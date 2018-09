EFL-hörnan (#8): Målfarligt West Brom imponerar!

KANON

Leeds. Två oavgjorda resultat i rad följdes upp av en övertygande och klar seger hemma på Elland Road mot Preston. Leeds har därmed fortfarande inte förlorat en enda match i ligan under Marcelo Bielsa och ligger fortsatt i toppen av tabellen. Inte minst roligt med svenska ögon så klart är att sedan Gaetano Berardi skadats under landslagsuppehållet så klev Pontus Jansson in med en typiskt dominant mittbacksinsats. Även positivt med tre mål trots flera skador på lagets anfallare.

West Brom. West Brom fortsätter se ut som ett helt annat lag och framför allt mosar laget in mål i en takt som inget annat lag i serien överträffar. Skälet är rätt enkelt, nämligen anfallsparet Jay Rodriguez och Dwight Gayle som bildar ett minst sagt slagkraftigt och effektivt tandem. Så här långt både motsvarar West Brom sina förhoppningar om att spela en offensiv fotboll och håller sig väl framme i tabellen. Vilket scenombyte för West Brom på relativt kort tid.

Nottingham Forest. Otroligt viktig vinst för Nottingham Forest hemma mot Sheffield Wednesday. Forest som pratats upp som bland förhandsfavoriterna inför säsongen men som har haft förtvivlat svårt att vinna matcher. Inför den här omgången hade Forest bara vunnit en enda match men hela fem matcher har slutat oavgjort. I och med vinsten skuggar Forest playoff-strecket snarare än att som annars snarare hålla till på tabellens nedre halva. Mål från två viktiga spelare i Joao Carvalho och Lewis Grabban, som har haft svårt med målskyttet hittills. Kanske kan detta vara startskottet både för Forests och Grabbans säsong.

KALKON

Preston North End. Utspelade av Leeds och Preston ligger näst sist i tabellen efter åtta omgångar vilket knappast var något de räknat med. Tre mål ringde bakom dem den här omgången och det faktum att det läcker bakåt måste vara något som oroar dem den här säsongen. Preston har gjort sig ett namn som ettriga och stressar högt men har också börjat avslöja sig som ett lag som om man spelar sig förbi deras press är tacksamt öppet för motståndarna.

OMGÅNGENS MATCH:

West Brom 4-2 Bristol City. Blixtrande match på The Hawthorns mellan West Brom och Bristol City. Mycket positivt kan så klart sägas om West Brom men det ska trots siffrorna heller inte förglömmas att Bristol City faktiskt hade fyra raka vinster inför den här matchen och det gick att förstå varför även i den här matchen. Imponerande seger för West Brom, desto mer eftersom det verkligen inte var någon give-away.

OMGÅNGENS SPELARE:

Pontus Jansson, Leeds. Leeds var för det mesta i förarsätet i hemmamatchen mot Preston men så hade det kanske inte varit, eller åtminstone inte förblivit, om inte Jansson svarat för en riktigt stabil insats som mittback. Det var en mittbacksinsats som har gjort Jansson till favorit bland Leedsfansen. Kanske var det en mittbacksinsats som också övertygade Marcelo Bielsa.

BTW

Southgate. Gareth Southgate struntade tydligen i att följa tisdagens Champions League-matcher utan tittade istället på Derby County mot Blackburn, mer specifikt på Mason Mount.

Rovers. Det är nu över ett år sedan som Blackburn förlorade en ligamatch hemma på Ewood Park.

Tvåsteg. Skönt för Norwich som följer upp vinsten mot Middlesbrough med en bortavinst mot Reading, återtar ledningen omedelbart efter att ha släppt in kvitteringen.

WTF

Offside. Det har varit mycket Swansea på TV de senaste omgångarna. Borta mot Stoke var det ett reservbetonat Swansea som ställdes på planen men de lyckades ändå göra det svårt för Stoke som till sist vann en fotbollsmatch men på kontroversiellt sätt sedan Joe Allens mål klart och tydligt var offside. Den där typen av domarfördelar som jag trodde att bara de största klubbarna fick.

RESULTAT:

Derby County 0-0 Blackburn; Leeds 3-0 Preston North End; Wigan 2-1 Hull City; Aston Villa 2-0 Rotherham; Ipswich 1-1 Brentford; Stoke 1-0 Swansea; West Brom 4-2 Bristol City; Middlesbrough 2-0 Bolton; Nottingham Forest 2-1 Sheffield Wednesday; QPR 2-0 Millwall; Sheffield United 0-0 Birmingham; Reading 1-2 Norwich.

(1) Leeds – 8pld (5W-3D-0L), 18pts (18-5)

(2) Middlesbrough – 8pld (5W-2D-1L), 17pts (11-3)

(3) Brentford – 8pld (4W-3D-1L), 15pts (15-7)

(4) West Brom – 8pld (4W-2D-2L), 14pts (20-12)

(5) Bristol City – 8pld (4W-2D-2L), 14pts (14-10)

(6) Sheffield United – 8pld (4W-1D-3L), 13pts (12-9)

(22) Reading – 8pld (1W-2D-5L), 5pts (9-13)

(23) Preston – 8pld (1W-2D-5L), 5pts (7-15)

(24) Ipswich – 8pld (0W-4D-4L), 4pts (6-12)