Fråga inte om Nathan Jones är mogen för Stoke, utan om Stoke är moget för Nathan Jones

Å ena sidan är det naturligtvis väldigt roligt att se en klubb som Stoke anställa en ung, framgångsrik och framåtsträvande engelsk eller brittisk manager. Det är något som ofta har påpekats som viktigt och kritiserats för att hända alldeles för sällan. Karriärvägarna uppåt för engelska managers har länge ansetts begränsade. Men kanske är det något som nu håller på att öppnas upp.

Å andra sidan kändes det som en otroligt osannolik anställning att göra för ett Stoke som gick in till den här säsongen med en av seriens starkaste spelartrupper och uppflyttning som målsättning, men som ligger på fjortonde plats nio poäng från playoff-strecket. Här förväntades nog snarare en anställning av en namnkunnig manager med lång meritlista och mycket erfarenhet från Premier League, EFL Championship eller motsvarande.

Istället anställer Stoke alltså Nathan Jones från Luton Town. Det får betraktas som högst oväntat om än inte för den sakens skull oförtjänt. Nathan Jones har gjort underverk med Luton Town, fått dem spelandes en offensiv och underhållande fotboll, och har under två och en halv säsong först fått dem uppflyttade från League Two, och den här säsongen som nykomlingar tagit Luton Town till andra plats i League One.

Enastående framgångsrik har Nathan Jones alltså varit med Luton Town och det har inte utan anledning pratats om honom i samma termer som Eddie Howe i Bournemouth. Helt orimligt är det alltså inte att Stoke anställer just honom. Men det måste också beskrivas som en modig anställning av Stokes styrelse, en anställning med ett långsiktigt perspektiv i en situation som rimligtvis måste beskrivas som väldigt kortsiktig.

Det är ingen lätt situation som Nathan Jones tar över Stoke i. Som sagt, de ligger på fjortonde plats i tabellen och hoppas naturligtvis på mer än så. Det är en spelartrupp med stora egon, höga löner och låg moral. Det är en supporterbas som är motiverat missnöjd efter flera år av stagnation och förfall och vars tålamod är därefter. Jones bakgrund och begränsade erfarenhet ger ingen omedelbar auktoritet att hantera situationen.

Förvisso har Stoke redan prövat på det där med att anställa de gamla bekanta namnen, utan någon som helst önskad effekt. Mark Hughes följde på Tony Pulis men laget var på väg utför och fastnade start i ett taktiskt ingenmansland. Efter Hughes kom Paul Lambert som inte lyckades rädda Stoke kvar i Premier League, och därefter Gary Rowett vars namn nog var större än hans förmåga. Läge kanske för Stoke att tänka annorlunda.

Nathan Jones har också det talandes för sig just att han förespråkar en offensiv och fartfylld fotboll. Hans Luton Town gjorde över 300 mål på 170 matcher, vilket så klart vore ett rejält uppsving för ett Stoke som inte någon gång under Gary Rowett gjorde fler än två mål i en och samma match. Rowett var för konservativ, spelade aldrig med mer än en ensam anfallare, och kan Jones bryta upp det är mycket vunnet med supportrarna.

Nyckeln för Nathan Jones blir rimligtvis att också få med sig spelarna. Där är naturligtvis frågan vad intresset i spelartruppen egentligen är. Stoke lider ju av lite samma problem som andra Premier League-dopade klubbar som Sunderland, Aston Villa, Swansea med flera har haft med sina spelartrupper; med vissa spelare som helt enkelt inte brinner för saken och hellre bara hämtar sitt lönekuvert en gång i veckan.

Helt avgörande både för Stoke den här säsongen och nästa säsong, och även för Nathan Jones som Stokes manager, är att Stokes styrelse nu faktiskt backar upp sin anställning och ger honom det stöd gentemot spelartruppen han faktiskt behöver. Givet den plats i tabellen som Jones tar över Stoke på kan det inte rimligtvis vara ett krav att Stoke ska nå playoff eller uppflyttning redan den här säsongen, däremot en möjlig bonus.

Här och nu är det däremot spännande att se hur allt fler engelska klubbar faktiskt börjar frångå den här tendensen att bara anställa ett stort och känt namn som manager, och hellre försöka anställa en manager som är på väg framåt i karriären, och som står för en tydlig taktik och spelidé. Möjligen för att det börjar finnas allt fler lyckade exempel på hur detta ger framgång, men det är stort när en klubb som Stoke i deras läge gör det.

För Stoke är det ju också en fortsättning på en riktning som de ändå har sagt sig försöka gå redan tidigare. De ville gå mot en mer offensiv och bollorienterad fotboll efter Tony Pulis, även om det aldrig var riktigt tydligt hur Mark Hughes egentligen passade in med den visionen. De värvade spanskt och de värvade tekniskt i sådan utsträckning att de lite skämtsamt började kallas för Stoke-a-lona.

Nathan Jones passar kanske bättre in i den där visionen. Jones spelade själv i Spanien under 1990-talet och har hämtat en hel del influenser därifrån i sitt sätt att tänka fotboll. Under sin tid i Brighton var han assistent till Oscar Garcia. Bollinnehavet betonas framför bollvinster således, men det är en snabb fotboll som Jones predikar, baserat på ett offensivt diamantmittfält med offensiva ytterbackar.

Alldeles konstigt är det alltså inte att Luton Town förra säsongen beskrevs som League Twos Man City. Att de vid flera tillfällen demolerade sina motståndare med 8-2, 7-1 och 7-0 gjorde naturligtvis sitt till jämförelserna, liksom Luton Towns 94 mål under säsongen som helhet. Hur som helst, om Nathan Jones får Stoke att spela fotboll på samma sätt så har Stoke till sist hittat rätt i sin vision, och supportrarna kommer vara överlyckliga.

Till dess får vi säga att det åtminstone är roligare att se Stoke i alla fall spänna den där bågen, även om pilen senare skulle visa sig missa målet. Något får kanske också sägas om vad Stokes anställning av Nathan Jones betyder för toppstriden i League One, där nog varken framför allt Sunderland, Barnsley eller Portsmouth är särskilt ledsna över att Luton Town precis blivit av med sin manager.

Vad Stokes anställning av Nathan Jones betyder för toppstriden i EFL Championship återstår att se. Jones må vara relativt oerfaren som manager på den här nivån, men han är inte obekant med EFL Championship, och får han Stoke att prestera till sin potential så kommer lagen ovanför dem i tabellen ha all anledning att titta sig oroligt om över sina axlar. Allt beror på om han är uppgiften mogen.

Enda sättet att veta om Nathan Jones är det är däremot att ta chansen på honom. Vilket alltså är vad Stoke precis har gjort. Det var ett oväntat beslut av Stoke. Men det var inte ett oförtjänt eller oönskat beslut av Stoke. Det var ett modigt beslut. Det kan visa sig vara ett briljant beslut. Men kanske är inte den avgörande frågan inte om Nathan Jones är mogen för Stoke, utan om Stoke är moget för Nathan Jones?!

Den frågan känns minst lika osäker för en klubb som rasat som de gjort under de tre senaste åren, och som nu anställer sin fjärde manager på ett år. Men bara det faktum att de nu valt att anställa Nathan Jones är ett positivt tecken.