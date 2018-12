Hörnan (#15): Wolves vände och vann på Molineux

OMGÅNGENS UPS

Brighton. M23-derbyt är ett av engelsk fotbolls mer svårbegripbara derbyn, något som helt enkelt bara är. Tät stämning var det hur som helst på ett mycket regnigt Amex där Brighton tog ledningen på en mycket tveksam straff, Shane Duffy därefter drog på sig ett otroligt onödigt rött kort, innan Chris Hughton briljerade med två byten i Leon Balogun och Florin Andone som med varsitt mål vann matchen åt Brighton med bara tio man på planen. Avstängningen på Duffy och skadan på Glenn Murray kan visa sig dyrbara för Brighton, desto viktigare med den här vinsten.

Wolves. De var i stort behov av en seger Wolves, som alltså bara tagit en enda poäng på sina fem senaste matcher. Någonstans är så klart alla vinster värda lika mycket poäng, men inte kan det blundas för att en vinst mot just ett lag som Chelsea var värt extra mycket för Wolves den här kvällen. Magisk atmosfär på Molineux som fick se sitt Wolves vända och vinna mot ett av ligans starkaste lag. Har det pratats om dåligt självförtroende i Wolves de senaste veckorna så lär det nog inte pratas så mycket om den saken efter den här kvällen.

Man City. Visst kan man tycka att en match mot Watford är en match som Man City ska vinna, men när vi nu befinner oss i december så finns inte längre matcher som ska vinnas på riktigt samma sätt, särskilt inte på bortaplan. Samtidigt visar inte Man City några större tendenser på att mattas av. Det blev förvisso bara 2-1 mot Watford i slutänden, och lite oroligt mot slutet, men ändå hade Man City en tvåmålsledning, spelet flöt på väldigt bra och hade det inte varit för en stor insats av Ben Foster i Watfords mål hade nog segern varit större än den nu blev.

OMGÅNGENS DOWNS

Southampton. Det var väl så klart en svår match för Southampton, borta mot Tottenham som trots allt är i rätt bra slag dessa dagar, men något onödigt kan man ju ändå känna det var att låta målen ramla in bakom sig på det där viset. Southampton befinner sig förvisso i en övergångsperiod, men det är ju rätt uppenbart att nye managern Ralph Hasenhüttl har ett stort jobb framför sig, nu när han står på tröskeln till engelsk fotbolls tuffaste period. Ett mål i slutet av matchen gav ändå något positivt att hänga upp framtiden på.

Chelsea. Maurizio Sarri och hans mannar fick sig en hård läxa i betydelsen av att faktiskt ta tillvara sina chanser och stänga matcherna. Chelsea hade ledningen med 1-0 mot Wolves, hade kontrollen över matchbilden och över spelet, och skapade även ett stort antal chanser att göra det andra målet. En sådan chans missades och bara några minuter senare stod det istället 1-2. Tungt för Chelsea, en viktig läxa för dem, och kanske börjar vi ana ett visst första tapp av momentum för Sarris Chelsea. Helt naturligt förvisso.

Everton. Visst har Everton gjort framsteg den här säsongen, men det betyder däremot inte att de riktigt hämtar hem de poäng som de rimligtvis borde. Tvärtom har de en tendens att få med sig färre poäng än vad de borde och ibland även förtjänar. Noll poäng mot Liverpool var tufft och oförtjänt, men det behövde följas upp med tre poäng hemma mot Newcastle ikväll. Istället blev det bara en enda poäng sedan Everton framför allt i andra halvlek misslyckats med att ta sig igenom Newcastles försvar. Måste förbättras.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Crystal Palace. Fick en ren bjudning tillbaka in i matchen vid 0-1 när Shane Duffy drar på sig ett rött kort efter att ha skallmarkerat mot en dandydöende Patrick van Aanholt. Men det var en bjudning som Crystal Palace tappade bort på posten, för omedelbart efteråt tappar man bort precis inbytte Leon Balogun på en fast situation och precis innan halvtid ger extremt tveksamt försvarsspel möjlighet för Florin Andone att göra 3-0 till Brighton. Ett rejält återfall för Crystal Palace efter oavgjort mot Man Utd och vinst mot Burnley.

OMGÅNGENS SPELARE

Ben Foster, Watford. Det räckte med en svag insats av Ben Foster mot Bournemouth tidigare under säsongen för att Elton John skulle texta Watfords VD och föreslå att de värvade Tom Heaton istället. Några sådana textmeddelanden lär inte ha kommit från Elton John den här gången. Svarade för ett antal strålande räddningar som trots två insläppta mål ändå höll Watford kvar i matchen och gav dem chans på poäng.

OMGÅNGENS MÅL

Raul Jimenez, 1-1 Wolves. Egentligen bör man väl skriva att det här målet tillhör Morgan Gibbs-White, he’s one of their own! Unge Gibbs-White gjorde sin ligadebut för Wolves ikväll, mot Chelsea av alla lag, och han blygdes sannerligen inte för uppgiften. Wolves behövde någon slags magi i den här matchen och det var Gibbs-White som ordnade den med en stark mittfältsgenombrytning och en lika perfekt passning i djupled till Raul Jimenez som gjorde vad han har gjort lite för sällan hittills – mål!

WTF!

Liverpool. De lever onekligen farligt nu, Liverpool. Vinst på ett synnerligen slumpmässigt och direkt turligt sätt mot Everton i helgen, och nu en vändning lite på en femöring borta mot Burnley efter underläge. Det är fyra tappade poäng som Liverpool nu har lyckats undvika på blott fyra dagar. Det är uppenbart att Jürgen Klopp gick in i den här matchen med en vilja att rotera och vila viktiga spelare, men det är också uppenbart att det är en policy som så här långt har gjorts för hackigt och oregelbundet. Ändock, alltjämt bara två poäng bakom Man City.

LOL!

Råttfälla. Crystal Palaces kök och träningsanläggning är tydligen rejält drabbat av möss och råttor, och betraktas därför inte längre som särskilt hälsosam. Det brukar sägas att råttorna är de första att lämna det sjunkande skeppet. Hur som helst är det ju en nyhet som har fått det att koka på Englands Ministry of Metaphors.

BTW…

Väldigt mycket rotation i Premier League den här omgången, säsongens första veckoomgång, utan att det därför kändes så väldigt genomtänkt.

Crystal Palace gick mer på rått-ation!

”Pogba out with a virus.” – John Cross för en gångs skull mitt i prick!

Brightonsupporter arresterad för att ha kastat en paj på Wilfried Zaha. Har alltid sett pajkastning som onödigt.

Fulham, med Claudio Ranieri, mot Leicester var ju annars en sentimental liten pärla denna kväll.

Vilka pajaserier på Old Trafford.