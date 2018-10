West Ham hoppas på favorit i repris mot Tottenham i Ligacupen

Kanske är det en situation som Tottenham delvis har satt sig i av egen kraft. Men man kan väl ändå tycka att helt schysst är det inte mot Tottenham att tvinga dem att spela en match i Ligacupen, dessutom ett tufft derby på bortaplan mot West Ham, endast två futtiga dagar efter en ligamatch mot Man City, och sedan tre dagar senare spela ligamatch igen. Det hade gått att ordna på ett bättre sätt.

Strulet med Ligacupen fortsätter således för Tottenham den här säsongen. Deras första match, i den tredje omgången, mot Watford lottades på hemmaplan men spelades på grund av arenaproblemen på annan arena, nämligen stadium:mk i Milton Keynes. Och den här matchen alltså med endast två dagars vila, vilket innebär att vi förmodligen får se ett mycket annorlunda Tottenham än vad vi annars hade fått se.

Det är naturligtvis problematiskt för Tottenham liksom för Mauricio Pochettino. De pratar inte minst själva om vikten för dem med att vinna titlar. Ligacupen och FA-cupen, möjligen Europa League, ser ut som deras bästa chanser att faktiskt vinna någon titel den här säsongen, samtidigt som deras möjligheter i Ligacupen försvåras inte minst av dem själva genom arenaproblem och schemaläggning.

West Ham verkar hamna i något slags mellanläge i ligan den här säsongen. För bra för att riskera åka ur Premier League, men inte tillräckligt stabila för att kunna utmana på allvar om de europeiska cupplatserna. Detta ger dem naturligtvis en helt annan frihet än annars att verkligen satsa på de inhemska cuperna, de har just inget att förlora på det. Tvärtom är det kanske deras allra bästa claim to fame.

Därtill lägger vi den speciella matchfaktorn för West Ham ikväll. Att vinna mot Tottenham är alltid en stor grej för dem, inte minst på hemmaplan. Det var ju förra säsongen som West Ham svarade för en väldigt minnesvärd vändning mot just Tottenham, i just Ligacupen, från 0-2 i halvtid till 3-2 vid full tid. Det var en seger som gav luft under vingarna och en seger som gav Slaven Bilic förlängd respit.

Sedan finns det kanske någon slags skön dramatik i att två klubbar möts som båda befinner sig i lite olika ändar av detta med att byta arena, två klubbar som båda har drabbats av sina olika problem som en följd därav, fast på helt olika sätt. För både West Ham och Tottenham handlar det självfallet om att ta sig igenom dessa problem och se den möjliga och ljusare framtiden därefter.

Vem vet, kanske en Ligacuptitel vore en hjälp på traven.

:::

Hur mycket det än brukar tramsas med att man inte bryr sig om att åka ur Ligacupen så borde det ju kännas riktigt tomt en sådan här vecka både för Liverpools och Man Utds anhöriga.

:::

Vad var belöningen för Derby County att slå ut Man Utd på Old Trafford? Att lottas mot Chelsea på Stamford Bridge så klart. Lyckas Derby County slå ut även Chelsea ur Ligacupen måste de rimligtvis räknas som 2010-talets främsta giant killers, kanske hela 2000-talets.

En speciell match naturligtvis inte minst eftersom Frank Lampard återvänder som manager med sitt Derby County till den klubb och den arena där han blev en av Englands fotbollslegender. Räkna med ett varmt återseende på Stamford Bridge, där säkert många hoppas att Lampard en dag är manager för dem.

Fint också att Chelsea har gett Mason Mount och Fikayo Tomori, på lån hos Derby County, dispens att spela den här matchen. Även om man kan tycka att Football League kanske kunde ha en principiell invändning mot arrangemanget.

:::

På ena eller andra sättet kommer tamigfasiken Bournemouth spela i Europa nästa säsong, och vilken bedrift det vore.

:::

Burton Albion vinner mot Nottingham Forest och kommer alltså spela kvartsfinal i Ligacupen. Det är faktiskt rätt stort.

:::

Arsenal har haft tumme med lottningsgudarna i den här upplagan av Ligacupen. Andra raka hemmamatchen, andra raka matchen mot Football League-motstånd. Den här gången blev det Blackpool, mittenlag i League One. Blackpool kommer vi så klart ihåg från början av årtiondet då de mycket överraskande tog sig upp i Premier League och väl där charmade de allra flesta.

Det är den rosiga sidan av deras äventyr i Premier League. Den risigare sidan är så klart att det där äventyret mest ledde till att klubbens kontroversiella ägare, Oystons, berikade sig själva på olika sätt. Klubben lider fortfarande under dessa ägare som håller den i ett finansiellt och moraliskt stryptag. Ägarbekymmer av ett slag som skulle få de mest vildsinta Kroenke-kritikerna att storkna.

:::

Middlesbrough mot Crystal Palace på Riverside. En match som har Tony Pulis written all over it.

:::

Lottningen av Ligacupens femte omgång, kvartsfinalerna, sker under kvällen direkt efter Chelseas match mot Derby County.