Leeds leder Football League efter att inte ha följt gängse logik

Vinner Leeds dagens jättematch i Football League mot Aston Villa på Villa Park innebär det att för första gången under de 14 år sedan Leeds åkte ur Premier League, så leder Leeds Football League över julhelgen. Även om Leeds skulle förlora befinner de sig tre poäng ovanför uppflyttningsstrecket, och kanske för allra första gången känns det som att pratet om Leeds möjliga uppflyttning och återkomst är på fullt allvar, inte tomma ord och fromma förhoppningar.

Prestationerna visar att resultaten inte är någon tillfällighet. Leeds tar flest skott och skapar flest målchanser i serien, släpper till lägst antal skott och förvänta släppa in lägst antal mål i serien. Deras målskillnad är bäst i serien och bara Middlesbrough har släppt in färre mål än Leeds. Leeds har seriens högsta bollinnehav och är det lag i serien med flest bollvinster på offensiv planhalva. Att Leeds leder Football League är med andra ord allt annat än en tillfällighet.

En gängse logik i engelsk fotboll, en del av dess bondepraktikan, är att när ett lag står på topp så ska det värvas eller investeras. Det vill säga, när nu Leeds alltså leder Football League i halvtid, eller åtminstone ligger på uppflyttningsplats, så bör de använda det snart öppna januarifönstret till att värva spelarna som kan ta dem hela vägen över mållinjen. Om än det ibland är oklart vilka dessa spelare är. Ett något udda sätt att inte riktigt lita på de spelare som tog dig till dansen kan tyckas.

Med Leeds känns denna logik på sätt och vis ännu mer påträngande. De hade en relativt sett tunn spelartrupp redan till att börja med inför säsongen. Många påpekade att truppen var tunn, inte minst sett till vad man såg som en risk för utbrändhet under Marcelo Bielsas tuffa fysiska regim och intensiva fotboll. Det har lyfts fram som en vanlig brist med Bielsas lag att de tenderar tappa under säsongens andra halva. Dessutom har Leeds börjat bli rejält skadedrabbat.

Framför allt är det Leeds backlinje som är drabbad. Liam Cooper, Stuart Dallas, Luke Ayling och Gaetano Berardi är samtliga skadade sedan ett tag tillbaka. Det är mer eller mindre en hel backlinje, i stort sett hela den backlinje som Marcelo Bielsa inledde säsongen med, och därtill lagkaptenen i Cooper. Ayling förväntas tillbaka i december, Cooper och Dallas i mitten av januari, och Berardi någon gång i februari. Backlinjen skriker efter förstärkning.

Men Marcelo Bielsa följer inte riktigt gängse logik. Han har redan aviserat att det blir inga värvningar i januari, möjligen utöver en målvakt. Istället väljer han att lita på de spelare han har, lita på att spelare kan fylla på från Leeds akademi, samt invänta att de skadade spelarna återvänder. Det känns på något sätt rationellt, varför värva nya spelare när de befintliga ändå kommer tillbaka inom en månad eller halv? Men det är inte riktigt så som managers i engelsk fotboll är skolade att tänka.

Det är inte utan risk. Börjar Leeds förlora fotbollsmatcher under vintern, och tappa mark i tabellen, så är det ett beslut som kommer vändas mot Marcelo Bielsa. I synnerhet om visar sig att skador fortsätter drabba Leeds och kosta dem poäng. ”Om bara…” är ett förhärskande tänkesätt inom engelsk fotboll. Och när det gäller en kultförklarad, utländsk demontränare som Bielsa så saknas det inte heller en bataljon av experter som mer än gärna kläcker ur sig ett ”we told you so!”

Bataljonen medger så klart inte gärna, möjligen för att de inte har tänkt så mycket på det, att det finns väl så många exempel på klubbar som ligger i topp och väljer att värva, men där värvningarna slår fel och laget faller tillbaka ändå. Det kan bero på en mängd olika saker. Att gruppdynamiken och lagandan påverkas, att spelare som förut var trygga nu känner sig hotade, att värvningarna helt enkelt misslyckas och spelarna inte lyckas ta till sig lagets sätt att spela fotboll, och så vidare.

Intrycket är att Marcelo Bielsa tycker dessa saker är rätt viktiga. Det är viktigt för honom att de spelare han har vet precis hur han vill att de ska spela, och det är svårt att uppnå mitt under säsongen. Ingen kedja är heller starkare än dess svagaste länk, och Bielsas lag är just kedjor. Faller en bit, rasar lätt nästa. Det är viktigt för honom att hans spelare känner att han litar på dem, och underförstått i att värva nya spelare ligger alltid att befintliga spelare av ett eller annat skäl inte räcker till.

Alltså ska vi nog inte förvänta oss att Leeds är särskilt aktiva i januari, åtminstone inte på marknaden, däremot kanske på planen. Akademin är Marcelo Bielsas fall back-plan, inte plånboken. Hans Head of Medicine and Performance samt fitnesstränaren, Rob Price och Rubén Crespo, är Marcelo Bielsas främsta allierade snarare än Victor Orta och dennes scoutingteam. Så kommer nog inte flertalet av Leeds konkurrenter att agera, men Marcelo Bielsa har å andra sidan all anledning att tro på vad han gör.

Och än så länge finns just ingen anledning att göra något annat, hans metoder har tagit Leeds upp i toppen av tabellen med seriens förmodligen bästa fotboll. Ändå finns en benägenhet att tvivla på Marcelo Bielsa, eller vänta sig att han ska misslyckas eller något gå fel. Varje förlust eller poängtapp har medfört liknande kommentarer. Storförlusten mot West Brom i mitten av november sågs som ett tecken i tiden, men Leeds har följt upp den med fem raka segrar.

En bortamatch mot Aston Villa är naturligtvis en match av en högre kaliber. Det är en match som kanske hellre borde spelas i Premier League. Det kanske den gör mycket snart, men nu spelas den trots det i Football League, och kan ha en avgörande betydelse för båda klubbarnas position i toppstriden.

ENGLANDSBLOGGENS JULKALENDER – LUCKA 23

Milstolpar i Premier League-historien

The slip heard around the world. Kanske är det dålig form att just dessa dagar påminna Liverpools supportrar vad som hände förra gången de ledde ligan och såg ut att vara på väg mot ligatiteln. Hade det drabbat någon annan spelare hade det förmodligen varit bortglömt nästa dag, nu blev det nästan ödesbestämt. Någon däruppe ville helt enkelt inte att Steven Gerrard skulle få vinna någon ligatitel. Osannolikt som vad som hände redan var så görs det så klart nästan sanslöst av att Gerrard själv inför matchen på sant kaptensmanér uppmanar sina medspelare att ”this does not f-cking slip now!”