Jul, jul, strålande julfotboll!

Julfotbollen i England är en ständigt het potatis. Varje lag ska spela fyra ligamatcher mellan den 21 december och den 3 januari och det säger sig självt att ett sådant schema är krävande och lämnar mer än vanligt utrymme för tillfälligheternas spel, och prat om orättvisa fördelar. Antalet vilodagar för varje klubb, på totalen och mellan varje match, räknas på höjden och på bredden intill dess sista decimal.

Den här säsongen verkar det som om Everton och Tottenham har dragit nitlotten, som spelar sina fyra matcher inom blott tio dagar. Jämförelsevis spelar Man City och Liverpool, händelsevis de båda klubbarna med de mest högljutt gnälliga tränarna i dessa frågor, sina fyra matcher inom 13 respektive 14 dagar. Hade situationen varit den omvända anar man att det hade vävts en del konspirationsteorier.

Press och media är naturligtvis sataniskt skickliga på att illustrera allt det där i kalla siffror och färgglada diagram. Vad däremot normalt sett ingen har gjort är att fråga sig om antalet vilodagar över julfotbollen faktiskt spelar någon som helst roll, det vill säga om det faktiskt påverkar klubbarnas poängskörd över julfotbollen. Man kunde tycka att det vore en relevant frågeställning.

Steven Chicken, journalist från Yorkshire, gjorde däremot världen en välgärning och undersökte den där saken. Han kollade igenom varje säsong från Premier League-eran och kollade om det fanns något samband alls mellan genomsnittligt antal vilodagar mellan matcher och antal vunna poäng per match. Uttryckt annorlunda, innebär fler vilodagar att ett lag därmed tar fler poäng?

Det är en enkel korrelationsanalys. Om antalet poäng stiger i takt med antalet vilodagar närmar sig korrelationen +1; om antalet poäng sjunker när antalet vilodagar ökar närmar sig korrelationen istället -1. Noll korrelation innebär att inget samband existerar. Steven Chicken finner en korrelation om 0,06 – vilket i princip är inget samband alls. Slutsatsen är enkel men brutal: Antalet vilodagar under julfotbollen spelar ingen som helst roll!

Men håll i hästarna nu! Kanske innebär färre vilodagar under julfotbollen ett tröttare lag som är mer sannolikt att tappa fler poäng senare under säsongen?! Kanske spelar inte antalet vilodagar i sig så stor roll, däremot vilka lag man möter under julfotbollen, om man har hemmaplan eller bortaplan, och så vidare?! Visst visst, det kan nog ligga något i det, men antalet vilodagar så som det framställs är grovt överdrivet i betydelse.

Därmed har vi åtminstone en sak mindre att bekymra oss om så här under julefriden. God jul på er alla! Återkommer som vanligt på annandagen.

:::

ENGLANDSBLOGGENS JULKALENDER – LUCKA 24

Milstolpar i Premier League-historien

Miraklet. Det var omöjligt, det skulle inte gå, det var något som aldrig kunde ske. Det sägs att julen är en tid för mirakel, men inget mirakel kunde vara mer dilly-dong än att Leicester skulle vinna Premier League. Räddandes sig själva från nedflyttning säsongen innan var de flesta inställda på nedflyttning för Leicester den här säsongen, men istället visade de alla vad hårt arbete, en tydlig idé och en effektiv fotboll kan åstadkomma, och påminde oss alla att för all den cynism som den moderna fotbollen ger upphov till så finns alltid utrymme för att drömma.