressanta exemplet här givet att det där åtminstone verkar ha funnits ett seriöst och konkret intresse både från klubben och från spelaren och dennes agent. Även om det för spelarens räkning är lite oklart vad han faktiskt vill. Men de konkreta försök Barcelona gjorde att värva Pogba kom samtliga innan det engelska fönstret stängde. Därefter har det varit dött som graven.

Det senaste är att Real Madrid ska vilja värva Raheem Sterling från Man City. Bakgrunden kan tänkas vara att Sterling nosar efter nytt kontrakt. Det kan diskuteras om Sterling är att räkna bland Man Citys viktiga spelare, och kanske tänker de att det faktiskt kan vara rätt läge för dem att sälja. Men det med bred marginal troligaste är så klart att det inte blir något av med den saken, och ingen kommer så klart någonsin kunna tvinga dem.

Den enda rimliga slutsatsen, låt vara preliminära slutsatsen efter ett enda transferfönster, är att farhågan med att tidigarelägga den engelska transferdeadlinen var helt och hållet omotiverad. (Det kommer naturligtvis givet detta vara obeskrivligt underhållande om nu något fullständigt oväntat händer med exempelvis dessa spelare under denna europeiska deadline day.)

Ändå går det inte att blunda för ett visst missnöje bland vissa engelska klubbar med den tidigare transferdeadlinen. Detta i sådan utsträckning att det redan har ryktats om att Premier League skulle överväga att riva upp beslutet redan till nästa säsong. Å andra sidan är det väl kanske väntat att ett sådant rykte sprids, inte minst från journalister som själva var tveksamma till att tidigarelägga deadline från början.

Missnöjet har helt säkert rätt mycket att göra med de svårigheter som uppstod av att det var en VM-sommar och att det försvårade klubbarnas planering framför allt att värva spelare. Det var väldigt kort tid mellan VM:s slut och den engelska deadlinen. Det är väl dessutom ganska troligt att missnöjet med den tidigare deadlinen framför allt kom från de klubbar som hade skäl att vara missnöjda med sitt eget fönster mer än något annat.

Ett annat tema i samband med att det engelska transferfönstret stängde, exempelvis från en av Expressens krönikörer, var att den tidigare deadlinen ledde till ännu mer engelsk transferpanik. Oklart vilken panik som därmed syftades på och hur den i så fall skiljde sig från sådan panik vi förut sett i slutet av augusti. Eventuell panik uppstår på grund av att det existerar en deadline, inte beroende på när den deadlinen är.

Omöjligheten att peka på konkreta negativa effekter med den tidigare deadlinen innebär att den närmast med säkerhet kommer behållas tills vidare. Det finns helt enkelt för stunden inga sakliga skäl att riva upp beslutet, vilket trots allt behövs om man redan efter ett knappt år ska ta upp en fråga till beslut igen. Vad som möjligen kan hända är att det beslutas om ett undantag i samband med VM-år.

Man måste också räkna med att de engelska klubbarna anpassar sig mer och mer till en tidigare deadline. Hur som helst är det nog väldigt få om någon av de engelska klubbar som har gjort ett svagt transferfönster som gör det på grund av tidigare deadline. Även om det helt säkert är en bekväm ursäkt.

:::

Champions League-lottningen igår kväll, och klockan 13:00 idag är det dags för Europa League-lottningen för Arsenal och Chelsea.

:::

Ligacupens tredje omgång:

West Brom vs Crystal Palace; Arsenal vs Brentford; Burton Albion vs Burnley; Wycombe vs Norwich; Oxford vs Man City; West Ham vs Macclesfield; Millwall vs Fulham; Liverpool vs Chelsea; Bournemouth vs Blackburn; Preston vs Middlesbrough; Wolves vs Leicester; Tottenham vs Watford; Blackpool vs QPR; Everton vs Southampton; Man Utd vs Derby County; Nottingham Forest vs Stoke.

Saftigt möte på Anfield. Tottenham lottades hemma men kommer förmodligen välja att istället spela på bortaplan. Vargar mot rävar.