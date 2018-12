Mycket står på spel i kvällens West Midlands-derby

Det har varit derbytema hela den gångna veckan, och vad passar därför bättre än att avsluta denna vecka med att under fredagskvällens flodljus bänka oss framför ett av den engelska fotbollens tuffaste och mest traditionsrika derbyn; West Midlands-derbyt mellan West Brom och Aston Villa, Englands näst äldsta derby. Mer än ett derby, det är samtidigt en toppmatch i Football League, och med allt som står på spel bara av det skälet.

Brist råder det inte på stora, klassiska klubbar i det här området. Utöver Aston Villa och West Brom hittar vi även Wolves och Birmingham. Alla matcher mellan dessa fyra klubbar är heta, och även om det är svårt att slå Second City-derbyt och Black Country-derbyt i rivalitet och intensitet, så ligger definitivt inte rivaliteten mellan West Brom och Aston Villa dessa matcher långt efter.

Just rivaliteten mellan dessa klubbarna i den här regionen i stort har många gånger varit en drivkraft för utveckling och förnyelse inom engelsk fotboll. Rivaliteten mellan Wolves och West Brom exempelvis ryckte upp engelsk fotboll med fotknölarna efter det andra världskriget. Och rivaliteten mellan West Brom och Aston Villa är en ofta bortglömd motor bakom en av engelsk fotbolls gyllene perioder, i början av 1980-talet.

Därför är det kanske ett av tidens mest positiva tecken att fotbollen och dessa klubbar i någon mening verkar vara på uppgång igen, att konkurrensen mellan dessa klubbar faktiskt börjar ta fart på allvar igen. Wolves befinner sig redan i Premier League, och har stora planer. West Brom och Aston Villa har båda storleken och kapaciteten att ta sig upp dit igen. Tillsammans kan de trigga inte bara varandra, utan engelsk fotboll som helhet.

Då var West Brom och Aston Villa bland de allra bästa klubbarna i Division One, det vill säga det som nu är Premier League. Nu är West Brom och Aston Villa istället bland de allra bästa klubbarna i Football League, vilket den som vill vara formell kan hävda att de förvisso var då också. Men det ger självklart kvällens match en extra nerv, att både West Brom och Aston Villa slåss om uppflyttning till Premier League.

Det kan naturligtvis hävdas att dagens rivalitet utspelar sig på en lägre nivå än vad den gjorde i början på 1980-talet, men det behöver å andra sidan inte innebära att rivaliteten därför är av mindre betydelse. Vad som är sant är däremot att för första gången sedan just början av 1980-talet så utspelar sig den här rivaliteten nu mellan två klubbar som båda två aspirerar på att vinna sin serie, åtminstone befinna sig i dess absolut topp.

Då var Aston Villa en klubb bestående av spelare som Dennis Mortimer, Gordon Cowans, Peter Withe med flera. West Brom var ett av landets mest firade lag med spelare som Bryan Robson, Cyrille Regis och Laurie Cunningham. Det var också under den här tiden som både Dean Smith och Darren Moore växte upp i området kring Birmingham, och då deras relationer till de båda klubbarna formades.

Man kan se det som en slags tidens ironi att samtidigt som de båda klubbarna har blivit alltmer globaliserade, inte minst i sitt ägarskap där West Brom har kinesiska ägare och Aston Villa efter en kinesisk ägare nu står under egyptiskt-amerikanskt ägande, så har båda två nyligen anställt väldigt lokala managers. Darren Moore som anställdes internt och som spenderat hela livet i West Brom. Dean Smith som är uppväxt i Aston Villa.

Av romantiska skäl vill man så klart se det här som en fördel och en styrka för West Brom och för Aston Villa under säsongen. Men det finns också yttre, rent objektiva skäl som tyder på att det även kan vara en styrka. West Brom har hittat spelglädjen igen under Darren Moore och öser in mål i Football League. Aston Villa ser ut som ett helt nytt lag under Dean Smith, betydligt mer kreativa och mer offensiva.

Vi ser på så sätt en slags återgång för både West Brom och Aston Villa till den typ av fotbollslag de faktiskt var på 1980-talet, när de senast var stora tillsammans och hade sina senaste riktiga storhetstider, en återgång till den tid då Moore och Smith växte upp med sina klubbar. Visst, detta kan ha mer att göra med att Moore och Smith tänker offensivt än att de är lokala, men de gör också att de bättre förstår sina klubbar och deras ideal.

Både West Brom och Aston Villa har på senare tid tvingats kasta av sig sina ok av överdrivet defensivt och negativt fotbollstänkande. Tony Pulis satte West Brom i såväl taktiskt som kulturellt handfängsel och det var en attityd som efter viss framgång fick klubben att stelna i sin egen form. Steve Bruce lyckades aldrig riktigt få huvudet runt vad Aston Villa ville vara för lag och hur de såg sig själva spela fotboll.

Tony Pulis och Steve Bruce påminner båda två lite om föräldrarna som förmanar sina barn att vara försiktiga när de ska ut och åka skateboards. Det går inte att vara försiktig om man ska åka skateboard, då gör man sig bara illa. Det går inte att vara försiktig om man ska vinna Football League, eller egentligen någon serie, då räcker man inte till. En insikt som West Brom och Aston Villa båda två verkar ha kommit fram till.

Det har gett resultat. West Brom har imponerat stort i Football League, och varit framgångsrika inte minst i toppmatcherna, och dessutom öst in flest mål av alla i serien. Aston Villa har höjt sig markant med Dean Smith, börjat göra mål i mängd även de, och har dessutom två väldigt imponerande och viktiga bortasegrar i rad mot Derby County och Middlesbrough. Förutsättningarna för en bra match ikväll är alltså väldigt goda.

Matchen är också viktig för båda lag. Norwich och Leeds har öppnat upp ett försprång om fyra-fem poäng ned till West Brom på tredje plats, ett försprång som West Brom så klart inte vill se öka. Samtidigt har West Brom själva ett försprång på fyra poäng ned till Aston Villa på åttonde plats, ett försprång som Aston Villa naturligtvis vill nästan helt och hållet reducera, samtidigt som en vinst för West Brom skulle utöka försprånget rejält.

Mycket står på spel mellan West Brom och Aston Villa på The Hawthorns. Mer än kanske någon gång sedan början på 1980-talet.