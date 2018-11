Det brinner i Football League och klubbarna kokar av ilska

Det är inte bara i europeisk fotboll som de största klubbarna jobbar för att flytta fram sina positioner gällande vilka som får de största kakbitarna och mest pengar. Exakt samma spel pågår för närvarande i Football League där i synnerhet de största klubbarna kokar och bubblar av ilska sedan EFL precis valt att skriva på ett nytt TV-avtal med Sky värt £595m över de närmaste fem åren, från 2019 till 2024.

Vid en första anblick är det svårt att förstå upprördheten. Avtalet med Sky placerar Football League på femte plats bland ligorna i Europa vad avser dess finansiella värde, högre än Ligue 1. Detta alltså trots att det är en andra- till fjärdedivision. Även om vi tar med i beräkningen att Championship har fler klubbar så placerar det Football Leagues avtal som det sjätte mest värdefulla avtalet i världen räknat per klubb.

Lägg till detta att avtalet dessutom motsvarar en ökning i finansiellt värde med 35% jämfört med det förra avtalet, och de stora klubbarnas missnöje blir inte omedelbart lättare att förstå sig på. Men, vilket är en sann omständighet i de flesta sammanhang, detta är bara siffror och allting är i själva verket alltid relativt. Och det är naturligtvis avtalets relativa värde som får de större klubbarna att koka och bubbla.

Den främsta punkten för de största klubbarna i Football League är att trots att avtalet med Sky är så högt som det är så förbleknar det i jämförelse med Premier Leagues TV-avtal, vilket gör att deras TV-intäkter både totalt sett och per match blir väldigt mycket lägre. En uträkning säger exempelvis att EFL tar in en tjugondel av vad Premier League tar in, och att varje match i Premier League genererar £11m, men i Football League £0,6m.

Det är naturligtvis en enorm skillnad, och det utgör ett problem för de största klubbarna i Football League utifrån två dimensioner. För det första att det är ett väldigt stort steg att ta för klubbar som kommer upp från Football League till Premier League att faktiskt kunna etablera sig där. För det andra att det i sig är väldigt tufft för dessa klubbar att konkurrera i Football League med nedflyttade klubbar och deras fallskärmsbetalningar.

Att detta skapar viss upprördhet och uppgivenhet är förståeligt på sitt sätt. Men det leder också till högst påtagliga ekonomiska problem då det ställer väldigt tuffa finansiella krav på de klubbar i Football League som faktiskt vill försöka ta sig upp till Premier League, och många gånger driver det fram ett ekonomiskt risktagande som inte alls är hälsosamt för vare sig klubbar eller serien som helhet. Mängder med klubbar gör förlust.

Den andra punkten för de största klubbarna i Football League är att det i första hand är de som driver upp intresset för Football League och därmed det finansiella värdet på dess TV-avtal. Ändå tvingas de i hög omfattning dela dessa intäkter inte bara med alla klubbar i Championship, utan med samtliga 72 klubbar i Football League. Något som naturligtvis ytterligare minskar intäkterna per klubb, även i relativa termer.

Vad vi har är med andra ord mer eller mindre exakt samma situation och exakt samma typ av argument som en gång i tiden drev fram Premier Leagues utbrytning ur Football League. Frågan alla ställer sig, och som de största klubbarna i Football League öppet också pratar om och hotar med, är om vi kommer få se en andra utbrytning ur Football League, och skapandet av vad som lite slarvigt brukar kallas för Premier League 2.

Det kokar och bubblar som sagt. En arbetsgrupp träffades under gårdagen på Villa Park bestående av representanter för Aston Villa, Leeds, Derby County, Stoke, West Brom, Preston och Nottingham Forest. De gick ut med ett uttalande som kraftfullt kritiserade EFL inte bara för TV-avtalet med Sky utan också sättet beslutet fattats på. De menar sig ha stöd av 19 klubbar i Championship och kommer kalla till stormöte nästa vecka.

Invändningarna mot avtalet är många. Det kritiseras för att i själva verket undervärdera Football Leagues TV-rättigheter. Det kritiseras också för att vara över lång tid och därmed låsa fast Football League. Det finns också en kritik för att egentligen vara värt mindre per match då Sky fått rättighet att TV-sända ytterligare 20 matcher per säsong, något som leder till fler matcher mitt i veckan, med negativa följder för klubbarnas publiksnitt.

Vad klubbarna som ska träffas nästa vecka har att besluta om är med andra ord vilka åtgärder de faktiskt ska vidta mot EFL. De kan dra EFL inför rätta och hävda att de inte har rätt att skriva på ett avtal som en majoritet av dess medlemmar inte var för att de skulle skriva på. De kan självfallet också bestämma sig för att ta nästa steg mot vad som skulle visa sig vara en utbrytning. Båda vägarna är framkomliga, men också riskfyllda.

Det finns två aspekter som framför allt gör det svårt att skapa någon samling och enad front för klubbarna. För det första att det helt enkelt inte finns något konkret alternativ på bordet till det framförhandlade TV-avtalet med Sky, och då krävs det en del balls för att i det här läget tacka nej till dessa givna pengar. För det andra en förståelig misstänksamhet över vilka klubbar det är som driver kritiken och vad de har för intressen att göra det.

Det är alltså inte bara de europeiska storklubbarna som skramlar vapen för att roffa åt sig mer pengar. Men precis som de europeiska storklubbarna så ägnar sig de största engelska klubbarna i Football League också åt vapenskrammel för att förhandla till sig bättre villkor. En möjlig kompromiss till en ren utbrytning vore att Championship ges en väsentligt större andel av TV-avtalet, på League Ones och Twos bekostnad.

Vilket naturligtvis skulle leda fram till helt nya problem och nya konflikter, den här gången med klubbarna i League One och Two i förarsätet. Det är i grund och botten samma typ av drama som vi regelbundet ser utspelas inom europeisk fotboll med Champions League som köttstycket alla drar i från olika håll, med UEFA i samma problematiska mittenposition där som EFL befinner sig i med Football League.

På planen eller i tabellen är EFL Championship världens just nu kanske bästa serie om vi försöker se till någon slags sammanvägning av ren kvalitet å ena sidan och spänning i form av jämnhet eller oförutsägbarhet å andra sidan. Utanför planen brinner det däremot i EFL Championship. De närmaste veckorna ger oss tydligare indikationer på hur den branden kommer släckas, om den alls släcks eller tvärtom bara fortsätter brinna.

Att kratta löv är tydligen viktigt för att hantera katastrofala bränder. Vad nu i så fall det motsvarar i den här metaforen.