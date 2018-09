Hörnan (#5): Chelsea tar ledningen, Liverpool tar täten

INTRYCK, UTTRYCK OCH AVTRYCK

(1) – Newcastle. Löjligt tuff start på säsongen för Newcastle så klart med fyra storklubbar på de fem första omgångarna. Ändå är endast en poäng på dessa fem första matcher kanske något av en missräkning och definitivt något som sätter extra press på Newcastle när nu spelschemat börjar bli lite lättare. Rafa Benitez har en svår situation samtidigt som han kanske inte heller gör situationen lättare för sig själv. Newcastle är ett lag med Jonjo Shelvey på planen och ett annat lag utan Shelvey på planen. Svårt att se att det hade kunnat gå sämre för Newcastle i dessa fem matcher om Shelvey faktiskt hade spelat dem alla istället för att sitta på bänken.

(2) – West Ham. Normalt sett när en manager har förlorat sina fyra första matcher med ett lag och inför den femte matchen beslutar sig för att byta ut över halva startelvan så är det kanske inte ett beslut som direkt känns särskilt förtroendeingivande, som skapar en slags lugn och trygghet om att managern riktigt vet vad han gör. Att förlora igen i det läget riskerar bli särskilt dyrbart och desto viktigare då för Manuel Pellegrini att tricket den här gången fungerade och West Ham faktiskt tog säsongens första seger borta mot Everton på Goodison Park. Väl värt att glädjas över. Återstår att se om det faktiskt låg någon plan bakom eller om det handlade mer om att trycka på alla knappar samtidigt och hoppas att något skulle fungera.

(3) – Burnley. Oroväckande situation för Burnley för närvarande med fyra raka förluster och endast en enda poäng på de fem första omgångarna, detta efter att under dessa första fem matcher faktiskt bara mött en enda motståndare som avslutade förra säsongen på övre halvan i Premier League. Därtill grundligt utspelade idag borta mot Wolves där 0-1 var ett för dem mycket generöst resultat. Det är kanske särskilt oroväckande eftersom Burnley de två senaste säsongerna har tagit den klara majoriteten av sina poäng under säsongens första halva. Håller den tendensen i sig så kan detta bli en mycket jobbig säsong för Burnley, också utan europeiskt cupspel.

OMGÅNGENS VINNARE

Liverpool. Hade en riktigt tuff uppgift framför sig i och med att de mötte Tottenham på Wembley men löste den uppgiften med bravur. Det blev 2-1 till Liverpool i slutänden men det var en match som ärligt talat hade kunnat förloras med betydligt fler mål än så, vilket är rätt imponerande oavsett hur bra eller dåligt man nu än anser att Tottenham faktiskt spelade. Det här är matcher Liverpool behövde vinna för att visa att de också kan vinna ligan har det sagts. Well, de vann matchen och vann den övertygande.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Leicester. Två mål i matchens slutminuter får slutresultatet att se betydligt bättre ut än vad det faktiskt var. Men Leicester var utspelade mot Bournemouth och hade alltså 0-4 i baken med bara minuter kvar av matchen, och 0-3 redan i halvtid. Det är inte ett resultat som precis brukar få managers att sitta säkert. Det är tydligt att allt inte står rätt till med Leicester och det är en ofrånkomlig fundering om inte Claude Puel ändå blir den förste managern att få gå den här säsongen.

OMGÅNGENS SPELARE

Eden Hazard, Chelsea. Han verkar trivas igen Hazard, och det måste väl ses som ett positivt omdöme om Maurizio Sarri att han verkar ha lyckats med vad han klart och tydligt föresatte sig redan från start med allt sitt prat om att ha kul. Hazard var briljant för Chelsea mot Cardiff och när Hazard är på detta spelhumör är han tveklöst en av Premier Leagues allra bästa spelare, kanske den bäste.

OMGÅNGENS MÅL

Wilfried Zaha, 1-0 Crystal Palace. Det är svårt att beskriva hur betydelsefull Zaha egentligen är för Crystal Palace men matchen mot Huddersfield är en rätt tydlig demonstration varför han är det. Huddersfield dominerade chanserna och matchbilden men en boll längs kanten till Zaha, som bryter in i straffområdet mellan två försvarare och sedan ett blixtrande skott i bortre gaveln. Tre poäng till Crystal Palace.

WTF!

Spurs. En försenad arena, en rattfull Hugo Lloris, två tunga förluster i rad med ett håglöst spelande och misstagsbenäget lag, med spelare som Danny Rose och Eric Dier som ser ut att ha regresserat rejält det senaste året. Tuff vecka för Tottenham och givet andra spelare i andra lag känns det som lite av en undanflykt att prata för mycket om VM-trötthet enbart. Kanske borde Tottenham strunta i ligan och istället fokusera på Champions League?

LOL!

Feelings. Upprörda känslor när några straffdomslut inte går Liverpools väg på Anfield förra säsongen mot Tottenham bedyrandes att sådant här inte alls jämnar ut sig. Straffdomslut går Liverpools väg på Wembley mot Tottenham igår och det omedelbara försvaret är att det ju minsann jämnar ut sig. Helt fel att säga att det är ett unikt beteende för Liverpools supportrar, men det saknar vare sig tragik eller komik.

BTW…

Elva raka matcher i Premier League utan vinst för Neil Warnock. Kan mycket väl bli elva matcher till.

Eye did not see that! – om Arsene Wenger hade varit Jan Vertonghens manager.

Viasat är en mycket manlig fotbollsstudio.

Tänk om vad som har påverkat Burnleys ligaform inte är att de har spelat i Europa League utan att de har förlorat i Europa League?

Vera och Olga – vilka pantertanter på Etihad!

Få män fixar rosa. Inte säker på att Man Utds män hör till dem.