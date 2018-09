Är Cardiffs uppdrag att hålla sig kvar i Premier League omöjligt eller osannolikt?

Är det redan kris för Cardiff City? Den frågan har ställts vid lite olika tillfällen under en vecka där Cardiff placerat sig i botten av tabellen och endast alfabetet håller dem ovanför Huddersfield på jumboplatsen. Den kommer också efter den senaste omgången där Cardiff blev utspelade efter noter på hemmaplan mot Man City, en match som också slutade i en brakförlust med 0-5.

Det kan samtidigt inte vara en oväntad situation för Cardiff. De tippades för nedflyttning redan inför säsongen, mycket eftersom det var så oväntat att de över huvud taget skulle gå upp till Premier League förra säsongen. Vad som däremot oroade med förlusten mot Man City var inte att Cardiff förlorade stort mot Man City, det kan hända alla, utan hur de förlorade. Man City var förvisso bra, men Cardiff gjorde dem också bättre.

Att släppa in fem mål mot Man City behöver inte vara ett tecken på kris. Men sättet som Cardiff släpper in flera av målen på är djupt oroväckande. Att låta sig överraskas av en kort hörna till exempel, eller tappa bollen i farliga positioner på egen planhalva. Det är oroande eftersom deras defensiva organisation framför allt var Cardiffs styrka under förra säsongen, och om inte den håller den här säsongen är de körda.

Det finns även frågetecken gällande Neil Warnocks taktiska beslut. Det är förbryllande att Warnock som inte spelade med två anfallare förra säsongen i Football League den här säsongen i Premier League väljer att göra det, vilket i sin tur innebär att Cardiff bara har två spelare på centralt mittfält, vilket visat sig otillräckligt. I en betydligt tuffare serie har Warnock valt att låta Cardiff spela öppnare, och det har inte varit till någon hjälp.

Syftet är förmodligen att försöka undvika att Cardiffs anfallare blir alldeles för isolerad, att flytta spelet uppåt i planen. Effekten har blivit att spelet istället flyttas nedåt i planen då Cardiff tappar all kontroll på mittfältet och istället för att en anfallare har blivit för isolerad har två anfallare blivit isolerade. Det har varit en taktisk gamble av Neil Warnock, och man får berömma ambitionen, men det är en gamble som inte har lyckats.

Vi vet att Neil Warnock hittills i sin managerkarriär aldrig har lyckats genomföra en enda säsong i Premier League utan att bli nedflyttad eller få sparken under säsongen. Alltså är det ingen helt ny tanke att Cardiff kan behöva överväga ett managerbyte under säsongen om de vill öka sina chanser att hålla sig kvar. Men att det skulle börja ropas på Warnocks avgång redan efter sex omgångar var kanske tidigare än väntat trots allt.

Det är för all del så att det är inte matcherna mot Man City, Chelsea och Arsenal, som har varit Cardiffs motståndare i de tre senaste matcherna, som Cardiff faktiskt ska vinna. Det är inte matcherna som kommer avgöra deras säsong, lika lite som kommande matcher mot Tottenham och Liverpool. Men det har heller inte sett så värst mycket bättre ut i de tre första matcherna, där Cardiff gjorde noll mål även om de också tog två poäng.

Två poäng på Cardiffs sex första omgångar är ett poängsnitt som antyder att Cardiff kommer ta cirka 12-13 poäng på hela säsongen. Orättvist kanske givet att de alltså har mött tre storklubbar på dessa sex omgångar. Men det är en poängsumma inte alls långt ifrån det antal poäng de mest kontroversiella experterna inför säsongen räknade med att Cardiff skulle ta, när de jämställde dem med Derby County från 2007-08 som tog elva.

Det där lät överdrivet när det sades, och något som så kallade experter brukar häva ur sig om åtminstone en nykomling inför varenda säsong. Det är ett tydligt tecken på så kallat tumregelstänkande, något lag måste vara den här säsongens Derby County etc, och det är viktigare att säga något som sticker ut än något som stämmer. Ändå är det just nu inte helt lätt att se exakt i vilka matcher Cardiff egentligen ska ta mer än tio poäng till.

Om Cardiff ska börja ta fler poäng så måste det rimligtvis vara i matcher som dagens, då Cardiff tar emot Burnley hemma på Cardiff City Stadium. Inte för att det är någon lätt match, särskilt som Burnley förra helgen såg ut att ha skakat av sig ringrosten från början av säsongen när de gjorde mos av Bournemouth. Men vinner inte Cardiff dessa matcher går det från svårt att se dem hålla sig kvar i Premier League till omöjligt.

På så vis är det självfallet en intressant match vi har framför oss senare ikväll. Ändå är det en något underlig känsla att den enda engelska fotbollsmatch som spelas denna söndag, åtminstone i någon av de fem högsta divisionerna, det vill säga proffsfotbollen, är just Cardiff mot Burnley. Dels att det är bara denna enda match, dels att det även är just denna match. Som supersöndag känns det onekligen lite magert.

Man undrar så klart lite hur TV-bolagen egentligen tänkte. Visst, en stor förklaring är att det är Champions League till veckan och där har man ju bestämt sig för att de som spelar där ska få spela sina ligamatcher på lördagen. Men visst hade ett antal andra matcher kunnat spelas på söndagen istället. Arsenal vs Watford till exempel, eller Newcastle vs Leicester, eller varför inte måndagsmatchen Bournemouth vs Crystal Palace?!

Men kanske gör man klokast i att inte anta att det måste finnas någon tydlig rationalitet i dessa beslut. Liksom herrens vägar äro outgrundliga. Varför inte bara ta tillfället i akt att ostört titta lite närmare på två fotbollslag vi annars sällan ser så mycket av?! Det var alltid osannolikt att Cardiff skulle lyckas hålla sig kvar i Premier League. Vinner de inte hemma mot Burnley börjar det se omöjligt ut.

Väljer Cardiff att acceptera uppdraget? Denna blogg självdestrueras inom fem sekunder!