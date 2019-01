Karta och kompass inför FA-cupens klassiska tredje omgång

Nejnej, helgerna är inte över. Först kommer julen, sedan kommer nyår, och direkt därefter har vi FA-cupens tredje omgång. Det är sedan gammalt. Hade någon frågat mig så kanske detta i själva verket hade varit den stora högtiden under dessa vanligtvis så fina och glädjefyllda veckor. Det är hur som helst en ständigt klassisk fotbollshelg i England, med många fina minnen för oss alla.

Den tredje omgången är speciell på sätt att den på samma gång är början i FA-cupen för ett stort antal klubbar, liksom den på flera sätt är den naturliga slutpunkten för ett antal andra klubbar som redan har slagits i ett antal omgångar för att ta sig till just denna tredje omgång, och möjligheten att lottas mot en av de engelska storklubbarna, för ekonomiska skäl, för sportsliga skäl, eller möjligen för både och.

Det är omgången då det kanske är mest troligt och vanligt att vi får se någon av dessa jättefällningar runt vilka så mycket av FA-cupens romantik och mystik är formad. Kanske för att det också är omgången då det är mest sannolikt att vi får se dessa riktigt udda parningar av klubbar från den engelska fotbollens alla hörn; där exempelvis det lokala laget från sjättedivisionen tar emot den etablerade Premier League-klubben.

Inte minst är det ju många matcher att hålla reda på. Den tredje omgången består av 32 matcher från fredag kväll ända fram till måndag kväll. Och det är en massa annorlunda matcher mellan klubbar som sällan möter varandra, och med klubbar som vi vanligtvis inte hör så mycket av eller vet så mycket om. Alltså skadar det inte med en kortfattad genomgång av dessa 32 matcher i tur och ordning.

Tranmere Rovers (4) vs Tottenham Hotspur (1). Tranmere ligger på playoff-jakt i League Two men ska inte kunna störa Tottenham i den här matchen. Visst, de har hemmaplan, och mycket kommer nog bero på vad för lag Tottenham ställer ut, men oavsett vilket lag så bör Tottenham vara klara favoriter. –2

Sheffield Wednesday (2) vs Luton Town (3). Fascinerande match på förhand där Sheffield Wednesday definitivt har ryckt upp sig sedan Jos Luhukay lämnat klubben och Lee Bullen tagit över tillfälligtvis. Luton Town lyser just nu upp League One med ett härligt spel och kan definitivt både störa och vinna på Hillsborough. –X

Man Utd (1) vs Reading (2). FA-cupen kan mycket väl visa sig vara Man Utds bästa chans till ett feelgood moment under Ole-Gunnar Solskjaer, så räkna med att de inte vill slänga bort den möjligheten. José Gomes har fått en förskräcklig introduktion till engelsk fotboll, och det blir nog inte mycket bättre här. –1

Shrewsbury Town (3) vs Stoke (2). Shrewsbury har ryckt upp sig under de senaste månaderna och nedflyttningsplats i League One har förbytts till mittenplats. Stoke har det besvärligt i Championship. Det här känns som en match inget av lagen är överdrivet intresserad av, därför ser de nog till att få spela om den. –X

Bournemouth (1) vs Brighton (1). Två Premier League-klubbar ställs mot varandra, och därtill ett sydkustderby. Svårt att säga något om hur det här kommer gå, mycket beror på med vilken ambition de båda lagen går in i FA-cupen med. Men Bournemouth känns lite heta i cuperna den här säsongen. –1

West Ham (1) vs Birmingham (2). Vill man vara en av de stora klubbarna måste man faktiskt också visa det. Och ett sätt att visa det på är att faktiskt inte behandla cuperna som något katten släpat in. West Ham är ett av dessa lag som under rätt omständigheter ska kunna vinna FA-cupen. –1

Burnley (1) vs Barnsley (3). Teoretiskt borde FA-cupen kunna passa Burnley alldeles utmärkt, det går ju trots allt ut på att inte förlora i första hand, och Burnley är skapat just för att inte förlora fotbollsmatcher. Barnsley ser finfina ut i League One och detta är en match som rimmar väl med mig av fler skäl än ett. –X

West Brom (2) vs Wigan (2). West Brom är ett topplag i Championship, Wigan befinner sig i en ruggig formsvacka. Svårt att se Wigan kunna störa West Brom här. Givet att det torde vara dödsstraff i Wigan dessa dagar på att misslyckas i FA-cupen så lär en svag insats här öka ett redan omfattande missnöje med Paul Cook. –1

Bolton Wanderers (2) vs Walsall (3). Säsongen började rätt bra för Bolton Wanderers men därefter har det mer eller mindre varit fritt fall. Med rätt bred marginal laget med svagast form och störst problem i Championship just nu, kan fortfarande sjunka ännu lägre genom att förlora hemma mot Walsall från League One. –2

Gillingham (3) vs Cardiff (1). Det här är väl ändå inte en match som Gillingham borde kunna vinna tycker man. Men givet att Cardiffs relativt sett positiva säsong hittills i Premier League borde ge Neil Warnock licens att strunta i FA-cupen för ligans skull, så ökar väl därmed risken för att han som belöning får en match till. –X

Brentford (2) vs Oxford United (3). Brentfords säsong såg så fin ut inledningsvis men den klappade ihop fullständigt sedan Aston Villa tagit Dean Smith från dem. Förmodligen är de för bra för att riskera åka ur Championship, däremot ligger playoff bortom dem, så varför inte sikta på en rätt rolig FA-cupresa?! –1

Everton (1) vs Lincoln City (4). Vi kommer så klart fortfarande ihåg Lincoln City, och managerbröderna Cowley, som ju charmade FA-cupen så väldigt för två år sedan. Nu har de ryckt åt sig en övertygande ledning i League Two. Det gör matchen intressant, men borta mot Everton ska de inte kunna räcka till. –1

Chelsea (1) vs Nottingham Forest (2). Oklart om Aitor Karanka fortfarande är manager för Nottingham Forest när matchen spelas. Hade den här matchen gått på City Ground hade Nottingham Forest haft rätt goda chanser att kunna vinna, men på Stamford Bridge lär de nog vara lite för tunna. Även om det kan bli jämnt. –1

Derby County (2) vs Southampton (1). Intressant och relativt jämlik match på förhand. Derby County har ju redan tagit sina skalper i cupspel den här säsongen, och hemma på Pride Park kan de ställa till problem för de flesta. Ralph Hasenhüttl gör sin debut i engelsk cupfotboll, och kan nog få det hett om öronen omedelbart. –1

Accrington Stanley (3) vs Ipswich Town (2). Ett uppkäftigt Accrington Stanley vann League Two förra säsongen, och fortsätter vara kaxiga under sin allra första säsong i League One. Ipswich Town däremot har en fruktansvärd säsong, drypsist under längre tid i Championship. Öppet för en fin vinst för Accrington Stanley. –1

Fleetwood Town (3) vs AFC Wimbledon (3). Minst ett League One-lag kommer vi alltså ha i FA-cupens fjärde omgång. Här finns några saker av allmänt intresse, såsom Joey Barton i ena managerstolen, och så naturligtvis AFC Wimbledon som alltid är intressant eftersom det är AFC Wimbledon. Kan sluta hur som helst. –X

Middlesbrough (2) vs Peterborough (3). Med uppflyttning alltjämt ett osäkert kort och med Tony Pulis dokumenterade ovilja att lägga någon som helst energi på cupspelet är det svårt att se Middlesbrough göra några stora insatser här. Men förmodligen är deras försvarsspel för tätt för Peterborough. –1

Aston Villa (2) vs Swansea (2). På förhand rätt kul match med hyfsat stort svenskintresse på båda håll. Båda lagen spelade relativt nyligen i Premier League så vi känner igen dem. Graham Potter gör ett bra jobb under svåra förutsättningar i Swansea, men på Villa Park borde Aston Villa favoriter. Dock haft svårt att vinna. –X

Newcastle (1) vs Blackburn Rovers (2). 1990-talet ringde och skulle vilja ha sin match tillbaka! Det här hade varit en toppmatch i Premier League under mitten av 1990-talet och det är en match som onekligen väcker gamla minnen till liv. Tror Rafa Benitez drar ett streck över cupen och jag ger ett skickligt Blackburn Rovers goda chanser här. –2

Crystal Palace (1) vs Grimsby Town (4). Svenske Sebastian Ring har precis värvats till Grimsby av svenskbekantingen Michael Jolley, och ska vara spelklar till den här matchen, onekligen lite av ett eldprov för honom. Crystal Palace är naturligtvis stora favoriter, men har inte råd att ta ut någon seger på förhand. –1

Bristol City (2) vs Huddersfield (1). Vad Bristol City kan åstadkomma i cupspel kommer vi ihåg från förra säsongen, de har dessutom börjat återfinna formen i ligan. Huddersfield befinner sig på en helt horribel formkurva och de ligger drypsist i Premier League. Svårt att se något annat än hemmavinst här. –1

Blackpool (3) vs Arsenal (1). Inte första gången som dessa båda lag möts i cupspel den här gången. Arsenal vann på hemmaplan i Ligacupen. Den här gången spelas matchen på Bloomfield Road, och vi får väl se om det behagar dyka upp några hemmasupportrar alls till matchen, eller om den bojkottas. –2

Norwich (2) vs Portsmouth (3). Ett på pappret väldigt fascinerande cupmöte. Topplag i Championship möter topplag i League One, två skickliga och intressanta lag, som båda två faktiskt mycket väl kan spela i Premier League inom låt oss säga fem-tio år, utan att det alls kräver någon större fantasi. –X

Millwall (2) vs Hull City (2). Två klubbar som båda kämpat i botten av Championship under säsongen men som nu båda två ser ut att vara på väg att jobba sig upp därifrån, Hull City onekligen med betydligt större fart under sandalerna. Hemmaplan alltid bra att ha i dessa sammanhang, men Hull City är i storform. –X

Preston North End (2) vs Doncaster Rovers (3). Om vi skulle utse Football Leagues kanske mest ojämna lag så ligger nog Preston rätt bra till. Bra nog att kunna vinna mot mer eller mindre vilka som helst, men i sina sämre stunder kan de också förlora vilken match som helst. Hemmaplan, och cup, brukar däremot vara deras grej. –1

Fulham (1) vs Oldham Athletic (4). Nu yrar jag kanske i nattmössan, eller faller för mycket för detta med FA-cupens romantik, men något säger mig ändå att Oldham från League Two, som haft det så svårt, faktiskt kan göra livet svårt för Fulham och tvinga till sig ett omspel hemma på Boundary Park. –X

Man City (1) vs Rotherham (2). Tydligen finns däremot gränser även för min känsla för FA-cupens romantik, för här tror jag nog knappast att Rotherham kan hoppas på så värst mycket mer än en “fin upplevelse” mot ett av Premier Leagues storlag. Man City kommer spela vad vissa kallar för reservlaget, fastän det är allt annat än ett reservlag. –1

Woking (6) vs Watford (1). Kan mycket väl vara helgens mest fascinerande match på förhand, definitivt den med störst cuppotential. Woking leder National League South, givet att de ordnar sina hängmatcher, och tamigtusan om jag ändå inte tror de kan skrälla till rejält hemma på Kingfield Stadium mot Watford. –1

QPR (2) vs Leeds (2). Marcelo Bielsa i FA-cupen! Något man kanske aldrig trodde att man faktiskt skulle få se. Och mot honom ställer vi alltså QPR och Steve McClaren. Där finns utrymme för lite skoj. Med en redan rätt tunn trupp och ett tungt spelschema är det lite oklart hur Bielsa egentligen förhåller sig till FA-cupen. Kan bli kidsen. –1

Sheffield United (2) vs Barnet (5). Chris Wilders Blades ångar på i toppen av Championship och det är svårt att föreställa sig hur de ska kunna förlora den här matchen mot Barnet, som dessutom precis tvingats hantera beskedet att non league-legenden John Stills slutar som manager och går i pension. –1

Newport County (4) vs Leicester (1). Newport County tvingade sig genom ett tufft Walesderby med omspel mot Wrexham för att ta sig till den här matchen, hemma på Rodney Parade mot självaste Leicester. Något i mig vill tro på en cupskräll här, men det verkar som om Leicester har kommit igång, och de har fin bredd. –2

Wolves (1) vs Liverpool (1). Andra gången på kort tid som dessa båda lag möts på Molineux. Den gången blev det till sist en rätt bekväm Liverpoolseger efter en start där matchen kunnat gå åt båda håll. Blir inte förvånad om Wolves slår ut Liverpool, men något säger mig att Klopps mannar lyckas undvika förlust, men inte omspel. –X