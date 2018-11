Aston Villa saknar inte längre poänger - de saknar bara poäng

Förväntningar kan vara en klubbs värsta fiende. Förväntningar utgår nästan alltid från vad man vill att en klubb ska vara, snarare än vad en klubb faktiskt är och vilka resurser och förutsättningar den faktiskt har att jobba med. Förväntningarna på Aston Villa exempelvis är att det ska vara en Premier League-klubb och det är med den utgångspunkten som de flesta helst bedömer Aston Villa.

Steve Bruce föll på grund av oförmågan att motsvara dessa förväntningar. Aston Villa ramlade allt längre bak i tabellen och missnöjet spred sig likt en infektion. Till sist valde Aston Villa att sparka Bruce och ersätta honom med Dean Smith. Förväntningarna på ett managerbyte är vanligtvis att det ska ge någon slags omedelbar effekt. Men den effekten har uteblivit för Aston Villa med två förluster på tre matcher därefter.

Detta har resulterat i ytterligare missnöje, eller kanske snarare besvikelse, runt Aston Villa. Det var tydligt många som hoppats på mer. Steve Bruce sparkades ju för att resultaten inte var okej så varför blir inte resultaten bättre?! Men det är klart, med tre matcher på sex dagar för Aston Villa är det kanske svårt att kräva att en ny manager ska hinna med att göra så väldigt mycket.

Förmodligen är det härifrån som Dean Smith kommer kunna få viss effekt. Han har nu haft en ledig vecka att jobba med sina spelare. Och november ser tillsammans med ett landslagsuppehåll ett måttligt brådskande spelschema med fyra matcher att klara av, varav tre hemma på Villa Park. Först ikväll hemma mot Bolton, sedan borta mot Derby County, därefter hemmamatcher mot Birmingham (!) och Nottingham Forest.

Det är viktiga matcher för Aston Villa och för Dean Smith. Det är matcher som Aston Villa behöver vinna om de på allvar ska kunna ta upp jakten på playoff och uppflyttning den här säsongen, särskilt som det är matcher på hemmaplan. Dessutom i de tre sista fallen även matcher mot klubbar ovanför dem i tabellen, klubbar de behöver ta sig ikapp eller förbi. Och att vinna mot Bolton ikväll måste vara en bra inledning till dessa matcher.

Samtidigt är kanske anställningen av och förtroendet för Dean Smith inte enbart en fråga om rena resultat, som man kanske vill tro. Trots förlusterna mot Norwich och QPR finns det flera saker med Aston Villas sätt att spela och agera som har varit positiva. Spelare spelas på sin position, byten görs med tanke hellre än i blindo, laget spelar med en tydlig idé, en spelidé baserat på bollinnehav och en högre press.

Det har alltså funnits positiva aspekter med Aston Villas spel under Dean Smith även om detta inte riktigt har översatts i resultat och poäng. Det borde rimligtvis köpa honom visst förtroendekapital men härifrån måste självfallet även resultaten och poängen komma. För att det ska ske måste emellertid Aston Villa bli bättre på att omsätta sitt bollinnehav till målchanser, och sina chanser till mål. Laget har varit ineffektivt så här långt.

Aston Villas största orosmoln måste emellertid vara försvaret, som ser oroväckande tunt ut och som har varit lagets akilleshäl så här långt. Inte minst kan detta bli ett problem nu när den engelska säsongen är på väg in i sitt kanske allra mest hektiska skede, inte minst i Football League, under vinter- och julsäsongen. Med över tio matcher under kommande två månader kan detta visa sig väldigt dyrbart under en mycket jämn säsong.

Men det finns återigen en tydlig linje i hur Aston Villa vill spela fotboll. Det finns inte minst en glädje igen i Aston Villas sätt att spela fotboll och i att se Aston Villa spela fotboll som har saknats under en längre tid. På så sätt är Dean Smiths anställning så här långt ändå att betrakta som lyckad, även om resultaten och poängen inte har motsvarat glädjen. Men ibland måste man också våga ta det längre perspektivet.

Det finns återigen en poäng med Aston Villas sätt att spela fotboll. Härifrån måste det bara ge poäng också. November kommer vara ett bra prov på vad Aston Villa kan åstadkomma den här säsongen. Kvällens match mot Bolton blir ett bra prov på vad Aston Villa kan åstadkomma i november.