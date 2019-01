Man City kommer försöka avgöra semifinalen redan ikväll

Det är inte alltid lätt att förhålla sig till vad Pep Guardiola säger. Sådan är hans vana att exempelvis använda superlativer att hans uttalanden många gånger blir orimliga, liksom han för övrigt har en tendens att säga en sak ena dagen för att nästa dag säga något helt annat. Det handlar inte nödvändigtvis om oärlighet, mer att han rätt medvetet säger vad han vet att sin publik vill höra. Kort sagt känns det som att han ofta spelar en sorts roll.

Å andra sidan är det kanske lätt att bli för cynisk också. Man City svarade för en stark insats i FA-cupen när de besegrade Rotherham hemma i den tredje omgången med 7-0, i vad som är Man Citys största seger de tre senaste säsongerna, och Pep Guardiola hade då följande att säga: ”We took it seriously. We did what we have to do to be a great, great club. A great club doesn’t pick and choose competitions. Everybody was really, really good.”

Paul Warne, Rotherhams manager, som just den dagen såg ”peppigare” ut än vanligt, på fler sätt än ett, kanske inte rakt av uppskattade Pep Guardiolas och Man Citys beslut att ta saken på så stort allvar. En 0-7-förlust är naturligtvis alltid tung att få i baken, oavsett mot vilka det än kommer, och Warne menade uppgivet att Man Citys långsammaste spelare fortfarande var snabbare än Rotherhams snabbaste spelare.

Men Pep Guardiola ger ändå här uttryck för ett i grunden positivt sätt att se på sig själva som klubb. En stor klubb försöker vinna varje turnering den befinner sig i, en stor klubb tar varje match på allvar. Vissa matcher kommer alltid vara viktigare än andra matcher, men inga matcher är oviktiga. Att förlora matcher är aldrig ”okej”, och ingen klubb har de tre senaste säsongerna bättre än Man City levt upp till detta motto.

Kritiken om att de stora klubbarna i England inte tar cuperna på allvar går inte att rikta mot Man City och mot Pep Guardiola. De har till att börja med redan vunnit Ligacupen en gång, och är nu i semifinal för andra säsongen i rad. Men även då de har förlorat i FA-cupen, ena gången i semifinal, så har de hela tiden ställt ut ett starkt lag. Enda blippen i detta avseende var kanske laguttagningen i Ligacupen mot Man Utd på Old Trafford.

(Det är naturligtvis det rakt motsatta förhållningssättet till vad Man City visade upp säsongen innan Pep Guardiola kom till klubben, när de tankade en FA-cupmatch för en match mot Dynamo Kiev några dagar senare.)

Oroväckande för Burton Albion naturligtvis. Mittenlag till vardags i League One och som har gjort ett alldeles fantastiskt jobb med att gå till semifinal i Ligacupen. Deras lottning blev värsta tänkbara, Man City. Och heller inte vilket Man City som helst, inte ett Man City som sett lite skakiga ut den senaste månaden, utan ett nytänt Man City efter vinsten mot Liverpool, ett Man City som precis gjorde 7-0 på Rotherham från Championship.

Man kan så klart hävda att det är väldigt lätt och lägligt för Pep Guardiola att säga en sådan där sak. Mitt under drygt tio dagars uppehåll från ligaspelet har de plötsligt två matcher på hemmaplan i cupspelet, mot Rotherham från EFL Championship och Burton Albion från League One. Då kostar det kanske inte så mycket att slå sig själva för bröstet om med vilket enormt allvar man som klubb tar alla cuper och turneringar.

Vill man vara riktigt cynisk, och kanske en smula lustig, går det naturligtvis också att se Pep Guardiolas uttalande som en rätt tydlig passning till Liverpool. Det sades omedelbart efter Man Citys match mot Rotherham, dagen innan Liverpool själva skulle möta Wolves i FA-cupen. Guardiola har naturligtvis sina mycket tydliga skäl att vilja lasta över så mycket press som bara är möjligt på Liverpool, vars facit i cuperna är betydligt blekare.

Delvis kan man tänka sig att det verkar fungera. Jürgen Klopp känner i alla fall av kritiken mot bristen på titlar och Liverpools svaga facit i cupspelet, och menade något uppgivet redan innan matchen mot Wolves att det spelade mindre roll om Liverpool faktiskt vann FA-cupen i år eftersom folk då bara skulle prata om ligan istället. På sitt sätt korrekt helt klart, men det ena utesluter heller inte det andra.

Liverpool kommer naturligtvis alltid att försvara sig med att de inte på samma sätt som Man City har möjlighet att gå för fullt på alla fronter. Det vill säga att Man Citys resurser och spelartrupp ger dem helt andra förutsättningar. Man kan så klart tycka att det blir lite märkligt av Liverpool att framställa sig själva som fattiglappar. De saknar inte resurser, de har en stor och bred spelartrupp, som därtill kan användas bättre än vad som görs.

Man City är självfallet överväldigande favoriter att ta sig till sin andra raka Ligacupfinal, och möjligheten att försvara sin cuptitel från förra säsongen. Man kan fråga sig vad om något Burton Albion över huvud taget skulle kunna göra för att förhindra den saken. Inte mycket ärligt talat. Deras första och i nuläget enda förhoppning måste vara att få den här semifinalen att resultatmässigt fortfarande leva till returen på Pirelli Stadium.

Bara att lyckas med den saken vore en stor bedrift av Burton Albion. Man City kan så klart vila viktiga spelare bäst de vill och hävda att de ställer upp med sitt reservlag, men något reservlag är det naturligtvis inte fråga om. Det handlar för engelska storklubbar bara om att flexa spelartruppens alla muskler. Och Burton Albions bästa chans vore kanske att hoppas på att Man City slappnar av, tar saker för givet och tar för lätt på uppgiften.

Men det känns inte som ett läge i vilket det kommer hända. Man City har återfunnit sitt momentum och kommer se till att försöka behålla det så länge som möjligt. Dessutom har Pep Guardiola alltså redan påpekat hur ett stort lag tar varje match på allra största allvar, oavsett cup och oavsett turnering. Chansen är minimal att Man Citys spelare inte skulle ha lyssnat på denna uppmaning.

Chansen är minimal att Man Citys spelare inte ser ännu en titel inom räckhåll.