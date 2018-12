Hörnan (#16): Chelsea visade att alla kan slås och att inget är klart

OMGÅNGENS UPS

Chelsea. Hade man lyssnat på Maurizio Sarri innan matchen kunde man ju tro att de lika gärna kunde ha struntat i att spela matchen och bara tilldela Man City segern. Möjligen är det så klart ett spel för galleriet. Chelsea besegrade däremot Man City, något som både visade för alla och envar att de är alls icke omöjliga att besegra och som gav titelstriden en annan komplexion än vad den hade innan helgen.

Burnley. En otroligt viktig vinst för Burnley som kommer från sex förluster och noll vinster på sina åtta senaste matcher, och som efter den här matchen möter i tur och ordning Tottenham och Arsenal. Dessutom är Brighton potentiellt så klart en konkurrent på tabellens nedre halva. Om det fanns hopp om att Burnley börjar återfinna sina former från förra säsongen så var det här klart ett steg i helt rätt riktning.

Tottenham. Att vinna mot Leicester är normalt sett inte något beställningsjobb, och att göra det bara minuter efter att beskedet om Man Citys förlust kommit, och bara några dagar innan en måste-match mot Barcelona på Camp Nou är desto mer imponerande, men Tottenham har som de senaste veckorna ändå totalt sett har visat verkligen fått upp ångan den här säsongen. Därmed öppnar de dörren till titelstriden på gavel åt sig själva.

OMGÅNGENS DOWNS

Bournemouth. Hur imponerad man än vill bli av Bournemouths återkommande prestation och det faktum att de hela tiden fortsätter att överträffa realistiska förväntningar så är det inte minst dessa matcher mot t ex Liverpool som gör att man ändå känner tvekan. Vill de aspirera på att höra hemma på Premier Leagues övre halva kan de inte fortsätta lägga matcher stort på hemmaplan så fort motståndet blir tuffare.

Fulham. Givet att Man Utd hade negativ målskillnad innan de kliv in i den här omgången så visar det kanske på Fulhams omfattande försvarsproblem att ett Man Utd gjorde fyra mål på dem som inte har gjort fyra mål i en och samma match sedan någon gång runt den förra istiden. Det ska inte förväntas att Fulham ska vinna mot Man Utd på Old Trafford, men det samtidigt tydligt att Claudio Ranieris mysmånad blev mycket kort.

Southampton. Det är kanske mycket begärt att det ska gå perfekt redan från första början för Ralph Hasenhüttl i Southampton, men det är så klart alltid trist att första matchen ska förloras, i synnerhet när motståndet inte är tuffare än Cardiff. Det finns mycket tid kvar att jobba med för Hasenhüttl, men det hade helt klart varit en humörhöjare om Southampton hade vunnit. Nu blev det istället en humördämpare.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Leicester. Tottenham är ett bra fotbollslag, inget snack om saken. Ändå kan det kännas trist att Leicester verkligen ska fortsätta att förlora dessa fotbollsmatcher, inte minst hemma på King Power Stadium. Där borde de ärligt talat kunna betydligt bättre än vad de presterar. Claude Puel är en manager i ett rätt märkligt vacuum mellan att vara lyckad å ena sidan och att vara uppenbart misslyckad å andra sidan.

OMGÅNGENS SPELARE

Mohamed Salah, Liverpool. Har haft en något besvärlig säsong, även om det är värt att komma ihåg att den faktiskt inte har börjat så värst mycket sämre än vad förra säsongen började för honom. Men med tre mål mot Bournemouth så gav Mohamed Salah i alla fall för första gången den här säsongen en signal om att han alls inte har blivit av med det som gjorde honom till förra säsongens kanske bästa spelare i världen under våren. Annars var så klart Cesar Azpilicueta väldigt bra för Chelsea också.

OMGÅNGENS MÅL

Lucas Torreira, 1-0 Arsenal. Ja men okej då. Inte för att jag egentligen tyckte det var särskilt snyggt, men det är ändå inte varje dag som en match avgörs i slutminuterna med vad som åtminstone liknar en cykelspark. Och när den dessutom genomförs av Lucas Torreira, the most unlikely creature imaginable, så måste det rimligtvis få pluspoäng bara därför.

WTF!

Rasism. Kick It Out heter organisationen som har som syfte att sparka ut rasismen ur engelsk fotboll. Under lördagen misslyckades Chelsea med att ens sparka ut rasistiska häcklare från matchen, Kick Them Out, sedan de skrikit kränkande saker mot Raheem Sterling. Det finns onekligen mycket kvar att jobba med.

LOL!

Perception vs realitet. ”Ref Lee Mason’s reaction to a Mohamed Salah goal at Bournemouth spotted by fans. The Greater Manchester official’s reaction to the goal was perfectly by the book, but it has caused a stir on social media.” – Mirror lyckas på exakt samma gång fånga både vad som är det fundamentala problemet med t ex twitter och vad som är kardinalfelet i medias sätt att bevaka och bedöma domare, där reaktioner på sociala media ges större vikt än att faktiskt följa regelboken.

BTW…

Då var Liverpool det enda kvarvarande obesegrade laget i Premier League. Om nu det har den minsta betydelse.

En månad kvar tills Tottenham inviger sin nya arena, om allt går enligt (den nya) planen.

Det existerade naturligtvis i allra högsta grad en titelstrid även innan Chelsea besegrade Man City. Det var bara en bättre story att det inte gjorde det.

Vi får väl hoppas det blir en Copa Libertadores-final ikväll, till sist.

Engelsk fotbollsmatch (Accrington Stanley vs Sunderland) inställd på grund av regn – vart fasiken är världen egentligen på väg någonstans?!

Imorgon kväll kommer blogg 4,000! Hoppades pricka annandagen, det gick inte!