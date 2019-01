Rafa Benitez måste våga avgå för att rädda Newcastle

Olika storys om möjliga uppköp av Newcastle rullar vidare. Men för Rafa Benitez är det same old story när nu ännu ett transferfönster har öppnat, den ständiga dragkampen att få gehör för sin vilja att investera i och förstärka laget och få något slags åtagande från Mike Ashley att faktiskt leva upp till sina olika löften och försäkringar. Vilket normalt sett har varit som att gå uppför en nedåtgående rulltrappa, och verkar bli samma sak även den här gången.

Möjligen börjar Rafa Benitez tappa tålamodet till sist. För det är knappast några milda ord han har till när han ska beskriva Newcastles behov och situation: ”We will be in the bottom half of the table for the whole season, and if we can be better than three teams it will be another miracle. Even if we strengthen in January it will be a miracle.” Detta kommer bara någon vecka eller så efter att Benitez något övertydligt har satt munkavle på sig själv gällande transferdiskussioner.

Hur det här hade uppfattats om samma ord placerats i en annan managers mun, låt oss säga en portugisisk manager som för inte särskilt länge sedan hade hand om en av de större klubbarna i Premier League, känns rätt givet. Nu är det kanske lite lättare att känna förståelse för Rafa Benitez givet den situation han befinner sig i. Men man måste ändå ställa sig frågan om Benitez med dessa uttalanden verkligen ger sitt eget lag bästa möjliga chans att lyckas.

Å ena sidan kan man påstå att nej det gör han inte alls. Oavsett hur svag Newcastles spelartrupp än är så inte kan spelarna rimligtvis bli bättre eller känna sig mer redo för uppgiften av att i praktiken få höra av sin egen manager hur de inte duger till och hur det vore ett mirakel om tre lag i Premier League är sämre än dem. Man kan hävda att det tar bort pressen från dem, men det finns sätt att åstadkomma det utan att emaskulera dem helt och hållet under tiden.

Å andra sidan kan man lika gärna påstå att ja det gör han visst. Det resonemanget bygger på tankegången att genom att sätta politiskt tryck på ägare och styrelse så gör han det med sina kraftuttryck det mer sannolikt att Newcastle faktiskt förstärker spelartruppen under januarifönstret, och då ges laget bästa möjliga chans att lyckas den vägen. Där det första handlade mest om hur spelartruppen ska motiveras, handlar detta mest om att ge spelartruppen bästa möjliga förutsättningar att jobba med.

Men det finns en rätt tydlig risk med det. För det första är det naturligtvis ingenting som säger att Rafa Benitez politiska spel kommer lyckas. Mike Ashley har knappast gått på sådana tricks förut, och saken är väl mest att han helt enkelt inte bryr sig. Och då sitter Rafa Benitez där, utan nya spelare men med nedtryckta befintliga spelare. För det andra är det ju minst sagt starka ord som i en annan klubb mycket väl hade kunnat ge Benitez sparken, och vad har Newcastle för chanser då?

Mike Ashleys eget spel verkar rätt givet. Han investerade mer eller mindre ingenting i Newcastle förra säsongen heller, särskilt inte under januarifönstret, men Rafa Benitez egen managertalang gjorde ändå att Newcastle slutade tia, elva poäng ovanför det där förhatliga nedflyttningsstrecket. Hans spel går alltså ut på att Rafa Benitez kommer kunna upprepa det där tricket, att han inte behöver investera något den här säsongen heller, utan att Benitez håller laget kvar i Premier League.

Ett farligt spel det också naturligtvis. Det blir svårare och svårare att hålla sig kvar i Premier League ju mer även lagen i botten av tabellen investerar. Och ju längre tiden går utan att Newcastle själva investerar desto mer kommer lagets brister och svagheter att märkas av. Newcastle ligger för närvarande på femtonde plats i tabellen, tre poäng ovanför nedflyttningsstrecket, med fem lag under sig i tabellen men åtminstone två av dem har betydligt mycket mer att ge än vad de hittills visat.

Lustigt nog kan man tänka sig att Rafa Benitez starka namn och goda rykte faktiskt jobbar mot honom här. Med en mer normalt funtad manager kanske Mike Ashley hade känt sig tvingad att investera mer i spelartruppen. När han har tillgång till en så skicklig manager som Benitez ser han det kanske som ett mindre riskfyllt alternativ än annars att strunta i att investera. Det är en omvänd logik i fotbollen, bättre manager brukar betyda större investering, men Ashleys logik att äga Newcastle är omvänd även den.

Frågan Rafa Benitez måste ställa sig är att om han nu ska spela det politiska spelet med Newcastle och med Mike Ashley, hur ska han då kunna vinna det? Hans uttalande skulle så klart kunna tolkas som ett slags ultimatum; ge mig pengar eller sparken! Problemet är bara att Ashley inte är intresserad av att delta alls i det spelet, utan är helt okej med att ge Benitez varken pengar eller sparken. Benitez enda återstående kort i det läget, som skulle kunna få önskad effekt, är att avgå som Newcastles manager.

Att bli av med Rafa Benitez vore sannerligen inte ett alternativ som skulle tilltala Newcastles supportrar, men utifrån Benitez eget perspektiv kan det vara helt nödvändigt att markera sin principiella ståndpunkt och visa sig redo att faktiskt backa upp den i konkret handling. Man skulle kunna hävda att Benitez väldigt starka ord är ett tecken på att detta är ett alternativ han åtminstone överväger. Avgörande för Benitez ståndpunkt i frågan lär vara hur realistiska möjligheterna för ett uppköp egentligen är.

Spelaren Rafa Benitez verkligen vill ha till Newcastle verkar vara Miguel Almirón, kreativt geni på Atlanta Uniteds mittfält och alltså nybliven MLS-mästare, värderad till i runda slängar £25m. Ett minst sagt rätt bra test på Mike Ashleys faktiska vilja att investera i spelartruppen då det inte handlar om småpengar. Men det mesta verkar också baserat på rapporter från interna transfermöten i Newcastle, som om en sådan värvning är osannolik, vilket så klart försätter Rafa Benitez i skarpt läge.

Och den riktigt jobbiga verkligheten för Newcastles supportrar är att även om inga investeringar under januarifönstret inte leder till att Rafa Benitez avgår redan nu, så betyder det med all säkerhet att Benitez avgår som Newcastles manager i sommar när hans kontrakt löper ut. Den enda frågan för Newcastle i det läget är om de då spelar i Premier League eller i Football League. En vinst mot Man Utd hemma på St James Park ikväll skulle öka chanserna för Premier League-fotboll.

Men minska chanserna för en investering under januarifönstret?