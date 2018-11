Vilka tar sig vidare från FA-cupens andra omgång?

FA-cupen rullar vidare och under det här veckoslutet genomförs dess andra ordinarie omgång, med matcher på ett fullspäckat program från fredag kväll till måndag kväll. Något som innebär att den här helgen gör både League One och League Two uppehåll, samtidigt som National League jobbar med en tämligen stympad omgång. Totalt spelas under veckoslutet 20 matcher i den andra omgången.

Att FA-cupen spelar sin andra omgång innebär att snart är det alltså dags att lotta den tredje omgången, det vill säga omgången då samtliga klubbar går in i FA-cupen, även från Premier League och EFL Championship. Den tredje omgången spelas veckoslutet 4-7 januari, och lottningen äger rum nu på måndagskväll, klockan 20:30 svensk tid. Då får vi se vilka ”våra” klubbar ställs mot i FA-cupens klassiska tredje omgång.

Det kan något förenklat sägas att det är den tredje omgången till vilken som samtliga klubbar i League One, League Two och nedåt från början siktar på att ta sig. Möjligheten att lottas mot någon av de engelska jättarna, för ett såväl sportsligt som ekonomiskt guldregn över klubben. Alltså vore det av naturliga skäl desto tristare att åka ur i den andra omgången, liksom rätt mycket faktiskt står på spel i helgen.

Av de 40 klubbar som återstår i FA-cupens andra omgång är fördelningen, kanske något väntat, rätt så framtung. Hela 20 League One-klubbar återstår i FA-cupen, vilket är nästan hela serien, samtidigt som endast nio League Two-klubbar är kvar. Bra nära två tredjedelar av den serien slogs alltså ut i den första omgången. Återstår gör även sex klubbar från National League, tre från National League North och två från South.

BBC och BT Sports sänder naturligtvis från FA-cupens andra omgång, och det går att följa åtminstone fyra av matcherna via TV om man så önskar. Detta trots att det naturligtvis sänds massor av fotboll från Premier League och Football League samtidigt. Kanske vore det en idé för FA att göra med cupen som de exempelvis gör i Frankrike, det vill säga spela dessa tidiga omgångar under landslagsuppehållen istället?!

Solihull Moors (5) vs Blackpool (3)

Gamle stormålvakten Tim Flowers har hand om Solihull Moors nu för tiden, till vardags hemmahörandes i National League. Hemma på Damson Park tar de ikväll alltså mot Blackpool, som vi är ganska väl bekanta med sedan några år tillbaka, och som måste räknas som favoriter i den här matchen. Men Solihull Moors räknas allmänt som en av de tuffaste bortamatcherna i National League och Blackpool kan mycket väl upptäcka att det alls inte blir någon lätt uppgift.

Halifax Town (5) vs AFC Wimbledon (3)

Svåra dagar för AFC Wimbledon som ligger djupt förankrade på nedflyttningsplats i League One, och som för bara några veckor sedan kände sig tvingade att sparka sin manager sedan sex år i Neal Ardley. Hittills har de däremot inte lyckats hitta någon villig ersättare och så sent som för någon dag sedan tackade Kevin Nolan nej. Till synes ett bra läge således för Halifax Town att ta emot dem hemma på The Shay, och revanschera sig för 0-4-förlusten mot Ebbsfleet senast. AFC Wimbledon var illa ute redan i förra omgången då de var i underläge mot Haringey Borough innan de vann på tilläggstid.

Wrexham (5) vs Newport County (4)

Jodå, vi har ett Walesderby på menyn i FA-cupen också. Ett derby som även om det så att säga är någon slags miniatyrvariant av det större derbyt ändå har pumpat upp stämningen i och runt de båda lagen till max. Båda lagen kämpar i toppen av sin respektive division. Wrexham i National League, Newport County i League Two. Det säger oss att Newport County borde vara favoriter men det faktum att Wrexham spelar på hemmaplan, samt historiskt anses som den större klubben, jämnar ut spelplanen.

Swindon Town (4) vs Woking (6)

Enda matchen av dessa som inte är TV-sänd. Swindon som är ett mittenlag i League Two borde inte behöva få några svårigheter på pappret med ett Woking till vardags spelandes fotboll i National League South. Men låt oss för all del inte underskatta Woking som leder sin serie, således har självförtroende och momentum i ryggen, och för vilka en plats i den tredje omgången naturligvis vore en enorm framgång. De har sannerligen oddsen emot sig men detta kan mycket väl vara en av den andra omgångens cupskrällar.

Guiseley (6) vs Fleetwood Town (3)

Om inte den här matchen bjuder på en ännu större skräll. Vi hittar Guiseley i de nedre delarna av National League North och skulle de lyckas slå ut Fleetwood Town, som krigar på i mitten av League One, vore det närmast fenomenalt. Även om Guiseley har fördelen att få spela på Nethermoor Park. Extra spännande att följa Fleetwood Town från och med den här säsongen eftersom de har Joey Barton som nybakad manager. Barton har gjort ett fullt godkänt jobb med Fleetwood Town så här långt, och vi kan få höra mer både om honom och om dem.

FA-CUPENS 2:A OMGÅNG:

FREDAG: Solihull Moors vs Blackpool. LÖRDAG: Halifax Town vs AFC Wimbledon; Southend vs Barnsley; Peterborough vs Bradford; Maidstone vs Oldham; Lincoln City vs Carlisle; Plymouth Argyle vs Oxford United; Walsall vs Sunderland; Accrington Stanley vs Cheltenham; Charlton vs Doncaster; Wrexham vs Newport County. SÖNDAG: Bury vs Luton Town; Tranmere vs Southport; Shrewsbury vs Scunthorpe; Chesterfield vs Grimsby; Swindon vs Woking; Barnet vs Stockport; Rochdale vs Portsmouth; Slough Town vs Gillingham. MÅNDAG: Guiseley vs Fleetwood Town.