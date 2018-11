FA-cupen, raka motsatsen till idén om en europeisk superliga

Samtidigt som engelsk och europeisk fotboll smälter alla avslöjanden som kommit fram via Der Spiegel och Football Leaks, inte minst om de långt gångna planerna på en stängd europeisk superliga, som återigen orsakat något av en storm i ett vattenglas då det blåst nytt liv i den ständiga diskussionen om de giriga superklubbarna samtidigt som det är ett projekt som naturligtvis aldrig riktigt kommer bli av, så gör vi oss precis redo för vad som är en klassisk engelsk fotbollshelg – FA-cupens första omgång!

Modernism ställs mot traditionalism med andra ord, eller ekonomi mot idrott. En den moderna fotbollens abomination i stark kontrast med den mest traditionsrika, vissa skulle möjligen vilja säga traditionstyngda, cupturnering som finns på våran jord. Den ena tänkta turneringen baserad runt idén att de största klubbarna bara ska behöva möta varandra utan att egentligen riskera något. Den andra faktiska turneringen rotad i föreställningen om alla klubbars lika värde och allas möjlighet att slå alla.

FA-cupen är alltjämt en turnering baserad i och besjälad av en tanke om solidaritet i den engelska fotbollen. Föreställningen om alla klubbars ömsesidiga beroende. Förståelsen för att toppen av den engelska fotbollspyramiden vilar på dess breda bas. Undergräv den basen alltför mycket och vad den engelska fotbollstoppen faktiskt riskerar gräva på lång sikt är sin egen grav. Ekonomin är viktig inte bara för de största klubbarna utan för alla klubbar, och FA-cupen är av stor ekonomisk betydelse för alla andra klubbar.

Just i det här stadiet är däremot inte FA-cupen något som ännu bekymrar de allra största klubbarna. Ett gäng klubbar från de lägsta divisionerna har redan gått igenom fyra-fem olika kvalomgångar för att ta sig in i vad som nu är själva huvudturneringen, FA-cupens första omgång proper. Härifrån deltar klubbar från League One och nedåt. Ambitionen härifrån är naturligtvis i första hand att ta sig fram till FA-cupens klassiska tredje omgång, då alla klubbar går in i turneringen, med hoppet om en monsterlottning.

TV sänder flitigt från den första omgången. Den som är intresserad kan följa fyra av matcherna från den här omgången, en per dag. Utöver dessa fyra matcher kan ytterligare två matcher lyftas fram som lite extra intressanta.

Haringey Borough (7) vs AFC Wimbledon (3)

Förra säsongen tackade Haringey Borough nej till att få sin FA-cupmatch TV-sänd då det krockade med spelarnas jobb och klubbens planerade loppmarknad. Det kan inte ha varit den mest lukrativa loppmarknaden för i år har de trots allt tackat ja. Möjligen hjälper det att matchen går på fredag kväll den här gången. Haringey är nykomlingar i den sjunde divisionen och AFC Wimbledon naturligtvis stora favoriter i den här matchen, men räkna inte bort Haringey där det för många spelare kan vara den största matchen hittills i deras karriärer.

Maidenhead United (5) vs Portsmouth (3)

Lapp på luckan på York Road när Maidenhead från National League tar emot stora, starka Portsmouth. Två klubbar som dessutom befinner sig i två olika ändar av respektive tabell där Portsmouth toppar League One samtidigt som Maidenhead efter veckans förlust mot tabelljumbon Dover ramlade ned under nedflyttningsstrecket. Tråkigheterna i ligaspelet kan däremot glömmas för en stund med en cuptriumf så räkna med att Portsmouth kan få det hett om öronen.

Oxford United (3) vs Forest Green Rovers (4)

Jämn och oviss match på förhand mellan ett hyfsat stabilt mittenlag i League One å ena sidan och ett lag som utmanar i toppen av League Two å andra sidan. Nyheterna kring Oxford United snurrar framför allt för närvarande kring att Erick Thohir har valts in som ny styrelseledamot i klubben, som var den som låg bakom köpet av Inter från Massimo Moratti, där han fortfarande är minoritetsägare. Frågan de flesta naturligtvis suger på är om detta förebådar ett uppköp av Oxford United.

Shrewsbury Town (3) vs Salford City (5)

Det är inte bara Paul Hurst det har gått illa för sedan han lämnade Shrewsbury, det har även gått illa för Shrewsbury. Klubben som förra säsongen var svindlande nära uppflyttning till Championship befinner sig den här säsongen i andra änden av tabellen och kämpar mot nedflyttning. Salford City anses lite elakt ha köpt sig segern i National League inför säsongen, och kanske är det i FA-cupen mot just sådant här motstånd som vi kan få den tydligaste indikationen på hur bra Salford faktiskt är.

Port Vale (4) vs Sunderland (3)

Utifrån kan man fundera på om det är hönan eller ägget som orsakat den betydligt mer positiva stämningen i och runt Sunderland den här säsongen, det vill säga ägarbytet eller det faktum att laget vinner i ligan igen. Inifrån måste man anta att det spelar ingen som helst roll för Sunderland som återigen verkar vara en klubb i harmoni, med ny ägare, ny manager och ett såsom nytt lag. Uppflyttning tillbaka till Championship hägrar men räkna med att Sunderland väldigt gärna gör väsen av sig också i FA-cupen.

Hampton & Richmond Borough (6) vs Oldham Athletic (4)

Klassiska Oldham är en klubb som slits av konflikter. Mycket av kritiken har riktats mot ägaren Abdallah Lemsagam sedan först Richie Wellens fått sparken och därefter spelaren Craig Davies lämnat klubben med hårda ord till framför allt Lemsagam. Disciplinära problem verkar återkommande där Anthony Gerrard fått sparken för ”gross misconduct” och Jack Byrne kort därefter även han brutit mot klubbens disciplinära regler. Med stämningen allt annat än på topp finns skrällchans för Hampton & Richmond.

:::

FA-CUPENS 1:A OMGÅNG:

FREDAG: Haringey Borough vs AFC Wimbledon. LÖRDAG: Maidenhead vs Portsmouth; Maidstone vs Macclesfield; Ebbsfleet vs Cheltenham; Swindon vs York; Torquay vs Woking; Scunthorpe vs Burton Albion; Aldershot vs Bradford; Grimsby vs MK Dons; Bromley vs Peterborough; Southport vs Boreham Wood; Plymouth vs Stevenage; Chesterfield vs Billericay Town; Lincoln City vs Northampton; Yeovil vs Stockport; Bury vs Dover; Gillingham vs Hartlepool; Oxford United vs Forest Green Rovers; Tranmere vs Oxford City; Accrington Stanley vs Colchester; Barnsley vs Notts County; Metropolitan Police vs Newport County; Walsall vs Coventry; Rochdale vs Gateshead; Sutton vs Slough Town; Exeter vs Blackpool; Luton vs Wycombe; Morecambe vs Halifax; Crewe vs Carlisle; Southend vs Crawley. SÖNDAG: Mansfield vs Charlton; Chorley vs Doncaster; Alfreton vs Fleetwood Town; Barnet vs Bristol Rovers; Shrewsbury vs Salford City; Hitchin Town vs Solihull Moors; Guiseley vs Cambridge; Weston Super Mare vs Wrexham; Port Vale vs Sunderland. MÅNDAG: Hampton & Richmond Borough vs Oldham.