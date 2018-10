Fulhams fotboll gör dem populära men inte effektiva

Det saknas knappast statistik som visar på Fulhams problem. Laget har redan släppt in 25 mål på nio omgångar, vilket är sex mål fler eller cirka 30% mer insläppta mål än tvåan i den tveksamma tabellen. Räknenissarna har redan knackat fram att om Fulham fortsätter släppa in mål i samma takt kommer de släppa in 105-106 mål den här säsongen, vilket skulle slå det gamla rekordet för antal insläppta mål under en säsong om 38 matcher med 16-17 mål.

Ändå gör siffrorna inte riktigt Fulhams försvarsspel rättvisa. En full förståelse för själva bedrövligheten i Fulhams försvarsspel framgår av två saker. Dels att Fulham i endast en enda match av hittills nio spelade ligamatcher har släppt in färre än två mål, och att Fulham hittills inte har hållit nollan en enda gång. Dels att Fulhams försvarsspel i själva verket inte ser ut att bli bättre, utan genomsnittet insläppta mål per match är under de tre senaste matcherna fyra mål per match.

Slutsatsen är enkel och rättfram: Fortsätter Fulham försvara sig på detta sätt så kommer de åka ur Premier League! Frågeställningen som följer på denna slutsats är mer besvärlig att ge ett enkelt och rättframt svar på: Kan Slavisa Jokanovic organisera ett bättre försvarsspel åt Fulham?

Fulham var ett av Football Leagues absolut bästa lag förra säsongen. Något som slutade med att de vann playoff-finalen mot Aston Villa och gick upp i Premier League. Det pratades mycket om Fulhams styrkor, deras kreativa, konstruktiva och inte minst offensiva fotboll. De pratades i det avseendet om med samma entusiastiska och lysande ordalag som framför allt Wolves. Det var samtidigt ingen hemlighet vad som också var Fulhams relativa brist eller svaghet under säsongen – försvarsspelet.

Fulham var otroligt skickliga med bollen i sitt eget bollinnehav, produktiva och effektiva framåt, men många gånger också väldigt sårbara när motståndarna lyckades attackera dem. Fulham lyckades bli uppflyttade till Premier League, men det vore fel att påstå att dessa brister inte kostade Fulham under säsongen. Den förväntade kostnaden var ändå lägre i Football League än i Premier League, där både motståndarnas anfall är bättre och deras försvarsspel svårare att forcera.

Den förväntade kostnaden för ett bristfälligt försvarsspel var alltså betydligt högre i Premier League. Ändå är det svårt att säga vad exakt Fulham egentligen har gjort för att förstärka sin backlinje. Fulham investerade drygt £80m i spelartruppen under sommaren, men inte någon större andel av dessa pengar på backlinjen. Betoningen på värvningarna låg på det offensiva. Defensivt köptes Alfie Mawson från Swansea, Calum Chambers och Tim Fosu-Mensah lånades in. Samtidigt såldes Ryan Fredericks till West Ham.

Försvarsspelet handlar däremot om så mycket mer än enbart vilka spelare som ingår i backlinjen. Det är ett kollektivt arbete som innefattar hela laget. Men alldeles för ofta blir Fulhams försvar och backlinje fullständigt utelämnade på planen. Inte minst i de tre senaste matcherna har motståndarna gång på gång kunnat utnyttja skrämmande ytor framför Fulhams backlinje, och ständigt kunna utmana isolerade försvar, i synnerhet från respektive kant. Målen har rasslat in i snabb takt.

Slavisa Jokanovics grepp hittills verkar ha varit att dubbla ned på Fulhams offensiv, och skicka fram laget ännu mer i planen. Det verkar emellertid ha förvärrat problemen ytterligare, med alltför många spelare som enbart tillåts tänka framåt i planen samtidigt som alldeles för få tänker bakåt. Jokanovic verkar emellertid inte se Fulhams defensiva problem som en taktisk fråga utan mer som en personalfråga, han har hackat och skiftat i backlinjen många gånger, vilket i sig kanske förvärrar det hela.

Just den frågan om perspektiv, att se det som en fråga om att ha rätt spelare snarare än som en taktisk fråga, gör att det är i högsta grad befogat att frågan ställs om Slavisa Jokanovic är rätt manager för ett Fulham som vill hålla sig kvar i Premier League, och som väl knappast heller kan förvänta sig annat efter att ha investerat £80m i somras. Allra minst måste frågan ställas hur så mycket pengar kan spenderas och trots det inte ha rätt spelare. Men taktiken är därefter den oundvikliga följdfrågan.

Kan Slavisa Jokanovic skifta eller åtminstone justera sitt perspektiv? Det är en förvisso allt annat än självklar bedömning Fulham måste göra. Jokanovic kan knappast kategoriseras bland så kallat pragmatiska managers, utan han har sin egen tämligen tydliga syn på hur han vill spela fotboll, och detta är till och med uttalat. Vad man alltså kan undra är om denna spelidé håller med Fulham i Premier League, om spelarmaterialet räcker till för att genomföra den, samt hur mycket flexibilitet den faktiskt innehåller.

Fulhams offensiva fotboll har å ena sidan gjort dem populära, självfallet inte minst bland mer neutrala följare, men den har å andra sidan inte gjort dem effektiva, så här långt alltså tvärtom. Något som rimligtvis oroar inte bara Fulhams klubbledning utan även klubbens egna supportrar, som naturligtvis fäster lite större vikt vid Fulhams Premier League-status än vad experter och sofftyckare gör i största allmänhet. För dem är det bara underhållning. För Fulham är det mycket viktigare än så.

På så vis är det inte märkligt att Slavisa Jokanovic för närvarande är den manager i Premier League som omges av mest tydliga rykten om att vara på väg att få sparken. Det är möjligen märkligt på så vis att få andra managers i Premier League gick in till säsongen med ett starkare förtroendekapital än Jokanovic, givet att han faktiskt med relativt små medel tagit klubben upp i Premier League. Men utan att oktober är helt och hållet slut så verkar nu det mesta av det förtroendekapitalet vara förbrukat.

Hans konto kan förvisso fyllas på om Fulham lyckas vinna dagens närmare måste-match hemma på Craven Cottage mot Bournemouth. Många menar att det är de två kommande matcherna innan landslagsuppehållet, först mot Bournemouth och därefter Huddersfield, som kommer avgöra Slavisa Jokanovics närmaste framtid. Samma sak gäller däremot för dessa båda matcher som för säsongen som helhet: Fortsätter Fulham försvara sig på samma sätt som förut så kan de inte vinna dessa båda matcher!

Fortsätter Fulham försvara sig på detta sätt så kommer de åka ur Premier League. Men i så fall är knappast Slavisa Jokanovic längre deras manager. Det är så klart en intressant fråga vem som skulle kunna tänkas ta över Fulham under säsongen. Det finns ju ett antal rätt trista svar på den frågan, liksom det finns några spännande svar.