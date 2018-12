EFL-hörnan (#25): Derby County med ännu ett drama på Carrow Road

KANON

Hull City. Såg mer eller mindre hopplösa ut under början av säsongen och brottas fortfarande med konflikter mellan ägare och supportrar. Nigel Adkins gör kanske inte så mycket väsen av sig, vill naturligtvis inte hamna för tydligt i vare sig det ena eller det andra lägret, men har onekligen fått rejäl ordning på Hull City. Vinsten mot Leeds är Hull Citys fjärde raka seger och deras femte vinst på de sex senaste. Det är över en månad sedan Hull City förlorade en fotbollsmatch. Ett av seriens formlag just nu.

Sheffield United. Billy Sharp har hittat målformen igen och då brukar Sheffield United vinna sina matcher. En match som präglades mycket av röda kort, där det länge stod 0-0 med Chris Basham utvisad i början av andra halvlek för Sheffield United. Men när Blackburn med 20 minuter kvar fick en egen spelare utvisad i form av Richard Smallwood lyckades de inte längre hålla ihop laget. Målen för Sheffield United kom i kvick takt, och laget fortsätter utmana i toppen av tabellen.

Derby County. Frank Lampard såg Steven Gerrard vinna Old Firm tidigare under dagen och ville kanske inte vara sämre han. Men det här var en match som borde ha gett honom rejält med gråa hår. Starkt av Derby County att hämta upp ett tvåmålsunderläge i första halvlek. Om möjligt ännu starkare att vända ett sent underläge med två mål i slutet av matchen till vinst borta mot ett av seriens topplag. Försvarsspelet kanske inte alltid övertygar för Derby County, men med vinsten gav de sig själva fyra poängs marginal ned till playoff-strecket.

KALKON

Leeds. Hårt och svårt att vara elaka mot Leeds den här gången när de trots allt kommer från en svit av några fantastiska vinster. Men de flesta hade nog förväntat sig en vinst hemma mot Hull City. Problemet, eller charmen, med Football League är däremot att det inte riktigt går att förvänta sig något. Ärligt talat låg ju en förlust på Elland Road lite på lut redan mot Blackburn Rovers förra omgången, men den kom nu istället.

OMGÅNGENS MATCH:

Norwich 3-4 Derby County. Matchen såg mer eller mindre avgjord ut när Norwich stormade fram till en 2-0-ledning under den första halvtimmen. Men sedan passade Norwich på att pröva det omvända scenariot från förra omgången och tappade istället en ledning. Chelsealånen Fikayo Tomori och Mason Mount gjorde varsitt mål och plötsligt står det 2-2 på Carrow Road. Ett resultat som står sig in i matchens slutskede då Norwich som vanligt den här säsongen gör ett sent mål. Teemu Pukki igen. Matchen såg avgjord ut innan Florian Jozefzoon kvitterade. 3-3 igen för Norwich, vilket den här gången kanske kändes som förlust snarare än vinst. Men det skulle bli värre, på tilläggstid avgör Jack Marriott för Derby County.

OMGÅNGENS SPELARE:

Jarrod Bowen, Hull City. Har varit strålande de senaste veckorna och med två mål vinner han en väldigt tuff bortamatch på Elland Road för Hull City. Blott 22 år gammal och en spelare vi definitivt kommer få se mer av framöver. Tio mål redan den här säsongen och mer kommer det bli.

BTW

Ay, Karanka. Sägs att Aitor Karanka sitter löst som Nottingham Forests manager, och förlusten mot Millwall är honom knappast till hjälp.

Rött. Mängder av röda kort den här omgången gör att man börjar misstänka att ett antal spelare hellre firar nyårsafton på riktigt.

Pulis. Hur tänker man som Middlesbroughsupporter; är man nöjd med vinsten mot Ipswich, eller sur på att det håller Tony Pulis kvar som manager ett tag till?

RESULTAT:

Birmingham 0-0 Brentford; Bolton Wanderers 0-0 Stoke; Bristol City 1-0 Rotherham; Leeds 0-2 Hull City; Middlesbrough 2-0 Ipswich Town; Millwall 1-0 Nottingham Forest; Norwich 3-4 Derby County; Preston North End 1-1 Aston Villa; QPR 0-0 Reading; Sheffield United 3-0 Blackburn Rovers; Swansea 2-2 Wigan; samt West Brom 1-1 Sheffield Wednesday.