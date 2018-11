Vad kan Celtics match mot Red Bull ha för betydelse för Premier League?

Det borde rimligtvis kunna diskuteras om vissa klubbar helt enkelt borde vara seedade direkt till slutspelet i Europa League (även i Champions League för all del). Det är svårt att säga vilka som egentligen gynnas av att klubbar som Arsenal och Chelsea mer eller mindre sömngångar sig själva genom gruppspelet. Knappast de själva, knappast någon av motståndarna, knappast UEFA eller Europa League som sådant.

Både Arsenal och Chelsea har tre raka vinster på sina tre första matcher, och det finns med halva gruppspelet kvar i princip ingen som helst spänning kvar. Som om det inte var svårt nog att uppbåda entusiasmen för kvällens matcher hemma mot Sporting respektive borta mot BATE Borisov. Vi vet redan att Arsenal och Chelsea kommer spela slutspel till våren. Kanske hittar vi istället mer spänning och relevans north of the wall?!

Celtic spelar ikväll en slags ödesmatch för deras fortsatta europeiska äventyr den här säsongen. De måste förmodligen vinna kvällens hemmamatch mot RB Leipzig för att ha en fortsatt vettig chans att ta sig till slutspel. Bortamatchen för två veckor sedan förlorade de med 0-2, en match där Celtic var tämligen utspelade. Att åka ut i Europa redan innan jul vore onekligen en rejäl missräkning för ett Celtic med stora europeiska ambitioner.

Det vore i så fall inte den första europeiska missräkningen för Celtic den här säsongen, som naturligtvis hoppades att ta sig in i Champions Leagues gruppspel. Istället åker de ur Champions League redan i den tredje kvalomgången mot AEK Aten. En besvikelse för Celtic som har uttalat en vilja att kunna hävda sig i Champions League. Frågan är om en exit ur Europa League vore den sista europeiska missräkningen för Brendan Rodgers.

Det börjar bli rätt tydligt att Celtic i sin nuvarande inkarnation under Brendan Rodgers, den som har vunnit två raka inhemska trebles i Skottland, befinner sig i sin slutfas med ett tydligt behov av ny energi. Flera spelare har börjat se sig om efter nya projekt och det verkar finnas en oenighet om hur klubben ska gå framåt härifrån. Celtic är fortfarande så överlägsna att de förmodligen vinner i Skottland ändå, men det går allt trögare.

Just den aspekten med Celtics överlägsenhet i Skottland gör självfallet att Europa blir desto viktigare för Celtic. Det är egentligen bara på den scenen som de kan göra några faktiska framsteg. Och där har de nu i själva verket tagit ett rätt rejält steg bakåt efter att två säsonger i rad dessförinnan ha tagit sig till Champions Leagues gruppspel. Tendensen är vikande för Celtic och för Brendan Rodgers.

Men inte bara trenden är negativ, utan även kontrasten riskerar plåga Celtic. För samtidigt som de själva löper en överhängande risk att åka ur också Europa League redan i gruppspelet så leder värsta rivalen Rangers sin grupp och måste alltså sägas ha en helt okej chans att ta sig vidare. Möjligheten är alltså den för Celtic att efter jul är den enda klubben att representera Skottland i europeiskt cupspel just Rangers.

Vad betyder i så fall ett sådant utfall för Brendan Rodgers? Mer specifikt, med ännu ett landslagsuppehåll stående för dörren, och med ett par engelska klubbar i Premier League som möjligen ser sig om efter en ny manager under detta landslagsuppehåll, vad skulle det betyda för Rodgers tillgänglighet att Celtic förlorar kvällens match mot RB Leipzig, och i praktiken ser sig själva utslagna från Europa League?

Två klubbar i synnerhet antas gå i väntans tider och dessutom kopplas samman med just Brendan Rodgers – Fulham och Southampton. Där känns kanske Southampton som det mest troliga alternativet, åtminstone den klubb som nog skulle kunna tänkas intressera Rodgers mest. I vilken utsträckning dessa rykten är genuina, eller bara ännu ett fall av ett namn som alltid nämns, är svårt att säga något vettigt om.

Det vore inget dumt val av Southampton i alla fall. Det är en klubb som behöver hitta tillbaka till ett mer långsiktigt tänkande, och vars moderna framgångar bygger på en struktur och på en spelidé som i mångt och mycket liknar den idé som Rodgers för ett antal år sedan gjorde sig ett namn med i engelsk fotboll med Swansea. Han har också visat med Celtic en förmåga att kunna bygga ett vinnande lag med små resurser.

Brendan Rodgers har för övrigt även nämnts samman med Man Utd. Men dels finns nog storpolitiska skäl som förhindrar en sådan övergång. Och dels framstår det som alltmer osannolikt, och kanske till och med omotiverat, åtminstone för den som besvärar sig med att tänka efter lite, att Man Utd kommer sparka José Mourinho under säsongen. For better or for worse, så blir han kvar i alla fall säsongen ut.

(Alltså var det kanske ändå lika så bra att vinna den där matchen mot Juventus igår kväll.)

Kanske är detta alltså det mest intressanta med Europa League den här kvällen, eftersom det faktiskt kan tänkas ha viss konkret relevans för Premier League den här säsongen, hur det egentligen går för Celtic hemma mot RB Leipzig. Dessutom är det väl rimligtvis också en match med visst svenskintresse. Det är åtminstone en match som känns mer intressant än Arsenal vs Sporting, eller BATE Borisov vs Chelsea.

Annars är det naturligtvis en situation som plågar fotbollspuristerna. Klassiska, anrika Celtic riskerar alltså slås ut ur Europa League av en Red Bull-iansk dubbelmacka. Detta fenomen inom den moderna fotbollen, ironiskt också från den där påstått genomvackra tyska fotbollen som olikt den engelska fotbollen inte alls är kommersialiserad, som väckt sådant förakt och misstänkt kokett raseri bland fotbollens självutnämnda kulturpoliser.

Kultur mot kapital är således den mer filosofiska aspekten på matchen på Celtic Park ikväll. Den mer pragmatiska aspekten är alltså vad en förlust för Celtic kan tänkas ha för konsekvenser för Premier League, för Southampton, eller för Fulham under den närmaste tiden?!